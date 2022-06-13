Хроника путинской войны. В районе Бучи обнаружено еще одно захоронение

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. Хроника событий 13 июня.

На 110-й день полномасштабной войны, развязанной Россией против Украины, российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины и ее отряды территориальной обороны сопротивляются агрессии. Оперативно проверить по независимым источникам информацию, которую обнародуют представители обеих сторон конфликта, невозможно. По данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. Хроника событий понедельника, 13 июня (время вильнюсское).

17:35

Правительство Украины запретило экспорт каменного угля, мазута и газа украинского происхождения. Опубликованное постановление вносит их в перечень квот и товаров, вывоз и ввоз которых подлежит лицензированию. Теперь на них установлены нулевые квоты, говорится в документе.

17:15

Грузовое судно Alppila с 18 тысячами тонн украинской кукурузы прибыло в порт Ла-Корунья на северо-западе Испании, сообщает телеканал CNN со ссылкой на пресс-службу порта. Это первая партия украинского зерна, доставленная в Испанию через новый маршрут в Балтийском море, который должен заменить заблокированный российскими военными кораблями путь в Черном море.

17:00

В Бучанском районе Киевской области обнаружено еще одно захоронение с телами семи мирных жителей, убитых выстрелом в голову, написал начальник областной полиции Андрей Небытов. У нескольких жертв были связаны руки и прострелены колени, сообщил он. Могилу обнаружили около села Мироцкое.

16:40

С момента введения санкций, запрещающих российским самолетам полеты над Европой, частные борта, принадлежащие российским миллиардерам, совершили около 30 рейсов в европейском воздушном пространстве, выяснило изданиеWelt am Sonntag.

Например, 28 февраля из аэропортов Флоренции и Мюнхена в Ташкент вылетели самолеты миллиардера Алишера Усманова. В начале марте самолет Bombardier с регистрационным номером T7-7AA, зарегистрированный в Сан-Марино, вылетел из Ниццы в Стамбул. Джет принадлежит российскому бизнесмену Альберту Авдоляну, указывает Welt am Sonntag. В апреле из швейцарского Базеля в Казахстан улетел самолет с люксембургской регистрацией, принадлежавший по данным Forbes российскому миллиардеру Виктору Вексельбергу.

После введения санкций как минимум восемь рейсов над Францией совершил вертолет российского бизнесмена Александра Занадворов, пишет издание. "Исполнение санкций против бизнес-джетов и вертолетов, зарегистрированных за пределами России и принадлежащих нероссийским компаниям, иногда затруднено из-за непрозрачных структур собственности", - объяснил Welt am Sonntag источник.

16:10

Франция вступила в период военной экономики и больше не может жить с "программированием расходов годичной давности", заявил президент страны Эмманюэль Макрон на открытии международной выставки оружейной промышленности Eurosatory 2022. "Я попросил министра обороны и начальника штаба вооруженных сил провести в ближайшие недели переоценку закона о военном программировании с учетом геополитического контекста", - сказал французский президент. Бюджет Минобороны Франции начал расти в 2017 году, а в 2022 году он достигнет 40,9 млрд евро, напоминает BFMTV. "Растущие угрозы, иллюстрируемые конфликтом в Украине, требуют действовать быстрее и решительней", - цитирует Макрона BFMTV.

15:50

В Украине наложен арест на корпоративные права предприятий, являющихся одними из крупнейших производителей минеральной воды в стране на общую сумму свыше 53,4 млн. грн. (1,7 млн евро). Предприятия через кипрские компании принадлежат российскому олигарху, говорится в сообщении Бюро экономической безопасности Украины, которое не уточняет их названий или имени владельца. По данным украинских властей, российские собственники пытались через различные сделки по продаже корпоративных прав избежать возможных санкций и изъятия прав собственности. Издание The Insiderотмечает, что речь, по всей видимости, идет о совладельце и председателе наблюдательного совета консорциума "Альфа-Групп" Михаиле Фридмане, которому принадлежит компания IDS Borjomi International, выпускающая минеральную воду "Моршинская", "Миргородская" и "Трускавецкая".

