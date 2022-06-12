Хроника путинской войны. Российские войска штурмуют Северодонецк

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. Хроника событий 12 июня.

На 109-й день полномасштабной войны, развязанной Россией против Украины, российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины и ее отряды территориальной обороны сопротивляются агрессии. Оперативно проверить по независимым источникам информацию, которую обнародуют представители обеих сторон конфликта, невозможно. По данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. Хроника событий воскресенья, 12 июня (время вильнюсское).

18:05

В Киевскую область приехала независимая международная комиссия ООН по расследованию преступлений России в Украине, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на главу Киевской областной военной администрации Алексея Кулебу. В рабочей встрече с международными экспертами и властями Ирпеня, среди прочих, участвовали глава Национальной полиции Киевской области Андрей Небитов и главный областной следователь Виктор Луговой. Они обсудили "механизмы документирования военных преступлений россиян", а также факты нарушения российскими силами прав человека. Кулеба также указал, что на территории Киевской области уже найдены тела более 1300 убитых мирных жителей, и это число продолжает расти по мере расчистки территорий после ухода российских войск.

17:45

Российская военная агрессия против Украины является и "целенаправленной войной против украинской культуры", уверена германский госминистр по вопросам культуры и СМИ Клаудиа Рот (Claudia Roth). Своим вторжением Россия угрожает культурной идентичности Украины, заявила она, выступая на подиумной дискуссии "Культурная политика и кризис" в Дюссельдорфе. Немецкий госминистр также призвала не бойкотировать русскую культуру. "Это война Путина, а не Пушкина", - подчеркнула она. По словам Рот, искусство и культура являются "голосом демократии". Если больше не будет театральных спектаклей и концертов, мы нанесем вред нашей демократии", - добавила Рот.

17:20

В Европе проходят митинги в рамках Всемирной акции свободных россиян

Митинги в рамках Всемирной акции свободных россиян проходят в десятках европейских городов. В частности, в Стокгольме в шествии и митинге участвуют около 100 человек, сообщил DW организатор акции Эрик Живкопляс. Аналогичные акции проходят в Вене, Праге, Хельсинки, Тбилиси, Париже, Страсбурге, Милане, Дублине, Лондоне, Амстердаме, Мадриде, Берлине, Дюссельдорфе, Франкфурте-на-Майне, Мюнхене и многих других городах.

"Россия уже более трех месяцев ведет полномасштабную агрессивную войну против Украины. Действия России в Украине привели к огромному числу смертей, насилию, разрушениям, изгнанию миллионов людей из собственных домов. Мы из России, и мы против войны", - заявил Антивоенный комитет в Швеции "Russians Against War". Он подчеркнул, что акция 12 июня проводится, чтобы сказать максимально громко "Нет войне".

17:00

Российские войска уничтожили два из трех мостов, ведущих в Северодонецк, заявил в ходе украинского телемарафона глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. "Россияне ночью разрушили второй мост, ведущий в областной центр, прямо сейчас они массово обстреливают из артиллерии последний третий путепровод в город", - цитирует его слова "Украинская правда". По словам Гайдая, ВС РФ "бросают все силы, чтобы "отрезать" Северодонецк". Он не исключил наступления и по другим направлениям и отметил, что россияне пытаются захватить трассу Лисичанск-Бахмут.

16:40

Российские силы обстреляли Синельниковский и Криворожский районы Днепропетровской области Украины, утверждает глава региональной администрации Валентин Резниченко. По его словам, в Покровской общине погибла женщина, а один дом был разрушен. В Зеленодольской общине обошлось без пострадавших, однако произошло возгорание в городском парке, позднее спасатели потушили пламя.

16:10

Антивоенный митинг в рамках глобальной акции, названной Днем независимости от путинизма, проходит у посольства России в Риге. Участники пришли к зданию дипмиссии с флагами Украины, Латвии, а также бело-сине-белыми флагами.

15:50

Онлайн-издание Baza сообщает, что в Брянской области неизвестные попытались подорвать нефтепровод "Дружба", установив три самодельных взрывных устройства. "Рано утром 11 июня недалеко от поселка Гулевка (это 40 км до границы с Украиной) прогремели три взрыва - тогда же сработал сигнал о потере связи с задвижкой трубопровода. По предварительным данным, это были безоболочные взрывные устройства", - указывается в Telegram. Один из взрывов, по этим данным, повредил трансформаторную подстанцию с энергоблоком задвижки нефтепровода, еще один - противоподкопную трубу, являющуюся дополнительным средством защиты. Сам трубопровод не пострадал, но был обесточен энергоблок управления задвижкой.

