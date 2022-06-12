Хроника путинской войны. Зеленский стал лауреатом премии имени Бориса Немцова

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. Хроника событий 12 июня.

На 109-й день полномасштабной войны, развязанной Россией против Украины, российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины и ее отряды территориальной обороны сопротивляются агрессии. Оперативно проверить по независимым источникам информацию, которую обнародуют представители обеих сторон конфликта, невозможно. По данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. Хроника событий воскресенья, 12 июня (время вильнюсское).

10:30

Фонд Бориса Немцова за свободу в этом году принял решение номинировать на премию представителей Украины. Среди номинантов были мэр Киева Виталий Кличко, лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук, основательница подразделения боевых медиков-волонтеров Юлия Паевская (Тайра), советник президента Украины Алексей Арестович и другие. По результатам рейтингового голосования учредителей и совета фонда было принято решение наградить премией имени Бориса Немцова в 2022 году президента Украины Владимира Зеленского.

10:00

Антивоенные и антипутинские акции пройдут по всему миру в День России

Всемирная акция российских движений против войны в Украине и путинского режима пройдет 12 июня, в День России, в 44 городах Европы, Америки, Азии, Австралии, Новой Зеландии и Океании. Антивоенные комитеты, оппозиционные сообщества и диаспоры россиян за рубежом требуют немедленного прекращения боевых действий в Украине и выражают солидарность с теми кто, находясь сейчас на территории России, активно противостоят войне и путинскому режиму. Предстоящая акция - одна из череды всемирных акций, конференций и других мероприятий объединенного мирового движения сопротивления, говорится в сообщении российской диаспоры Варшавы.

09:00

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица заявил, что ничто не спасет Путина от "Божьего гнева". "Тысячи украинских мужчин и женщин встали на защиту своей нации и будущего своих детей, и, скажем прямо, этим они защищают весь европейский континент и не только, - сказал Кислица во время панихиды по жертвам российского вторжения в Украину в соборе Святого Патрика в Нью-Йорке. - Ни власть, ни войско, ни богатство не спасут злого Путина и его злых приспешников от гнева Божия".

08:00

Кая Каллас / AP nuotr.

Глава правительства Эстонии Кая Каллас заявила о невозможности возобновления деловых отношения с Россией после развязывания Москвой войны против Украины. Политика, по ее словам, должна основываться на понимании того, что российская угроза завтра не исчезнет. "Нельзя вернуться к прежним деловым отношениям. На самом деле никаких деловых отношений быть не должно", - сказала премьер Эстонии британской газете Telegraph.

06:45

Владимир Зеленский своим указом от 11 июня создал Лисичанскую городскую военную администрацию. Ее руководителем назначен Валерий Шибик. Лисичанск находится практически на линии фронта, город подвергается тяжелым обстрелам российских войск, как и трасса Бахмут-Лисичанск, по которой в город доставляются военные и гуманитарные грузы. 6 июня советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович предупредил о возможном скором окружении украинских сил в Лисичанске.

06:15

Российский флот подтянул к берегам Украины в Черном море еще два больших десантных корабля - вдобавок к двум уже находившимся там. Об этом сообщило оперативное командование ВСУ "Юг". Оно также предупредило о сохраняющейся угрозе удара с моря 40 крылатыми ракетами, готовыми к запуску с российских кораблей.

05:30

Украинские военные получили в распоряжение терминалы Starlink, сообщило Минобороны Украины в Twitter. “Многозадачный Илон Маск успевает не только заниматься марсианской программой, но также и передавать терминалы Starlink нашей разведке, которая так нуждается в них для своих специальных миссий. Армия Украины защищает свободу на Земле, чтобы она могла быть затем установлена и на Марсе”, - говорится в сообщении украинского оборонного ведомства. Количество полученных терминалов не указано.

Multitasker @elonmusk manages not only to work on preparations for the Mars mission but also to pass the Starlinks to our intelligence so needed for their special missions.#UAarmy defend freedom on Earth so that it can be established on Mars as well. pic.twitter.com/iTpTPp1F7s — Defence of Ukraine (@DefenceU) June 11, 2022

04:55

Rheinmetall модернизирует 100 БМП для Украины

БМП Marder / фото UNIAN

Немецкий концерн Rheinmetall модернизирует 100 боевых машин пехоты (БМП) Marder, ранее находившихся на вооружении бундесвера, заявил гендиректор концерна Армин Паппергер (Armin Papperger) в интервью газете Bild am Sonntag. По его словам, несколько БМП уже готовы к использованию и могут быть немедленно отправлены в Украину. "Когда и куда будут поставлены эти Marder, решит правительство ФРГ", - добавил Паппергер. Одновременно Rheinmetall занимается модернизацией 88 танков Leopard 1 и нескольких танков Leopard 2.