15:25

В результате российской агрессии в Украине, по данным местной полиции, погибли уже более 12 000 мирных жителей. Большинство из них погибли от взрывов, указал глава Национальной полиции Игорь Клименко в интервью агентству "Интерфакс-Украина". По его словам, 75 процентов убитых - мужчины, два процента - дети, остальные - женщины. "Это гражданское население лица, эти люди не имели отношения к военным или к правоохранительным органам", - подчеркнул Клименко. 1200 жертв еще не опознаны.

15:10

Министры по делам науки стран "большой семерки" заверили Украину в своей поддержке, вновь решительно осудив агрессивную войну России. Об этом заявила министр образования и научных исследований Беттина Штарк-Ватцингер (Bettina Stark-Watzinger) на полях встречи со своими коллегами из стран G7 во Франкфурте-на-Майне, в которой принимал участие и министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет.

14:50

Первая партия украинского зерна разгружается в Испании

Первая партия украинской кукурузы выгружается в галисийском порту Ла-Корунья на северо-западе Испании, сообщают местные СМИ. Финское судно Alppila с 18 000 тонн зерна для производства комбикормов прибыло сюда в понедельник, обойдя российскую блокаду украинских портов на Черном море. Кукуруза была отправлена из Украины автомобильным транспортом через Румынию и отправлена морем из польского порта Свиноуйсьце.

El "Alppila" atraca en A Coruña con 18.000 toneladas de maíz ucraniano https://t.co/uH23cLJgEr — Viva Galicia (@vivagalicia_) June 13, 2022

14:35

Служба безопасности Украины заявила, что задержала под Харьковом агента ФСБ России, который фиксировал места дислокации подразделений ВСУ и других военных формирований на территории области. Местному жителю, как утверждается, завербованного через интернет, объявлено о подозрении по статье УК о несанкционированном распространении информации о размещении ВСУ. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

14:20

Матеуш Моравецкий / фото GETTY IMAGES

Поляки готовы оказать широкое сопротивление в случае нападения России, предупредил польский премьер Матеуш Моравецкий. "Если Россия когда-нибудь задумает напасть на Польшу, Россия, Кремль должны знать, что 40 миллионов поляков готовы подняться с оружием в руках, чтобы защитить свою родину", - заявил Моравецкий на открытии спортивного тира в Мышкуве на юге Польши. После начала нападения российских войск на Украину в Польше резко возрос спрос на обучение стрельбе, отмечает агентство dpa. По словам Моравецкого, война показала всем, что свобода не является данностью. Он напомнил, что Польша также находилась "под сапогом России" в течение нескольких столетий: "Мы не хотим возвращаться в неволю. Мы отвергаем колониализм и империализм".

Польша, по словам премьера, намерена увеличит свою армию и оснастить ее новыми системами вооружения.

14:01

Украине для победы нужны 1000 гаубиц, 300 РСЗО и 500 танков

Чтобы закончить войну с Россией, Украине требуются 1 тысяча гаубиц калибра 155 мм, 300 реактивных систем залпового огня (РСЗО), 500 танков и 2 тысячи единиц бронетехники. Такие данные привел советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк. Указав, что 15 июня в Брюсселе пройдет встреча министров обороны контактной группы по вопросам помощи Украине, он отметил, что Киев ожидает решения по поставкам необходимого оружия.

Being straightforward – to end the war we need heavy weapons parity:



1000 howitzers caliber 155 mm;

300 MLRS;

500 tanks;

2000 armored vehicles;

1000 drones.



Contact Group of Defense Ministers meeting is held in #Brussels on June 15. We are waiting for a decision. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) June 13, 2022

13:40

Восьмой апелляционный административный суд во Львове запретил деятельность в Украине основанной в 2015 году партии "Социалисты", сообщила пресс-служба суда. 20 марта СНБО принял решение о запрете этой партии на время военного положения, Минюст подал иск о ее полном запрете, но суд удовлетворил его лишь частично. Деятельность партии запрещена, имущество "Социалистов" и всех ее организаций, согласно решению суда, передается государству. В удовлетворении остальных исковых требований отказано.

