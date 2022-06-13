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2022.06.13 09:21

Митрополит Иларион: "Я не вписался в поворот и оказался на обочине"

Радио «Cвобода», LRT.lt2022.06.13 09:21
Папа Франциск и митрополит Иларион
Папа Франциск и митрополит Иларион / AP nuotr.

Митрополит РПЦ Иларион (Алфеев), ранее освобождённый Синодом РПЦ от обязанностей главы Отдела внешних церковных связей, связал свой уход с поста с "требованиями нынешней общественно-политической ситуации".

На недавнем заседании Синода Иларион, считавшийся одним из самых влиятельных иерархов РПЦ, был выведен из состава Синода, в котором он состоял более 10 лет, и назначен главой Будапештской и Венгерской епархии. Это произошло на фоне решения Украинской православной церкви о полной независимости от Московского патриархата.

Иларион в воскресенье после литургии в московском храме на Большой Ордынке, настоятелем которого он был, попрощался с прихожанами и сказал о том, что думает по поводу своей отставки. По словам митрополита, он сам "не знает многих деталей". Иларион подчеркнул, что ему "было сказано", что отставка связана не с работой ОВЦС, а с требованиями общественно-политической ситуации. "Можете считать, что дорога сделала очень крутой поворот, я в него не вписался и оказался на обочине. Но это лучше, чем если бы я съехал в кювет, машина бы моя перевернулась и взорвалась", – сказал Иларион. Он отметил, что не гонится за карьерой.

Ранее источники Би-би-си в РПЦ утверждали, что новое назначение Илариона соответствовало его собственному желанию, а религиовед Андрей Шишков отмечал, что митрополит "ни разу не высказывался в поддержку военной кампании (в Украине), всегда обходил эту тему насколько возможно в публичных высказываниях". "Учитывая, что он занимал высокую должность, очевидно, что делал он это неспроста и хотел уйти", – считает Шишков.

"Литовская" биография Илариона

Как уже напоминал портал LRT.lt, митрополит Иларион (в миру Григорий Валериевич Алфеев) родился в Москве. В январе 1987 года оставил обучение в Московской консерватории и поступил послушником в Виленский Свято-Духов монастырь.

19 июня 1987 года в соборе Виленского Свято-Духова монастыря пострижен в монашество, а 21 июня в том же соборе рукоположён во иеродиакона.

19 августа в Пречистенском кафедральном соборе города Вильнюса рукоположён во иеромонаха по благословению архиепископа Виленского и Литовского Викторина.

В 1988-1990 годах служил настоятелем храмов в городе Тельшяй, селе Колайняй и городе Титувенай Виленской и Литовской епархии. В 1990 году назначен настоятелем Благовещенского кафедрального собора Каунаса.

В ночь на 13 января 1991 года, когда просоветские деятели с помощью военнослужащих СССР предприняли попытку свергнуть в Литве законную власть, священник Иларион выступил по каунасскому телевидению. В своей речи он осудил инициаторов путча и призвал православных верующих "не идти на поводу у бандитов".

В 1992 году награжден памятной медалью "13 января".

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