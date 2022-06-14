Хроника путинской войны. Россия запретила въезд десяткам британских журналистов

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. Хроника событий 14 июня.

На 111-й день полномасштабной войны, развязанной Россией против Украины, российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины и ее отряды территориальной обороны сопротивляются агрессии. Оперативно проверить по независимым источникам информацию, которую обнародуют представители обеих сторон конфликта, невозможно. По данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. Хроника событий вторника, 14 июня (время вильнюсское).

20:00

Украинские СМИ и Telegram-каналы сообщают, что в оккупированном Россией городе Новая Каховка Херсонской области загорелся склад боеприпасов, слышны многочисленные взрывы. Главная версия причины пожара - удар, нанесенный украинскими войсками. Официальных подтверждений этому пока не поступало.

19:35

Власти Украины с конца февраля мобилизовали несколько сотен тысяч граждан, сообщила заместитель министра обороны страны Анна Маляр. Точное число мобилизованных Маляр не назвала.

19:05

Власти России заблокировали доступ к сайту издания "Верстка". "Нашему изданию всего полтора месяца, а нас уже успели заблокировать в России. Считаем это подтверждением важности и добросовестности нашей работы", - сообщила редакция "Верстки" в своем Telegram-канале. Причины блокировки неизвестны. Правозащитный проект "Роскомсвобода" отмечает, что в реестре запрещенных сайтов "Верстка" в настоящее время отсутствует, но сервисы GlobalCheck и OONI показывают ограничение доступа к ней. В "Роскомсвободе" полагают, что это может свидетельствовать о блокировке доступа с помощью технических средств противодействия угрозам (ТСПУ).

18:35

Россия запретила въезд в страну десяткам британских журналистов, представителей СМИ и деятелей оборонной промышленности. В ответ на санкции Запада и "давление на российские госСМИ за рубежом", в российский "стоп-лист" включены 29 представителей британских СМИ, таких как BBC, телекомпания Sky News, газеты Guardian и Times. В общей сложности въезд в Россию запрещен 49 британцам, в их числе замминистра обороны Джереми Марк Куин, начальник штаба ВМС Бенджамин Джон Ки, командующий ВВС Майкл Вигстон.

18:20

Правительство Германии планирует провести международную конференцию по борьбе с голодом. Она пройдет 24 июня, то есть непосредственно перед саммитом G7, в МИДе в Берлине, подтвердило министерство экономического сотрудничества и развития ФРГ изданиям медагруппы Funke. "Агрессивная война России против Украины ставит мир перед лицом голодного кризиса драматических масштабов", - указывают организаторы мероприятия. Министры из стран "большой семерки", а также представители наиболее важных государств-доноров, пострадавших стран и ООН обсудят в Берлине концепции и помощь в борьбе с надвигающимся кризисом.

18:05

Минфин РФ засекретил некоторые статьи расходов бюджета

Некоторые статьи расходов госбюджета России будут рассматриваться как конфиденциальные. Это сделано для защиты страны от новых санкций, заявило министерство финансов. "Возникла необходимость частичного ограничения распространения информации, в том числе о формировании бюджетной отчетности. Это поможет минимизировать риск введения дополнительных санкций", - говорится в сообщении Минфина. Теперь в отчетности нет данных о расходах по конкретным направлениям, уточненных цифр по исполнению бюджета за предыдущие месяцы, сальдо источников внутреннего и внешнего финансирования дефицита, а также данных по Фонду национального благосостояния.

17:44

Канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) поддерживает идею использовать горячую линию для информаторов, чтобы повысить эффективность санкций против российских олигархов. По его словам, в ближайшее время в Германии будет принят второй закон о применении санкций, предусматривающий, среди прочего, создание национального реестра активов, которые подпадают под санкции или происхождение которых неясно. "Мы также создадим специальную горячую линию для информаторов", - объявил Шольц.

17:20

Командование Воздушных сил ВСУ сообщает, что сегодня в течение часа - в интервале времени с 12.20 до 13.20 - были сбиты три российские крылатые ракеты (вероятно, "Калибры"), запущенные по территории Украины из акватории Черного моря. Одна из ракет сбита с ПЗРК в районе ответственности Воздушного командования "Центр", две - в зоне ответственности Воздушного командования "Запад". Власти Тернопольской области также сообщили о нескольких сбитых силами ПВО ракетах.