13:05

В первые десять недель после начала войны правительство ФРГ одобрило экспорт вооружений Украине на 305 миллионов евро, следует из ответа федерального министерства экономики на запрос депутата от Левой партии Севим Дагделен, который оказался в распоряжении AFP. 219,8 млн евро из этой суммы пришлось на собственное боевое оружие, а еще 85,2 млн евро - на прочую продукцию оборонного назначения. Большей частью это поставки из запасов бундесвера, которые направлены на "поддержку Украины в ее законной самообороне против противоречит международному праву агрессивной войны России". Севим Дагделен подвергла критике экспорт немецких вооружений Киеву, заявив, что вместо этого следует "решать проблему путем переговоров".

12:45

Университеты Кельна и Бонна выступили с совместной инициативой по поддержке ученых из Украины, России и Беларуси, которые были вынуждены покинуть свои страны из-за войны. С этой целью два немецких университета основали т.н. академию в изгнании Cologne/Bonn Academy in Exile (CBA), в которую приглашаются украинские исследователи для продолжения своей научной деятельности. Академия ставит своей целью также поддержать ученых из Беларуси и России, которые подвергаются преследованиям у себя на родине из-за своих оппозиционных взглядов.

Unterstützung für die Wissenschaft in Kriegszeiten: „Cologne/Bonn Academy in Exile“ gegründet https://t.co/wuO68IA0LQ — Informationsdienst Wissenschaft - Nachrichten (@idw_online_de) June 13, 2022

12:20

Минобороны РФ утверждает, что российская авиация ракетным ударом в районе железнодорожной станции Удачное под Донецком уничтожили "большое количество" вооружения ВСУ, в том числе доставленного "из США и европейских стран". Об этом заявил официальный представитель ведомства Игорь Конашенков, отметив, что также были уничтожены пункт временной дислокации в районе Федоровки, подконтрольной луганским сепаратистам, а также две батареи РСЗО в районах Прогресс Харьковской области и Волчеяровка под Луганском.

По данным военного ведомства России, в районе Лисичанска уничтожена украинская радиолокационная станция ЗРК "Бук-М1", а также 63 района сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, два танка, семь орудий полевой артиллерии и 11 специальных автомобилей, убиты более 120 украинских военных.

12:00

Российские войска контролируют более 70 процентов Северодонецка, массовая эвакуация из города и подвоз гуманитарных грузов из-за обстрелов невозможны, сообщил председатель Луганской ОВА Сергей Гайдай. По его словам, военным удается вывозить всего по несколько человек в день. На заводе "Азот" остаются около 500 жителей Северодонецка, из них 40 - дети. Промзона обстреливается артиллерией крупного калибра, однако укрытия "Азота" не столь прочны как в мариупольском комбинате "Азовсталь", указал Гайдай.

11:40

В результате ракетного удара по городу Чортков Тернопольской области вечером 11 июня повреждены три учебных заведения: школа, дошкольное учреждение и корпус спортивной школы, сообщает Чортковский городской совет. Кроме того, повреждены многоквартирные дома, частные домовладения, магазины и другие объекты инфраструктуры. Российская сторона утверждала, что морскими крылатыми ракетами "Калибр" в районе Чорткова был уничтожен крупный склад с американским и европейским вооружением. Президент Украины Зеленский назвал российский ракетный удар по Тернопольской области "террором".

11:25

Киевская городская прокуратура арестовала и передала Агентству по розыску и менеджменту активов (АРМА) 645 железнодорожных вагонов стоимостью около 650 млн гривен, принадлежащих предприятиям семьи бывшего министра обороны Украины, объявленного в розыск за государственную измену. Ведомство не указывает имени бывшего чиновника, однако на прилагаемом фото однозначно узнается лицо Павла Лебедева, возглавлявшего Минобороны при президенте Викторе Януковиче с 24 декабря 2012 года по 27 февраля 2014-го.

