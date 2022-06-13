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2022.06.13 09:28

Столтенберг: мир возможен, но Украина не готова на него любой ценой

Радио «Cвобода»2022.06.13 09:28
Йенс Столтенберг
Йенс Столтенберг / AP nuotr.

Мир на территории Украины вполне возможен, но главный вопрос в том, какую цену она готова за него заплатить. Задача Запада - сделать так, чтобы Киеву не пришлось идти на территориальные уступки и потерю независимости. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на совместной с президентом Финляндии пресс-конференции.

По словам Столтенберга, Украина не готова на мир любой ценой.

"Не мне судить, насколько высокую цену Украина должна заплатить. Мы тоже платим цену, потому что оказываем поддержку и вводим санкции, но нет сомнения в том, что именно украинцы ежедневно платят самую высокую цену ", - подчеркнул глава НАТО.

Самый лучший путь прекращения боевых действий, по словам Столтенберга, отказ президента России от войны, поскольку только Кремль ответственен за войну.

Генеральный секретарь также напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский неоднократно говорил о завершении войны за столом переговоров. И задача западных партнеров - сделать позицию Киева максимально сильной, подчеркнул Столтенберг.

Руководитель НАТО не исключил, что мировой порядок из-за нападения России на Украину изменится, но решения споров должны быть найдены дипломатическим путём.

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