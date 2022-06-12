Каунасскую гимназию имени Пушкина готовятся переименовать в Каунасскую международную гимназию

Каунасскую гимназию имени Александра Пушкина готовятся переименовать в Каунасскую международную гимназию. Проект решения о переименовании обнародовало городское самоуправление. По словам разработчиков проекта, 25 апреля гимназия сама обратилась по поводу смены названия.

«Нынешнее название учреждения стало слишком узким для характеристики разнообразия, назначения и специфики услуг, предоставляемых гимназией. Гимназия расширилась, и организация обучения на русском языке стала лишь одной из образовательных услуг, которые она оказывает городскому и уездному сообществу», – говорится в проекте постановления.

По сведениям самоуправления, в гимназии обучается 1465 учеников 30 национальностей. Это литовцы, вернувшиеся из-за рубежа, украинцы – как приехавшие до войны, так и военные беженцы, местные русские и россияне, бежавшие от режима, а также белорусские беженцы. Кроме того, здесь учатся эстонцы, латыши, казахи, узбеки, таджики, афганцы, венесуэльцы, филиппинцы, мексиканцы, граждане США, англичане, иранцы, румыны, евреи (граждане Израиля и местные жители), чеченцы, граждане Молдовы, татары, армяне, азербайджанцы, грузины и т. д.

Переименовать гимназию, носящую имя знаменитого русского поэта, было решено с началом российской войны против Украины. Тогда самоуправление начало пересматривать реестры скульптур и памятников, тексты мемориальных досок, названия топонимов, которые могут быть связаны с Россией, оккупационным режимом или советской идеологией.