По данным следствия, семья Лебедева является конечным бенефициаром работающих в Украине предприятий, которые занимаются поставками продуктов в РФ, а также производят оборудование для российского оборонно-промышленного комплекса.

Также наложен арест на 30 земельных участков и 30 объектов недвижимости "этой финансово-промышленной группы предприятий и их владельцев".

10:55

По сведениям итальянской газеты La Stampa, канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) вместе с премьером Италии Марио Драги и президентом Франции Эмманюэлем Макроном посетят Украину в четверг, 16 июня. Издание отмечает, что лидеры трех стран ЕС приедут вместе, чтобы подтвердить поддержку президенту Украины Владимиру Зеленскому. На следующий день после их визита Европейская комиссия должна предоставить заключение по заявке Украины на получение статуса кандидата на членство в ЕС.

10:30

Наталья Поклонская уволена указом президента Владимира Путина с должности замглавы Федерального агентства по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом и международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество). Бывший прокурор аннексированного у Украины Крыма и экс-депутат Госдумы Поклонская занимала этот пост со 2 февраля, занимаясь защитой прав соотечественников. О причинах отстранения ее от должности не сообщается.

10:00

В свете продолжающихся боев вокруг Северодонецка британская разведка указывает, что в ближайшие месяцы одним из важнейших определяющих факторов в ходе войны, по всей видимости, станут операции по форсировании рек. В ежедневной сводке, публикуемой британским Минобороны, отмечается, что ключевой 90-километровый центральный участок российской линии фронта в Донбассе лежит к западу от Северского Донца и, чтобы достичь успеха на нынешнем оперативном этапе наступления, России придется "либо проводить амбициозные фланговые действия", либо форсировать реку. При этом обращается внимание на то, что украинским силам часто удавалось уничтожить мосты до отступления, в то время как российским войскам с трудом удается наладить сложную координацию, необходимую для успешного проведения крупномасштабных переправ через реки под огнем.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 13 June 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/tMxM9CXCRe



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/oV79kZBRi6 — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) June 13, 2022

09:35

В Лисичанске за минувшие сутки погиб шестилетний ребенок и двое взрослых - мужчина и женщина, сообщил глава Луганской военной областной администрации Сергей Гайдай. В результате обстрелов в ночь на понедельник в городе сгорел торговый комплекс, повреждены четыре дома, постройки местной шахты; 11 домов разрушены во Врубовке, четыре - в Золотом, в Горном - два дома и детский сад. По словам Гайдая, ВСУ отразили штурмовые действия российской армии по двум направлениям в Луганской области: Викторовка - Врубовка и Камышеваха - Врубовка, но "враг возобновил наступательные действия в районе населенного пункта Золотое". Продолжая штурм Северодонецка, войска РФ несколько оттеснили украинских военных за счет значительного преимущества в артиллерии, подтвердил Сергей Гайдай.

09:20

По данным Генштаба ВСУ, боевые потери противника за последние сутки составили: 2 танка, 8 бронемашин, 3 артиллерийские системы, 1 самолет, 3 беспилотника, 5 единиц автомобильной техники и автоцистерн. В своей утренней сводке руководство украинской армии указывает, что "наибольшие потери противник понес на Бахмутском направлении".

08:50

Доходы России от экспорта нефти и газа составили за первые 100 дней войны 93 миллиарда евро, вычислили аналитики Центра исследований энергетики и чистого воздуха (CREA). На долю Евросоюза пришелся 61 процент российского экспорта энергоносителей, это принесло в казну Москвы 57 миллиардов евро. Среди отдельных стран крупнейшими покупателями стали Китай и Германия.

BREAKING: Russia earned EUR 93 billion in revenue from fossil fuel exports in the first 100 days of the invasion of Ukraine. The EU imported 61% of this, worth approximately 57 billion EUR.