15:30

По данным британской военной разведки, Россия использует свое превосходство в соотношении сил и артиллерии, чтобы постепенно захватить Северодонецк и его окрестности. Кроме того, российские силы по-прежнему стремятся развернуть на территории Украины большее число боевых подразделений и задействуют резервы, указывается в Twitter министерства обороны Великобритании. "В последние недели, вероятно, началась подготовка к развертыванию третьего батальона из некоторых боевых порядков. Большинство бригад обычно задействуют в операциях не более двух из трех батальонов одновременно", - отмечает ведомство. По его данным, третьи батальоны в бригадах зачастую укомплектованы не полностью и России, по всей видимости, придется полагаться на новобранцев или мобилизованных резервистов для их переброски в Украину. "Одновременное развертывание всех трех их батальонов, вероятно, уменьшит долгосрочную способность формирований восстанавливать боевую мощь после операций", - считает британское ведомство.

15:10

Владимир Путин и Сильвио Берлускони (фото из архива) / AP nuotr.

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони, ранее поддерживавший тесные связи с президентом РФ Владимиром Путиным, заявил, что в начале войны против Украины дважды звонил ему, но безуспешно. "Я ничего не слышал от Путина в последнее время. Мы были очень хорошими друзьями, я сделал два телефонных звонка в начале этой операции и не получил ни одного ответа", - цитирует его слова издание Il Messaggero.

14:50

Глава самопровозглашенной "ДНР" Денис Пушилин не видит оснований для помиловании трех иностранцев, приговоренных несколькими днями ранее к смертной казни. "В первую очередь я должен руководствоваться тем судебным решением, которое принято. По характеру тех статей, тех правонарушений, которые они совершили, я не вижу оснований, предпосылок для того, чтобы я вышел с таким решением о помиловании", - цитирует его слова ТАСС. Участвовавшие в войне в Украине британцы Эйден Аслин и Шон Пиннер, а также марокканец Сааудун Брахим предстали перед "судом" в подконтрольном России Донецке, где были признаны "наемниками и виновными в совершении действий, направленных на захват власти и свержение "конституционного строя" в "ДНР". Все трое были приговорены к смертной казни.

14:30

Канадец из Квебека Марсель Люсье выиграл джекпот лотереи LottoMax в размере 70 млн долларов и собирается часть выигрыша пожертвовать на восстановление Украины, сообщают местные СМИ. Инженер на пенсии также направит часть выигранных денег проекту, помогающему детям с аутизмом.

14:15

Папа римский Франциск / AP nuotr.

Папа римский Франциск призвал не позволить войне в Украине превратиться в повседневность. "Прошу вас, давайте не будем привыкать к этой трагической реальности. Давайте молиться и бороться за мир", - заявил он, выступая перед большим числом верующих на Площади святого Петра в Ватикане. Глава Святого престола подчеркнул, что продолжает думать о страдающем от войны украинском народе. "Несмотря на проходящее время, пусть не остынут наша боль и наше беспокойство об этих подвергаемых мучениям людях", - отметил он.

14:00

Российские силы организовали в контролируемой ими Херсонской области празднование Дня России, местные жители его проигнорировали, заявили председатель Херсонского областного совета Александр Самойленко и советник главы Херсонской военной администрации Сергей Хлань в комментарии "Суспільному". "Более позорного стыда Россия не могла себе представить. Там херсонцев 30 или 40 человек. Даже если бы учесть тех, кто ходит на все праздники, несмотря на их политическую окраску, их должно было быть больше. Просто невозможно привить "мертвое дерево к живому", - отметил Самойленко. В свою очередь Хлань указал, что россияне организовали по всей области "песни и пляски", анонсировали выступления "творческих коллективов", а движение сопротивления расклеило в Херсоне свои листовки, в том числе на здание, в котором разместили штаб ФСБ.