04:05

Из Луганской области за минувшие сутки удалось эвакуировать в более безопасные районы Украины около 30 человек, среди них трое детей. Об этом написал в Telegram глава Луганской военно-гражданской администрации Сергей Гайдай. По его словам, жители Лисичанска, который подвергается сейчас сильным обстрелам, стали охотнее соглашаться на эвакуацию, потому что их “ужасает опыт Северодонецка”. В Лисичанск, несмотря на обстрелы, удается доставлять гуманитарные грузы, для Северодонецка такой возможности уже нет.

03:30

Председатель Европейской народной партии Манфред Вебер (Manfred Weber) призвал лидеров стран Евросоюза дать Украине статус кандидата на вступление в эту организацию. “Главы государств и правительств ЕС не должны колебаться, когда речь идет об Украине. Нужно дать ясный и недвусмысленный сигнал о том, что Украина является кандидатом на членство в ЕС”, - заявил Вебер. Особенно важно, подчеркнул он, чтобы четкую позицию по этому поводу выразило руководство Германии.

02:40

Паспорта Украины и России / Reuters/Scanpix nuotr.

Владимир Зеленский в ходе вечернего видеообращения 11 июня прокомментировал выдачу российских паспортов жителям Херсонской и Запорожской областей Украины. "Я посмотрел, кого же в этих новостях выставили как херсонцев и мелитопольцев, которые якобы хотят российские паспорта. Несколько коллаборантов и люди из их окружения... Что ж, это больше похоже не на очередь за паспортами, а на попытку получить билет, чтобы убежать. Очень показательно", - отметил украинский президент.

02:00

Семья гражданина Великобритании Шона Пиннера, приговоренного 9 июня "верховным судом" самопровозглашенной "ДНР" к смертной казни за участие в боевых действиях на стороне Украины, заявила, что “опустошена и опечалена результатом этого нелегального показательного процесса”. Близкие Пиннера сообщили, что он на протяжении четырех лет был резидентом Украины и служил по контракту в 36-й бригаде морской пехоты ВСУ, которая защищала Мариуполь, а следовательно, является военнопленным, который по Женевской конвенции имеет право на независимое юридическое представительство.

“Мы искренне надеемся, что все заинтересованные стороны предпримут срочные совместные усилия для того, чтобы Шон был безопасно отпущен на свободу или обменян. Наша семья, включая его сына и жену-украинку, любит его и очень скучает”, - цитирует слова близких Пиннера агентство AP.

01:15

Минобороны Великобритании: РФ использует ракеты низкой точности

Россия использует в войне против Украины советские крылатые ракеты Х-22 “Буря”, принятые на вооружение в конце 1960-х - начале 1970-х годов, сообщает Минобороны Великобритании в Twitter. По данным британской разведки, начиная с апреля, ВС РФ применили в Украине уже десятки этих 5,5-тонных ракет, разработанных изначально для поражения авианосцев, в том числе с помощью ядерных зарядов. При ударах по наземным целям они отличаются крайне низкой точностью, что может приводить к многочисленным жертвам среди мирного населения.

Нецелевое использование ракет может быть связано с тем, что у России заканчиваются более точные современные боеприпасы, считают аналитики британской разведки. При этом украинским ПВО удается сдерживать российские авиаудары на большей части страны.

00:35

11 июня российские военные убили двух мирных жителей в Донбассе - в селах Нетайлово и Старый Караван. Еще 10 человек были ранены. Об этом написал в Telegram глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко. Количество новых жертв в Мариуполе и Волновахе, по его словам, точно установить невозможно.

00:05

Владимир Зеленский / AP nuotr.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, позволяющий отправлять бойцов территориальной обороны для выполнения задач в зоне боевых действий. Соответствующее решение будет принимать главнокомандующий Вооруженных сил Украины - то есть, сам президент.

Верховная рада одобрила эту инициативу ранее, 3 мая. Как следует из информации, размещенной на сайте парламента, Зеленский подписал его 10 июня, и закон уже вступил в силу.

Хроника событий 11 июня >>>