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2022.06.13 09:06

Интернет-сервис Российского телевидения полчаса призывал остановить войну

Радио «Cвобода»2022.06.13 09:06
Российское телевидение
Российское телевидение / Shutterstock.com

Интернет-сервис "Смотрим.ру", предназначенный для просмотра российских телевизионных каналов с персональных компьютеров, владельцем которого является Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания (ВГТРК), был взломан в воскресенье вечером неизвестными хакерами.

В течение получаса на странице сервиса транслировалась заставка с надписью "Путин уничтожает украинцев! Остановите войну!". Телевизионные программы в это время были недоступны. Позже стартовая страница "Смотрим.ру" перестала работать полностью. Комментарии от владельцев сервиса не поступали.

С начала военного вторжения России на территорию Украины хакеры из группы Anonymous объявили о том, что будут совершать кибератаки на сайты российских госучреждений и СМИ. С того времени атакам, в частности, подверглись сайты Кремля, Госдумы, Министерств обороны, культуры и энергетики, Федеральной службы исполнения наказаний, Росстата, информационного агентства ТАСС, издания "Известия", и многие другие.

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