13:50

В России после трехмесячного простоя возобновляют работу бывшие рестораны быстрого питания "Макдоналдс". Под новым брендом "Вкусно и точка" открываются 15 ресторанов в Москве и Московской области, 13 июня откроются еще 50 филиалов, до конца июня - около 200, впоследствии будет открываться от 50 до 100 ресторанов в неделю, сообщил гендиректор сети Олег Пароев на церемонии открытия ресторана на Пушкинской площади. "Макдоналдс", как и многие другие иностранные компании, после вторжения России в Украину объявил о приостановке работы на российском рынке, но продолжил платить зарплату сотрудникам. В середине мая стало известно, что "Макдоналдс" принял решение уйти из России.

13:35

В Москве напротив здания Минобороны РФ на Фрунзенской набережной в День России появился антивоенный баннер в виде российского флага с надписью "Сегодня не мой день". "Авторы акции пожелали сохранить анонимность, но распространили заявление. Победоносные сводки гостелеканалов, инфографики опросов с поправкой на "военное время" и результаты референдумов под дулом автомата неизбежно создают лишь наспех скроенную триколоровую иллюзию нового русского мира, в котором каждый из нас его проводник. Это ошибочная оптика. Сегодня просто не наш день. Наш день независимости, который мы безусловно достаточно скоро отметим - станет днем независимости от имперских амбиций", - цитирует его "Новая газета. Европа".

13:15

В ВС РФ утверждают, что морскими крылатыми ракетами "Калибр" уничтожен крупный склад с американским и европейским вооружением в Тернопольской области Украины. "Высокоточными ракетами большой дальности морского базирования "Калибр" в районе населенного пункта Чортков Тернопольской области уничтожен крупный склад поставленных киевскому режиму из США и европейских стран противотанковых ракетных комплексов, переносных зенитных ракетных комплексов и артиллерийских снарядов к системам вооружения", - заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

12:50

В Австралии и Новой Зеландии прошли митинги в рамках глобальной акции, названной Днем независимости от путинизма. "Русские по всему миру вышли на улицы в более чем 70 городах, чтобы выступить против войны, военных преступлений и путинского режима. Мы вместе с Украиной в эти дни, мы выступаем против фашистской идеологии "русского мира" и призываем мир сделать все, чтобы как можно скорее остановить это безумие", - сообщается на странице Svoboda Alliance AU&NZ, созданной русскоязычной диаспорой в Австралии и Новой Зеландии.

"Нас было человек 25-30, включая двух голландцев, которые пришли намеренно на наш митинг, - рассказал DW участник акции в Окленде. - Многие прохожие нас фотографировали, останавливались сказать слова поддержки и даже обнять нас. Всё прошло очень мирно, без каких-либо эксцессов. Также нас снимал независимый журналист, который делает свой фильм". Как сообщила DW координатор Svoboda Alliance в Брисбене Ульяна Юдовина, митинги прошли почти во всех крупных городах Австралии и Новой Зеландии - Сиднее, Мельбурне, Брисбене, Аделаиде, в деревне Даниду, а также в Веллингтоне, Окленде и Данидине.

12:30

Начав военное вторжение в Украину, РФ нарушила Будапештский меморандум 1994 года, заявил бывший министр обороны и бывший министр иностранных дел Польши, депутат Европарламента Радослав Сикорский. "Запад имеет право подарить Украине ядерные боеголовки. После того, как в 1994 году по Будапештскому меморандуму Украина отдала свой ядерный потенциал и на замену стала независимой страной в границах, установленных со времен СССР, Россия нарушила этот меморандум и потому Запад может предоставить возможность Украине защитить свою независимость", - отметил он в эфире украинского телеканала "Эспрессо".

12:00

Украинские военные на Бахмутском направлении в нескольких населенных пунктах отразили наступления российских войск и за минувшие сутки уничтожили до 150 захватчиков и военную технику врага, сообщается в сводке Генштаб ВСУ. Указывается, в частности, что за прошедшие сутки потери противника составили 10 танков, 16 боевых бронированных машин, семь беспилотников и более 10 единиц автомобильной техники.

11:05

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс в День России пожелал РФ потерпеть поражение в агрессивной войне с Украиной, а также отказаться от имперских амбиций и построить современное демократическое государство. Свое пожелание он написал в Twitter.

