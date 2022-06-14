Правозащитники подготовили для ООН доклад о репрессиях в РФ с начала войны

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Акция протеста в Москве против войны в Украине
Акция протеста в Москве против войны в Украине / AP nuotr.

Блокировка интернет-ресурсов, давление на СМИ и журналистов, а также уголовное и административное преследование за антивоенную позицию стали главными направлениями "репрессий военного времени" в России.

После начала войны в Украине в России усилилось давление на гражданское общество и независимые СМИ. Главными направлениями "репрессий военного времени" при этом стали блокировки сайтов и закрытие СМИ, возбуждение уголовных и административных дел в связи с "дискредитацией российской армии", а также ужесточение законодательства об "иноагентах" и расширение их перечня. Такие выводы содержатся в докладе, совместно подготовленном для Комитета по правам человека ООН проектом "ОВД-Инфо", информационно-аналитическим центром "Сова", онлайн-изданием DOXA и Центром защиты прав СМИ в мае 2022 года. На этот документ в понедельник, 13 июня, обратил внимание проект Re-Russia.

Блокировка онлайн-ресурсов

Первое направление репрессий, выделяемое правозащитниками, - блокировка интернет-ресурсов. По наблюдению авторов доклада, этот инструмент особенно часто применяли в первые недели войны. С 24 февраля 181 СМИ было заблокировано Роскомнадзором, еще 21 само прекратило полностью или на время свою работу. Кроме того, 11 СМИ, получив предупреждение ведомства, перестали писать о вторжении России в Украину, говорится в документе.

Впоследствии Роскомнадзор стал также активно блокировать личные страницы известных людей, занимающих антивоенную позицию, в том числе муниципального депутата Ильи Яшина, политолога Екатерины Шульман и предпринимателя Михаила Ходорковского.

Как отмечают правозащитники, резкий рост числа блокировок стал возможен благодаря 84 изменениям, внесенным в закон "Об информации" с 2020 года.

Давление на журналистов

С начала войны России против Украины из-за своей профессиональной деятельности или антивоенной позиции пострадал 101 российский журналист, подсчитали правозащитники. Сотрудников СМИ задерживали, штрафовали, увольняли или лишали доступа к пулам госорганов РФ. Отмечается, что к 1 июня против журналистов было возбуждено не менее десяти дел по новой статье о "фейках" о ВС РФ и госорганах РФ. В двух случаях речь идет о главных редакторах региональных СМИ.

Уголовное преследование за антивоенную позицию

Уголовное и административное преследование противников войны в Украине, по наблюдениям авторов доклада, стали активно применять начиная со второй половины марта, после принятия и вступления в силу ряда соответствующих поправок в законодательство.

"По состоянию на 26 мая, по данным суда, было возбуждено более 2100 дел по статье 20.3.3 КоАП ("Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ", - Ред.). Было назначено не менее 1 386 наказаний. В 715 случаях, где сумма штрафов известна, они составили в общей сложности 420 324 доллара США. При этом зачастую людям дополнительно предъявлялись обвинения в нарушение правил проведения собраний, что приводит к дублированию наказания в нарушение принципа non bis in idem", - говорится в докладе.

По новой статье УК РФ, предусматривающей до 15 лет лишения свободы за распространение "фейков" о российской армии, с 24 февраля было возбуждено 52 дела.

На антивоенных митингах с начала войны, по подсчетам правозащитников, произошло как минимум 16 000 задержаний. Пик пришелся на 6 марта: тогда в 77 городах России на антивоенных акциях были задержаны, в том числе с применением полицейского насилия, как минимум 5558 человек.

Расширение списка "иноагентов"

Еще одним направлением репрессий, по оценке авторов, стало расширение списка "иноагентов". "Еще до войны в Украине закон об "иностранных агентах" использовался российскими власти для подавления инициатив гражданского общества и инакомыслия, - говорится в докладе. - Во время войны этот закон также стал инструментом для принуждения к молчанию тех, кто выступал против действий российской армии в Украине. Несколько организаций и частных лиц различных профессий были признаны "иностранными агентами" якобы за их антивоенную позицию, выраженную публично. Среди - них Deutsche Welle, политолог Екатерина Шульман, журналист Юрий Дудь, историк Евгений Понасенков и даже рэперы Face (Иван Дрёмин) и Алишер Моргенштерн".

Особое опасение у правозащитников вызывает при этом новый законопроект "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием". 7 июня Госдума РФ одобрила его в первом чтении. С одной стороны, этот законопроект вводит понятие "иностранное влияние", которое может трактоваться госорганами максимально широко.

С другой стороны, он закрепляет понятие "лица, аффилированного с "иноагентами". Таким лицом может стать, в частности, любой сотрудник организации-"иноагента".

DW

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