16:55

По информации губернатора Брянской области Александра Богомаза, количество пострадавших в селе Займище городского округа Клинцы, об обстреле которого он сообщал утром, увеличилось до шести. "Еще двоим гражданам оказана медицинская помощь. Пострадавшие имеют осколочные ранения. Все госпитализированы в районную больницу, их состояние стабильное", - написал он в Telegram. По словам губернатора, повреждено порядка 50 домов.

16:35

Суд во Львове, удовлетворив иск министерства юстиции, запретил деятельность в Украине еще двух партий - "Державы" и "Блока Владимира Сальдо", сообщила пресс-служба Восьмого апелляционного административного суда. Средства и другие активы партий, их областных, городских, районных организаций, первичных организаций и других структурных образований переданы в собственность государства. Лидеры этих политических объединений экс-мэр Херсона Владимир Сальдо, поставленный оккупационными властями руководить городом, и Кирилл Стремоусов сразу после захвата Херсона начали сотрудничать с российскими войсками.

16:20

Журналисты Национальной общественной телерадиокомпании Украины ("Суспільне") Кристина Гаврилюк и Тарас Ибрагимов вместе с коллегами попали под обстрел в центре Лисичанска, передает "Суспільне". В сообщении указывается, что никто из работников СМИ не был ранен при обстреле, их эвакуировали военнослужащие ВСУ. "По словам украинских военных, российские войска обстреливают Лисичанск почти каждый день. Они говорят, что из-за значительного преимущества в артиллерии армия РФ может накрывать целые районы города. В таких условиях остаются около 15 тысяч гражданских", - говорится в сообщении.

15:55

Из-за оккупации украинских территорий в стране не могут получить пенсии 300 тысяч человек. Такие данные привела в эфире телемарафона министр социальной политики Украины Марина Лазебная, заверив, что все деньги сохранятся и их можно будет получить, как только пенсионер выедет на подконтрольную Киеву территорию. По ее словам, проблемы с получением средств на оккупированных территориях возникли в том случае, если ранее они получались через почту. "Если почта не работает, то человеку по умолчанию открывается счет в Ощадбанке и его пенсия сохраняется... И второй - зеркальный алгоритм, если банк не работает - тогда почта должна донести", - уточнила Лазебная.

По словам министра, несмотря на войну украинские власти не сократили ни одной социальной выплаты и продолжают финансирование независимо от места проживания получателя, даже если он уехал за границу.

15:35

Федеральное агентство Германии по сетям сообщило, что плановая ежегодная инспекция газопровода "Северный поток" запланирована на 11 июля, и во время проверки трубопровод может не транспортировать газ в течение двух недель. В сообщении также указывается, что поставки газа в Германию стабильны, а их безопасность в настоящее время остается неизменной.

15:20

В Москве заявляют, что украинским бойцам, укрывающимся на химзаводе "Азот" в Северодонецке, предложено в среду, 15 июня, сложить оружие. По словам начальника Национального центра управления обороной РФ Михаила Мизинцева, им гарантируется сохранение жизни. "Интерфакс" приводит заявление Мизинцева о том, что Минобороны РФ откроет гуманитарный коридор для гражданских лиц с комбината "Азот" на территорию самопровозглашенной "ЛНР".

15:00

"Газпром" объявил, что прокачка газа из России в Германию по "Северному потоку" снизится на 40 процентов, объяснив это тем, что немецкая компания Siemens "несвоевременно возвращает" из ремонта газоперекачивающие агрегаты. В связи с этим, а также с "выработкой межремонтного ресурса ГПА и выявленными техническими неисправностями двигателей" может быть использовано только три газоперекачивающих агрегата, говорится в сообщении российского газового монополиста.

14:40

В Запорожской области состоялся очередной обмен телами погибших военнослужащих. Так, Украина вернула тела 64 погибших при защите мариупольского комбината "Азовсталь" для достойного захоронения, сообщило Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

14:20

Немцы собрали рекордную сумму пожертвований для украинцев

С начала войны жители Германии собрали пожертвований на сумму не менее 812 миллионов евро. Об этом сообщает Немецкий институт по социальным вопросам (DZI), уточняя, что размер пожертвований пострадавшим от войны людям в Украине и бежавшим из нее, скорее всего, еще больше, поскольку в результатах исследования не были учтены многие мелкие инициативы по сбору денег.

