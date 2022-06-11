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2022.06.11 13:00

В России Макаревича и Галкина обвинили в спонсировании госпереворота в Беларуси

UNIAN2022.06.11 13:00
Андрей Макаревич
Андрей Макаревич / Wikipedia

Так артистам решили отомстить за их антивоенную позицию.

Кремлевские пропагандисты составили список известных артистов и блогеров, которые якобы проплатили госпереворот в Беларуси. Туда внесли лидера рок-группы "Машина времени" Андрея Макаревича, пародиста Максима Галкина, блогера Юрия Дудя и других. Об этом стало известно недавно из росСМИ.

Макаревич, поддержавший Украину, поспешил дать свой ответ на это.

"Ну наконец-то! А ведь я еще марсиан к батьке подсылал, зараженных оспой обезьян, и стекло битое ему в суп сыпал! Ребят, прикройте уже помойку", - написал музыкант.

Напомним, недавно Максим Галкин попросил не путать его насмешки над лживыми политиками РФ с ненавистью к родине. Так юморист прокомментировал свое недавнее выступление в Израиле.

UNIAN

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