Read more: https://t.co/L9nFEQwl7G pic.twitter.com/O6BYbgpT3w — Centre for Research on Energy and Clean Air (@CREACleanAir) June 13, 2022

07:30

Украинская армия по-прежнему контролирует завод "Азот" в Северодонецке, на территории которого укрывается большое количество гражданских лиц, заявил в интервью DW советник министра обороны Украины Алексея Резникова Юрий Сак в понедельник, 13 июня. "Еще один российский блицкриг провалился из-за упорного сопротивления украинских солдат", - сказал Сак.

В то же время, по его словам, с гуманитарной точки зрения ситуация в Северодонецке "очень, очень тяжелая" и похожа на ту, которая была в осажденном Мариуполе, хотя сейчас события развиваются более динамично. "Идут уличные бои. В отдельных местах украинская армия предпринимает контратаки, которые могли бы проводиться более эффективно", если бы Украина в кратчайшие сроки получила в распоряжение тяжелые вооружения, подчеркнул Сак.

06:50

Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник выразил надежду, что канцлер Олаф Шольц (Olaf Scholz) во время визита в Киев объявит о поставках Украине немецких танков и другого тяжелого вооружения. "Без немецкого тяжелого оружия нам не удастся преодолеть огромное превосходство России в военной технике и спасти множество жизней наших солдат и гражданского населения", - заявил Мельник в интервью агентству dpa. По его словам, "украинцы ожидают, что Шольц в Киеве объявит о предоставлении партии оружия, включающей готовые к немедленной отправке танки Leopard-1 и БМП Marder".

По сообщениям СМИ, Шольц собирается посетить Киев в июне вместе с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и премьер-министром Италии Марио Драги. Немецкие власти не подтвердили, но и не опровергли эти сообщения.

06:15

Чехия во время председательства в ЕС будет стремиться к тому, чтобы урегулирование украинского кризиса оставалось в центре внимания Евросоюза, заявил чешский министр иностранных дел Ян Липавский. "Европа не должна забывать об Украине", - сказал Липавский телеканалу CNN. "Дипломатические переговоры должны вестись в первую очередь самими украинцами. Но мы должны держать украинцев в игре", - добавил он. Министр также раскритиковал слова президента Франции Эмманюэля Макрона, который заявил, что "нельзя унижать Россию", чтобы иметь возможность урегулировать кризис вокруг Украины дипломатическими средствами. "Макрон, вероятно, не очень разбирается в этом вопросе. Путину все равно, как Россию воспринимают на Западе", - сказал Липавский.

05:40

56 членов Всемирной торговой организации (ВТО) выразили обеспокоенность в связи с войной в Украине и высказались в поддержку Киева. Они подчеркнули, что разрушение украинской инфрастуктуры имеет последствия для мировой торговли и поставок на международные рынки сельскохозяйственной продукции, продовольствия, удобрений и полезных ископаемых. "Мы будем стремиться поддержать Украину и способствовать ее экспорту. В рамках возможностей каждого члена ВТО мы продолжим оказывать гуманитарную помощь, чтобы смягчить страдания жителей Украины, включая помощь в обеспечении доступа к товарам первой необходимости, в том числе продуктам питания. Кроме того, мы будем искать способы помочь Украине с восстановлением, как только позволят обстоятельства", - сказано в совместном заявлении, подписанном Евросоюзом, США и еще 54 членами ВТО.

04:55

Российская армия пытается продвинуться к юго-востоку от Изюма в направлении Славянска и достигла определенного прогресса, сообщает американский Институт исследования войны (ISW). В то же время российские военные взорвали два моста через реку Северский Донец между Северодонецком и Лисичанском. На юге Украины россияне сосредоточились на обороне, отмечают аналитики.

#Russian forces continue to struggle with generating additional combat-capable units. Pro-Russian sources are continuing to spread disinformation to sow anxiety and resentment among the #Ukrainian population.