По данным организации, занимающейся анализом использования пожертвований НПО, это самый большой с окончания Второй мировой войны номинал суммы пожертвований, собранных в связи с какой-либо одной катастрофой (в 2004 году было собрано 670 млн евро, однако по сегодняшним ценам это бы равнялось 904 млн евро, подсчитали в DZI).

14:01

Берлин заверил Украину в скорой поставке гаубиц

Проводящееся в Германии обучение украинских солдат обслуживанию самоходной гаубицы Panzerhaubitze 2000 уже скоро будет завершено, заявила министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт (Christine Lambrecht), отметив, что тогда орудия можно будет и поставлять в Украину. Когда именно гаубицы будут доставлены на место и по какому маршруту, не разглашается. Германия готова предоставить Украине семь самоходных гаубиц из запасов бундесвера. Кроме того, правительство ФРГ совместно с США занимается подготовкой поставки реактивных систем залпового огня, в которых остро нуждается украинская армия.

13:50

Во Львовской, Тернопольской и Одесской областях практически одновременно прогремели взрывы. Местные власти призывают жителей оставаться в укрытиях, сообщая, что работают силы ПВО, "тревога продолжается". "РБК-Украина" указывает, что по состоянию на 13.45 по местному времени воздушная тревога объявлена во всех областях Украины, кроме Херсонской.

13:20

В свете того, что Россия использует поставки газа для "шантажа" в связи с войной в Украине, ЕС намерен укреплять энергетическое сотрудничество с Израилем, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая в университете израильского города Беэр-Шева. По ее словам, после начала войны Россия намеренно перекрыла поставки газа Польше, Болгарии и Финляндии, а также голландским и датским компаниям "в отместку за нашу поддержку Украины".

ЕС "изучает пути активизации энергетического сотрудничества с Израилем" - речь идет, в частности, о подводном электрокабеле и газопроводе в восточном Средиземноморье. Накануне фон дер Ляйен провела переговоры с израильским министром энергетики Карин Эльхарар, подтвердив "потребность ЕС в израильском газе".

13:00

Президент Владимир Зеленский обвинил церкви Германии в молчании по отношению к главе РПЦ патриарху Кириллу I. "Если религиозный лидер благословляет такие зверства и убийство людей, почему другие церковные лидеры не осуждают его? Как могут христиане молчать?" - заявил он в интервью газете Die Zeit.

Украинский лидер вновь призвал международных партнеров к более активному участию и помощи, включая увеличение поставок оружия. "Путин ненавидит идею свободной и единой жизни в Европе, и мы выступаем против этого. Так что говорите, что хотите и как хотите, но помогите нам. Пожалуйста", - сказал Зеленский.

12:40

Папа римский Франциск / AP nuotr.

Папа римский Франциск вновь подверг Россию резкой критике за ее действия в Украине. В интервью, записанном европейскими изданиями ордена иезуитов в середине мая, но опубликованном только сейчас, он говорит о жестокости и грубости российских войск и в то же время высоко оценивает мужество украинцев, которые борются за выживание. Понтифик выразил возмущение тем, что Россия использует наемников из Чечни и Сирии.

Глава Святого престола выразил мнение, что мир уже находится в состоянии третьей мировой войны. "Мир находится в состоянии войны. Несколько лет назад мне пришла в голову идея сказать, что мы переживаем третью мировую войну по частям и кускам. Так, для меня сегодня разразилась третья мировая война", - сказал понтифик.

12:20

Утренняя сводка Минобороны РФ

Минобороны РФ утверждает, что российские войска уничтожили ракетами "Калибр" в районе Прилук Черниговской области украинский арсенал вооружения. Об этом заявил официальный представитель ведомства Игорь Конашенков.

По его словам, в районе Славянска сбит украинский самолет МиГ-29, а в Николаевской области - вертолет Ми-24. Также поражены 11 районов сосредоточения живой силы и военной техники, 8 огневых позиций артподразделений ВСУ, в районах Бахмута, Переездного и Лисичанска, а также два склада боеприпасов на южной окраине Харькова и в районе Горского. В целом за сутки, по данным российского Минобороны, уничтожены три пункта управления, 13 танков и других бронемашин, шесть установок РСЗО "Град", 14 орудий полевой артиллерии и 22 спецавтомобиля, убиты более 350 украинских военных.

