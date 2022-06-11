Хроника путинской войны. ВОЗ предупредила о высоком риске вспышки холеры в Мариуполе

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. Хроника событий 11 июня.

На 108-й день полномасштабной войны, развязанной Россией против Украины, российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины и ее отряды территориальной обороны сопротивляются агрессии. Оперативно проверить по независимым источникам информацию, которую обнародуют представители обеих сторон конфликта, невозможно. По данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. Хроника событий субботы, 11 июня (время вильнюсское).

20:50

В Вильнюсе открыли первый в ЕС украинский центр для граждан, вынужденных уехать из Украины после начала войны, сообщила пресс-служба Офиса президента Украины. Центр создан по инициативе первых леди двух государств - Елены Зеленской и Дианы Науседене. Помещение предоставил Университет Витаутаса Великого. По замыслу организаторов, площадка станет местом обучения, профориентации, психологической помощи и отдыха для детей, молодежи и взрослых, а также местом для культурной дипломатии между странами.

20:20

Бывший вице-президент "Газпромбанка" Игорь Волобуев, уехавший из России в Украину, вступил в ряды ВСУ, присоединившись к легиону присоединившись к легиону "Свобода России". Telegram-канал подразделения опубликовал видео с Волобуевым, в котором мужчина призвал россиян поступать аналогичным образом.

19:40

Главное из вечерней сводки Генштаба ВСУ

- На Северском направлении подразделения РФ продолжают минометные обстрелы позиций сил обороны в приграничных районах. Кроме того, под российский обстрел попали объекты гражданской инфраструктуры в селе Миропольское Сумской области.

- На Харьковском направлении основные усилия армии РФ сосредоточены на удержании занятых рубежей.

- На Славянском направлении российские силы совершали систематические артиллерийские обстрелы. Украинцы отразили штурм в районах населенных пунктов Бражковка, Долина и Вернополье.

- На Северодонецком направлении противник обстреливал гражданскую инфраструктуру в районах Северодонецка, Лисичанска, Метелкино, Устиновки и Тошковки.

- В районе города Попасная украинцы остановили наступление российских сил. Однако армия РФ наступает в районе поселка Нырково, боевые действия продолжаются. В то же время в направлении Николаевки российское наступление "захлебнулось".

19:00

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила о "высоком" риске вспышки холеры в Мариуполе, передает агентство dpa. До сих пор не было подтвержденных случаев заболевания, уточнили в организации. Накануне покинувший Мариуполь мэр Вадим Бойченко заявил, что "по городу уже ходят холера, дизентерия и другие инфекционные заболевания". "Город закрыли на карантин. Оттуда никого не выпускают и не впускают", - сказал Бойченко. По его словам, в Мариуполе могут находиться десятки зараженных, но о конкретных фактах госпитализаций неизвестно, поскольку в больницы города нет доступа. Об угрозе вспышки в Мариуполе холеры накануне предупреждало и министерство обороны Великобритании.

18:00

С начала вторжения в Украину российские военные уничтожили и повредили 142 религиозных сооружения, из которых 51 относится к историческим памятникам, сообщил министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко. В результате российских обстрелов были разрушены и повреждены 119 объектов культурного наследия, 42 мемориала, 30 зданий и комплексов музеев и заповедников, 75 домов культуры, театров и библиотек, написал Ткаченко.

17:45

Вооруженные силы Украины перешли в контрнаступление в Херсонской области, утверждают в городском совете Херсона. Наступление идет в направлении населенных пунктов Киселевка, Солдатское и Александровка, поселок Таврийское находится под полным контролем ВСУ, сообщили власти Херсона.

17:30

Вся Донецкая область осталась без света, сообщил мэр Краматорска Александр Гончаренко. "Отсутствует питание на ТП 330 (трансформаторная подстанция. - Ред.), легла одна линия, сейчас вторая. Ремонтные бригады выехали на подстанцию для выяснения причин", - говорится в сообщении Краматорского городского совета.

17:00

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) по итогам встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским сообщила, что Еврокомиссия "до конца следующей недели" определится со своими рекомендациями относительно заявки Украины на вступление в ЕС. На итоговой пресс-конференции фон дер Ляйен высоко оценила "надежную, обоснованную парламентскую и президентскую систему Украины", и отметила "высокий уровень реформ цифровизации и децентрализации". При этом стране по-прежнему необходимы дополнительные реформы в области борьбы с коррупцией и поощрения инвестиций, сказала она, подчеркнув, что в первую очередь сейчас обсуждается окончание войны и ее последствия. Решение о предоставлении Украине статуса кандидата в ЕС будет приниматься на саммите, намеченном на 23-24 июня.

The @EU_Commission is preparing ⁰our recommendation for EU Member States.⁰⁰My discussions today with @ZelenskyyUa and @Denys_Shmyhal will enable us to finalise our assessment.⁰⁰The path is known.



I appreciate the efforts and determination of Ukraine in this process. pic.twitter.com/wBJmOJ2P5x — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) June 11, 2022

16:45

Оператор всех действующих атомных электростанций Украины "Энергоатом" сообщил о восстановлении связи между серверами Запорожской АЭС и Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ). Связь была потеряна 30 мая 2022 года, когда российские военные отключили в Энергодаре работу мобильного оператора Vodafone, который обеспечивал связь станции с МАГАТЭ. Все данные за этот период были сохранены на защищенных серверах ЗАЭС, и после восстановления связи их передали в агентство, сообщил "Энергоатом".