Read today's report: https://t.co/9WKz6lKU6S pic.twitter.com/Jos9ANFuAw — ISW (@TheStudyofWar) June 12, 2022

04:20

Международная правозащитная организация Amnesty International собрала доказательства применения Россией кассетных бомб и неуправляемых ракет при ударах по жилым кварталам Харькова. AI опросила 160 харьковчан, среди которых пострадавшие от обстрелов, их свидетели, родные жертв, а также врачи, лечащие раненых; собрала и анализировала улики на месте бомбардировок, изучала различные цифровые носители информации. В результате организация задокументировала по меньшей мере 28 случаев неизбирательных ударов по городу со стороны российской армии. Беспорядочные обстрелы, в ходе которых гибнут мирные люди и уничтожается гражданская инфраструктура, считаются военным преступлением, подчеркивается в докладе AI.

03:35

Потери российской армии в войне против Украины могут превысить показатель в 40 тысяч человек уже в июне, прогнозирует президент Украину Владимир Зеленский. "Российская армия пытается завести на Донбасс резервные силы. Но какие у них могут быть резервы сейчас? Похоже, попытаются бросить в бой слабо подготовленных срочников и тех, кого собрали методом скрытой мобилизации", - отметил он. По мнению Зеленского, российские генералы воспринимают своих подчиненных как "пушечное мясо, которое им нужно, чтобы обеспечить преимущество в количестве".

03:00

Британская многонациональная оборонная компания QinetiQ передаст Украине десять саперных роботов Talon, сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий в Facebook.

02:30

Украинский генерал: РФ возобновила обстрелы жилых кварталов Харькова

Российская армия сосредоточила основные сила на севере Луганской области, сообщил главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Валерий Залужный в беседе с американским генералом Марком Милли. "Сложная ситуация, в частности, в городе Северодонецк. Туда врагом было переброшено в 7 батальонно-тактических групп. Несмотря на плотный огонь, нам удалось остановить противника", - отметил Залужный. По его словам, Россия также возобновила обстрелы жилых кварталов Харькова, обстреливает из артиллерии и минометов приграничные села Черниговской и Сумской областей.

01:40

Запорожская атомная электростанция, находящаяся в оккупированном российскими военными Энергодаре, возобновила дистанционную передачу данных с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), сообщила организация в Twitter. Передача данных была прервана две недели назад. "Тем не менее, дистанционная передача данных не заменяет регулярного физического присутствия инспекторов МАГАТЭ на АЭС для проверки ядерного топлива", - подчеркнул гендиректор агентства Рафаэль Гросси. Он отметил, что продолжит прикладывать усилия к тому, чтобы как можно скорее отправить команду инспекторов в Запорожье.

Transfer of safeguards data from #Zaporizhzhya Nuclear Power Plant in #Ukraine to IAEA headquarters in Vienna was restored earlier today after a technical interruption of almost two weeks. https://t.co/8uElKXiwPu pic.twitter.com/ZaBXoIV1GD — IAEA - International Atomic Energy Agency (@iaeaorg) June 12, 2022

00:55

Глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба предупредил о сохраняющейся угрозе атаки России на украинскую столицу. "Важно понимать, что угроза повторного нападения России существует и будет существовать, пока мы не победим. Киевская область готова дать надлежащий отпор врагу", - написал он в Telegram. По словам Кулебы, позиции на окраинах области "оборудованы хорошо, фортификации надежны, а подготовка сил обороны проводится регулярно".

00:15

Президент Украины Владимир Зеленский назвал российский ракетный удар по Тернопольской области "террором". "После ракетного удара по Тернопольской области в больницах до сих пор находятся 10 человек. Не было никакого тактического или стратегического смысла в этом ударе, как и в абсолютном большинстве других российских ударов. Это террор, просто террор", - заявил Зеленский в видеообращении в Telegram.

Российская сторона утверждала ранее, что морскими крылатыми ракетами "Калибр" в районе населенного пункта Чортков Тернопольской области был уничтожен крупный склад с американским и европейским вооружением.

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