Сегодня Россия отмечает День России, желаю поражения в агрессивной войне против Украины, отказа от имперских амбиций и построения современного, демократического и правового государства #ДеньРоссии2022 🇷🇺 — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) June 12, 2022

10:30

Фонд Бориса Немцова за свободу в этом году принял решение номинировать на премию представителей Украины. Среди номинантов были мэр Киева Виталий Кличко, лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук, основательница подразделения боевых медиков-волонтеров Юлия Паевская (Тайра), советник президента Украины Алексей Арестович и другие. По результатам рейтингового голосования учредителей и совета фонда было принято решение наградить премией имени Бориса Немцова в 2022 году президента Украины Владимира Зеленского.

Владимир Зеленский / AP nuotr.

10:00

Антивоенные и антипутинские акции пройдут по всему миру в День России

Всемирная акция российских движений против войны в Украине и путинского режима пройдет 12 июня, в День России, в 44 городах Европы, Америки, Азии, Австралии, Новой Зеландии и Океании. Антивоенные комитеты, оппозиционные сообщества и диаспоры россиян за рубежом требуют немедленного прекращения боевых действий в Украине и выражают солидарность с теми кто, находясь сейчас на территории России, активно противостоят войне и путинскому режиму. Предстоящая акция - одна из череды всемирных акций, конференций и других мероприятий объединенного мирового движения сопротивления, говорится в сообщении российской диаспоры Варшавы.

09:00

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица заявил, что ничто не спасет Путина от "Божьего гнева". "Тысячи украинских мужчин и женщин встали на защиту своей нации и будущего своих детей, и, скажем прямо, этим они защищают весь европейский континент и не только, - сказал Кислица во время панихиды по жертвам российского вторжения в Украину в соборе Святого Патрика в Нью-Йорке. - Ни власть, ни войско, ни богатство не спасут злого Путина и его злых приспешников от гнева Божия".

08:00

Кая Каллас / AP nuotr.

Глава правительства Эстонии Кая Каллас заявила о невозможности возобновления деловых отношения с Россией после развязывания Москвой войны против Украины. Политика, по ее словам, должна основываться на понимании того, что российская угроза завтра не исчезнет. "Нельзя вернуться к прежним деловым отношениям. На самом деле никаких деловых отношений быть не должно", - сказала премьер Эстонии британской газете Telegraph.

06:45

Владимир Зеленский своим указом от 11 июня создал Лисичанскую городскую военную администрацию. Ее руководителем назначен Валерий Шибик. Лисичанск находится практически на линии фронта, город подвергается тяжелым обстрелам российских войск, как и трасса Бахмут-Лисичанск, по которой в город доставляются военные и гуманитарные грузы. 6 июня советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович предупредил о возможном скором окружении украинских сил в Лисичанске.

06:15

Российский флот подтянул к берегам Украины в Черном море еще два больших десантных корабля - вдобавок к двум уже находившимся там. Об этом сообщило оперативное командование ВСУ "Юг". Оно также предупредило о сохраняющейся угрозе удара с моря 40 крылатыми ракетами, готовыми к запуску с российских кораблей.

05:30

Украинские военные получили в распоряжение терминалы Starlink, сообщило Минобороны Украины в Twitter. “Многозадачный Илон Маск успевает не только заниматься марсианской программой, но также и передавать терминалы Starlink нашей разведке, которая так нуждается в них для своих специальных миссий. Армия Украины защищает свободу на Земле, чтобы она могла быть затем установлена и на Марсе”, - говорится в сообщении украинского оборонного ведомства. Количество полученных терминалов не указано.

Multitasker @elonmusk manages not only to work on preparations for the Mars mission but also to pass the Starlinks to our intelligence so needed for their special missions.#UAarmy defend freedom on Earth so that it can be established on Mars as well. pic.twitter.com/iTpTPp1F7s — Defence of Ukraine (@DefenceU) June 11, 2022

04:55

Rheinmetall модернизирует 100 БМП для Украины

БМП Marder / фото UNIAN

Немецкий концерн Rheinmetall модернизирует 100 боевых машин пехоты (БМП) Marder, ранее находившихся на вооружении бундесвера, заявил гендиректор концерна Армин Паппергер (Armin Papperger) в интервью газете Bild am Sonntag. По его словам, несколько БМП уже готовы к использованию и могут быть немедленно отправлены в Украину. "Когда и куда будут поставлены эти Marder, решит правительство ФРГ", - добавил Паппергер. Одновременно Rheinmetall занимается модернизацией 88 танков Leopard 1 и нескольких танков Leopard 2.