Конашенков утверждает также, что украинские военные убили в спину более 30 своих сослуживцев, собиравшихся сдаться в плен России.

12:10

В России образовался дефицит высокоскоростных лифтов, устанавливаемых в высотных зданиях, поскольку их производители (в первую очередь это американская Otis и финская Kone) покинули российский рынок, пишет Forbes. Опрошенные изданием участники рынка полагают, что это станет проблемой для высокобюджетных проектов, в первую очередь - для строительства небоскребов. Местные компании пока не могут производить аналоги, поэтому девелоперы высотных проектов ищут замену у турецких и китайских производителей.

11:50

Восьмой апелляционный административный суд во Львове запретил деятельность в Украине основанной в 2015 году и с тех пор дважды менявшей название партии "Наши", сообщила пресс-служба суда. Средства и другие активы партии, ее областных, городских, районных организаций, первичных организаций и других структурных образований переданы в собственность государства. Это уже четвертая запрещенная в Украине пророссийская партия, отмечает "Громадське". 20 марта СНБО принял решение о запрете на время военного положения партий, имеющих отношение к России.

11:20

По Одесской области утром во вторник с территории Крыма были выпущены две ракеты "Оникс", однако украинские силы ПВО сбили их над морем, приводит Одесский городской совет сообщение ОК "Юг".

10:55

Литва покупает у Франции 18 гаубиц типа Caesar Markt II. По словам министра обороны Арвидаса Анушаускаса, это "существенно укрепит" обороноспособность Литвы. Франция подтвердила соглашение о сделке. Из-за войны в Украине Литва модернизирует свой арсенал, правительство в Вильнюсе хочет увеличить оборонный бюджет на 2022 год еще на 300 миллионов евро.

🇱🇹 will buy 18 Caesar MarktII howitzers from 🇫🇷. Today me and my colleague DefMin of 🇫🇷 @SebLecornu signed a letter of intent for acquisition of the systems. They will significantly strengthen @LTU_Army defence capabilities. ✅ It is the largest acquisition project of 🇱🇹 with 🇫🇷. pic.twitter.com/wHNHCl3gEW — Arvydas Anušauskas (@a_anusauskas) June 13, 2022

10:15

Глава Харьковской областной госадминистрации Олег Синегубов сообщил, что в результате обстрелов, которые ведут российские войска, погибли женщина и ее трехмесячный ребенок. Еще пять человек, в том числе трое детей, получили ранения, написал Синегубов в Telegram-канале.

10:12

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что территория села Займище городского округа Клинцы подверглась обстрелу. "Повреждено несколько жилых домов. По предварительной информации, ранены четыре человека. Им оказывается всесторонняя медицинская помощь. На месте работают оперативные службы", - написал Богомаз в своем Telegram-канале.

09:50

По информации британской военной разведки, основные усилия ВС РФ по-прежнему направлены на наступление на Северодонецкий котел, а их западная группировка войск, по всей видимости, впервые за несколько недель немного продвинулась на Харьковском направлении.

Одновременно Минобороны Великобритании напомнило в Twitter, что 10 июня первый заместитель председателя коллегии Военно-промышленной комиссии (ВПК) России Андрей Ельчанинов выступил с прогнозом, что государственные расходы на оборону увеличатся на 600-700 млрд рублей, что означает почти 20-процентный рост военного бюджета РФ.

"Российское государственное финансирование позволяет постепенно мобилизовать военно-промышленную базу страны, чтобы удовлетворить потребности, возникающие в ходе войны в Украине. Однако отрасль может столкнуться с трудностями при реализации многих из них, частично из-за санкций или отсутствия необходимых знаний", - отметило британское ведомство. В частности, в Лондоне указали на вероятные проблемы в производстве высококачественной оптики и передовой электроники, которые могут подорвать усилия РФ по замене утраченной в Украине техники.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 14 June 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/yLAMUTwSGK



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/R1qjlpdsue — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) June 14, 2022

09:25

С начала войны в Украине погибли как минимум 4395 мирных жителей, в том числе 275 детей, 5390 человек получили ранения, в основном из-за артобстрелов и авиаударов, сообщает ООН. При этом отмечается, что речь идет только о задокументированных жертвах, а погибших и пострадавших гораздо больше.

