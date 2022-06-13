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2022.06.13 15:49

Г. Науседа: Энергетическая независимость от России должна стать стратегической целью ЕС

BNS2022.06.13 15:49
Электричество
Электричество / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Президент Гитанас Науседа заявил, что энергетическая независимость от России должна стать стратегической целью Евросоюза, а скорейшая синхронизация с сетями континентальной Европы увеличит безопасность всего ЕС.

"Энергетическая независимость от России должна стать стратегической целью Евросоюза. Синхронизация - важная часть этого процесса. Скорейшее соединение с электросетями Европы повысит энергетическую безопасность стран Балтии и всего ЕС", - заявил президент после встречи с ответственной за энергетику в Еврокомиссии Кадри Симсон.

Президент отметил, что цель Литвы - до 2024 года завершить проект по синхронизации и соединиться с европейскими электросетями. Политическая, техническая и финансовая помощь Еврокомиссии в этом процессе очень важна.

Гитанас Науседа
Гитанас Науседа / E.Blaževič/LRT nuotr.

Президент полагает, что важно устранять недостатки инфраструктуры, наращивать запасы газа и инвестировать в источники возобновляемой энергии.

Больший процент в энергосистеме страны возобновляемых источников энергии поможет решить проблемы, связанные с ростом цен и безопасностью.

Электричество
Гитанас Науседа
# Литва
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