04:05

Из Луганской области за минувшие сутки удалось эвакуировать в более безопасные районы Украины около 30 человек, среди них трое детей. Об этом написал в Telegram глава Луганской военно-гражданской администрации Сергей Гайдай. По его словам, жители Лисичанска, который подвергается сейчас сильным обстрелам, стали охотнее соглашаться на эвакуацию, потому что их “ужасает опыт Северодонецка”. В Лисичанск, несмотря на обстрелы, удается доставлять гуманитарные грузы, для Северодонецка такой возможности уже нет.

03:30

Председатель Европейской народной партии Манфред Вебер (Manfred Weber) призвал лидеров стран Евросоюза дать Украине статус кандидата на вступление в эту организацию. “Главы государств и правительств ЕС не должны колебаться, когда речь идет об Украине. Нужно дать ясный и недвусмысленный сигнал о том, что Украина является кандидатом на членство в ЕС”, - заявил Вебер. Особенно важно, подчеркнул он, чтобы четкую позицию по этому поводу выразило руководство Германии.

02:40

Паспорта Украины и России / Reuters/Scanpix nuotr.

Владимир Зеленский в ходе вечернего видеообращения 11 июня прокомментировал выдачу российских паспортов жителям Херсонской и Запорожской областей Украины. "Я посмотрел, кого же в этих новостях выставили как херсонцев и мелитопольцев, которые якобы хотят российские паспорта. Несколько коллаборантов и люди из их окружения... Что ж, это больше похоже не на очередь за паспортами, а на попытку получить билет, чтобы убежать. Очень показательно", - отметил украинский президент.

02:00

Семья гражданина Великобритании Шона Пиннера, приговоренного 9 июня "верховным судом" самопровозглашенной "ДНР" к смертной казни за участие в боевых действиях на стороне Украины, заявила, что “опустошена и опечалена результатом этого нелегального показательного процесса”. Близкие Пиннера сообщили, что он на протяжении четырех лет был резидентом Украины и служил по контракту в 36-й бригаде морской пехоты ВСУ, которая защищала Мариуполь, а следовательно, является военнопленным, который по Женевской конвенции имеет право на независимое юридическое представительство.

“Мы искренне надеемся, что все заинтересованные стороны предпримут срочные совместные усилия для того, чтобы Шон был безопасно отпущен на свободу или обменян. Наша семья, включая его сына и жену-украинку, любит его и очень скучает”, - цитирует слова близких Пиннера агентство AP.

01:15

Минобороны Великобритании: РФ использует ракеты низкой точности

Россия использует в войне против Украины советские крылатые ракеты Х-22 “Буря”, принятые на вооружение в конце 1960-х - начале 1970-х годов, сообщает Минобороны Великобритании в Twitter. По данным британской разведки, начиная с апреля, ВС РФ применили в Украине уже десятки этих 5,5-тонных ракет, разработанных изначально для поражения авианосцев, в том числе с помощью ядерных зарядов. При ударах по наземным целям они отличаются крайне низкой точностью, что может приводить к многочисленным жертвам среди мирного населения.

Нецелевое использование ракет может быть связано с тем, что у России заканчиваются более точные современные боеприпасы, считают аналитики британской разведки. При этом украинским ПВО удается сдерживать российские авиаудары на большей части страны.

00:35

11 июня российские военные убили двух мирных жителей в Донбассе - в селах Нетайлово и Старый Караван. Еще 10 человек были ранены. Об этом написал в Telegram глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко. Количество новых жертв в Мариуполе и Волновахе, по его словам, точно установить невозможно.

00:05

Владимир Зеленский / AP nuotr.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, позволяющий отправлять бойцов территориальной обороны для выполнения задач в зоне боевых действий. Соответствующее решение будет принимать главнокомандующий Вооруженных сил Украины - то есть, сам президент.

Верховная рада одобрила эту инициативу ранее, 3 мая. Как следует из информации, размещенной на сайте парламента, Зеленский подписал его 10 июня, и закон уже вступил в силу.

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