Latest update on civilian casualties in context of Russia’s armed attack against #Ukraine: 4,395 killed, incl 275 children; 5,390 injured, incl 451 children, mostly caused by shelling & airstrikes. Actual toll is much higher. More ➡️ https://t.co/YaN2kGW79Q pic.twitter.com/3h3VQAoRRA — UNHumanRightsUkraine (@UNHumanRightsUA) June 13, 2022

08:35

Как ожидается, в текущем году Россию покинут более 15 тысяч долларовых миллионеров. Около 15 процентов россиян с активами на сумму более 1 млн долларов эмигрируют в другие страны к концу 2022 года, пишет The Guardian со ссылкой на данные о миграции лондонской компании Henley & Partners, которая предоставляет состоятельным гражданам услуги по получению гражданства стран, выдающих паспорта в обмен на инвестиции.

"Неуклонно растущее число богатых людей эмигрируют из России ежегодно на протяжении последнего десятилетия, что является ранним предупреждением о текущих проблемах, с которыми сталкивается страна. Из истории следует, что развалу крупных стран обычно предшествует ускорение эмиграции состоятельных людей, которые часто уезжают первыми, поскольку у них есть для этого средства", - заявил Эндрю Амойлс, глава отдела исследований компании New World Wealth, предоставившей данные для исследования Henley & Partners.

08:15

Бывший тренер национальной сборной Украины Андрей Шевченко в интервью Süddeutsche Zeitung назвал свою страну ценным потенциальным членом Европейского Союза. "Факт состоит в том, что Украина защищает демократические ценности ЕС и свободу. Моя страна заслуживает быть частью большой европейской семьи и поверьте, у моей страны есть огромный потенциал для укрепления ЕС", - подчеркнул 45-летний экс-футболист, занимающийся сбором средств для Украины за границей.

07:55

Министр продовольствия и сельского хозяйства Германии Джем Оздемир (Cem Özdemir) уверен, что блокировка зернового экспорта из Украины является частью российской стратегии, направленной на дальнейшее усугубление глобального продовольственного кризиса. "Война, развязанная Россией должна закончиться", - заявил он в утреннем эфире немецкого телеканала ZDF. Поэтому частью стратегии Запада должно быть укрепление Украины, чтобы позволить ей добиться успеха в этой войне, подчеркнул немецкий министр.

07:35

По информации Генштаба ВСУ, российские войска продолжают наступление в Восточной операционной зоне и наносят ракетные и авиационные удары по объектам инфраструктуры. На Славянском направлении они пытаются установить полный контроль над Богородичным и создают условия для дальнейшего наступления на Славянск, сообщается в утренней оперативной сводке, опубликованной в Facebook. Кроме того, по данным ВСУ, российские подразделения ведут артиллерийские обстрелы вблизи Дубровного, Карнауховки, Новой Дмитровки и Вернополья.

"На Северодонецком направлении противник усилил группировку за счет перемещения в район населенных пунктов Кременная - Рубежное до двух батальонных тактических групп. При поддержке артиллерии ведет штурмовые действия в городе Северодонецк, пытается закрепиться в центральной части города", - указывается далее. На Бахмутском направлении россияне обстреливают из артиллерии позиции ВСУ в районах Возрождения, Новолуганска и Бахмут и имеют частичный успех, закрепляясь в Возрождении, сообщил украинский Генштаб. По его данным, в акватории Черного моря находятся в боеготовности пять носителей крылатых ракет морского базирования типа "Калибр".

06:30

Посольство отрицает заявление на тему визита Макрона в Киев

Эмманюэль Макрон / AP nuotr.

Первый советник посольства Франции в Украине Брюно Кассанель "категорически отрицает" приписываемый ему комментарий "Суспільному" о возможном визите президента Франции Эмманюэля Макрона в Украину, говорится на странице посольства в Facebook.

"В настоящее время Кассанель находится в отпуске во Франции и не располагает информацией о вышеназванном визите, о чем он и заявил журналисту "Суспільного", отвечая на вопросы", - говорится в заявлении.

05:55

Европейская комиссия будет рекомендовать предоставить Украине официальный статус страны-кандидата в члены ЕС, пишет американское онлайн-издание Politico со ссылкой на нескольких чиновников, знакомых с ходом обсуждений на эту тему.

05:20

По оценке министра продовольствия и сельского хозяйства ФРГ Джема Оздемира (Cem Özdemir), в Германии следствием войны в Украине может стать дальнейший рост цен на продукты питания. "Нам следует ожидать повышения цен осенью и зимой, потому что сейчас розничные торговцы вынуждены дорого платить за энергию, а повышение цен перекладывается на плечи потребителей", - сказал Оздемир газете Rheinische Post.

04:45

Власти Соединенных Штатов намерены направлять Украине около 1,5 млрд долларов в месяц на поддержание работы правительства, заявил первый заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Дерек Хоган. "Мы уже выделили средства на эти цели через различные механизмы, мы намерены направлять еще около 1,5 млрд ежемесячно в течение 4-5 месяцев", - сказал он на семинаре в вашингтонском научно-исследовательском Центре имени Вудро Вильсона. Чиновник отметил, что прямая поддержка украинских властей является "одним из приоритетов" администрации президента Джо Байдена.

03:40

Два крупнейших банка США JPMorgan Chase и Goldman Sachs приостановили операции по обслуживанию долговых обязательств РФ, сообщает Bloomberg. По данным источников агентства, эти банки решили отказаться от операций по долгу РФ после того, как Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) запретило участникам рынка США приобретать как новые, так и существующие долговые и долевые ценные бумаги, выпущенные субъектом РФ.

03:00

В ЕС не видят угрозы своей продовольственной безопасности

Брюссель не видит угрозы продовольственной безопасности европейских рынков на фоне войны в Украине. При этом ЕС постарается внести свой вклад в обеспечение глобальной продовольственной безопасности, заявил комиссар ЕС по сельскому хозяйству Януш Войцеховский.

По его словам, важную роль в сфере продовольственной безопасности играет кукуруза, которая идет на производство кормов в Европе. "Но импорт из Украины до сих пор даже больше, чем в предыдущие годы", - сказал Войцеховский на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС на уровне министров сельского хозяйства. Центральной темой встречи была угроза мирового продовольственного кризиса в связи с войной в Украине.

02:25

Словакия намерена помочь Украине выполнить критерии для получения статуса страны-кандидата на вступление в ЕС. Как заявил глава правительства Словакии Эдуард Хегер после переговоров с канцлером ФРГ Олафом Шольцем (Olaf Scholz), Украине нужно будет предоставить команду, которая поддержит ее на пути проведении реформ. При этом упрощенной схемы для вступления в ЕС быть не должно, отметил Хегер.

01:40

Отец марокканца Брагима Саадуна, приговоренного в "ДНР" к смертной казни, рассказал агентству Reuters, что у его сына с 2020 имеется украинское гражданство. Это значит, что его нельзя судить по статье о наемничестве и с ним необходимо обращаться как с военнопленным, подчеркнул Саадун-старший.

01:15

Сбербанк России / AP Photo

В рамках шестого пакета санкций ЕС, принятых против России из-за ее вторжения в Украину, Сбербанк, Россельхозбанк и Московский кредитный банк с 14 июня отключат от системы международных платежей SWIFT.

С 12 марта 2022 года эта система передачи финансовых сообщений перестала оказывать услуги банкам ВТБ, "ФК Открытие", Промсвязьбанку, Совкомбанку, банку "Россия", Новикомбанку, а также госкорпорации ВЭБ.

00:40

Владимир Зеленский / AP nuotr.

Президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает, что его страна еще в июне получит статус кандидата на вступление в ЕС. От канцлера Германии Олафа Шольца (Olaf Scholz) он ожидает активной поддержки по этому вопросу, заявил политик в интервью немецкому общественно-правовому телеканалу ZDF.

Отвечая на вопрос о том, согласится ли он отказаться от части территории Украины ради заключения мира, Зеленский ответил, что сознание того, что в борьбе за защиту Украины погибают люди, причиняет боль, однако Украина "потеряет все, если она уступит России в этой войне".

00:15

Из-за российского вторжения Украина в текущем году обработала на четверть меньше сельскохозяйственных площадей, сообщил журналистам замминистра сельского хозяйства Тарас Высоцкий. Однако урожая хватит для обеспечения собственных нужд страны, учитывая, что многие люди покинули Украину, спасаясь от войны, указал он. По словам Высоцкого, работа сельскохозяйственных предприятий затруднена не только из-за боевых действий, но и вследствие того, что из-за блокады экспорта понижается объем засева ориентированных на продажу за рубеж культур.

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