16:15

В Украине погиб гражданин Чехии, отправившийся воевать в страну в качестве добровольца, сообщил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский. "Могу подтвердить, что в Донецкой области Украины скончался гражданин Чехии. Завтра тело должно быть перевезено в Харьковскую область", - цитирует Липавского агентство Reuters.

16:00

Мэр Северодонецка Александр Стрюк сообщил, что ВСУ контролируют треть города. “На сегодняшний день идут острые уличные бои. Они сопровождаются постоянными бомбежками. Треть города контролируется Вооруженными силами Украины: построена линия обороны, и в прилегающих жилых кварталах идут бои. Проводятся войсковые операции, пытаются оттеснить (российских военных. - Ред.)”, - рассказал Стрюк BBC.

В городе около двух месяцев нет водо- и электроснабжения, а российские войска обстреливают из артиллерии жилые районы, описал он ситуацию. Главной проблемой украинской армии Стрюк назвал отсутствие дальней артиллерии и систем ПВО: “Нас бомбят, а защищаться нечем".

15:45

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что поговорил по телефону с министрами иностранных дел Польши и Литвы Збигневом Рау и Габриэлюсом Ландсбергисом. С главой польского МИД Кулеба обсудил поставки тяжелого вооружения Украине и седьмой пакет санкций против России. С литовским министром обсуждались пути разблокировки экспорта украинских продуктов и потребность Украины в тяжелом вооружении для защиты Одессы с моря, написал Кулеба в своем твиттере.

Focused call with my Lithuanian colleague and friend @GLandsbergis. We work closely together to solve the problem of unblocking Ukrainian food exports. Lithuania fully understands and shares Ukraine’s security concerns. We need more heavy weapons to protect Odesa from the sea. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) June 11, 2022

15:10

В результате военных действий в Украине погибли 287 детей, еще 492 получили ранения, сообщил офис генерального прокурора страны. Это не окончательные цифры, поскольку продолжается работа по установлению точного числа пострадавших в районах активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях, подчеркнули в ведомстве. Больше всего детей пострадали в Донецкой (217 человек), Харьковской (132), Киевской (116), Черниговской (68), Луганской (53) и Херсонской (52) областях.

14:50

30 жителей Мелитополя на подконтрольной РФ Запорожской области получили первые паспорта граждан РФ, сообщает информагентство "Интерфакс". Комментируя принятие в российское гражданство жителей региона, глава оккупационной администрации Евгений Балицкий заявил: "Поздравляем всех, кто стал гражданином огромной, великой, справедливой страны. Это еще одно доказательство того, что Россия никуда не уйдет".

14:30

С начала войны России в Украине около десяти тысяч россиян получили германские визы. С начала марта по конец мая было выдано около 3560 шенгенских виз, сообщил МИД ФРГ газете Welt am Sonntag. Кроме того, было выдано 5530 национальных виз, которые дают право на более длительное пребывание.

С 18 мая 43 российским гражданам был разрешен въезд по гуманитарным соображениям. Для сравнения: с 24 февраля до 18 мая было выдано 4 таких разрешения. В мае правительство Германии достигло внутренней договоренности об облегченном въезде для критиков Кремля из России.

14:05

Польша критикует Германию за задержки поставок танков в Украину по принципу кругового обмена. "Переговоры зашли в тупик. Не видно никакой доброй воли, будем надеяться, что это изменится", - сказал в эфире радиостанции Rmf24 начальник Управления национальной безопасности при президенте Польши Павел Солох. По его словам, министерства обороны Польши и Германии находятся в контакте по этому вопросу. В Берлин был направлен запрос на получение танков взамен тех, которые Польша передала Украине.

"Немецкая военная помощь - будь то помощь Украине или поддержка стран, предоставляющих эту помощь, - не оправдывает ожиданий", - заявил Солох.

13:00

Росавиация продлила действующий с 24 февраля запрет на полеты в аэропорты центральной части, юга России и аннексированного Крыма до 18 июня. Ограничения распространяются на 11 аэропортов в Анапе, Белгороде, Брянске, Воронеже, Геленджике, Краснодаре, Курске, Липецке, Ростове-на-Дону, Симферополе и Элисте. В качестве альтернативных маршрутов ведомство рекомендует авиакомпаниям аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

12:10

Украина может получить гаубицы Panzerhaubitze 2000 от Германии уже около 22 июня, сообщил посол Украины в ФРГ Андрей Мельник в интервью изданию "НВ". По его словам, Украине также должны передать немецкие зенитные самоходные установки Gepard. При этом Мельник отметил, что состоянию на 105-й день войны из ФРГ ни одна единица именно тяжелой техники - по меньшей мере это артиллерия, гаубицы, БМП, танки, - не была поставлена в Украину. "7 самоходных гаубиц, которые будут переданы нам, - мы эти системы получим где-то 22 июня; и самоходные зенитные системы "Гепарды" - 30 единиц: 15 - до конца июля, еще 15 - до конца августа. То есть только 2 решения из всех объявленных немецким правительством до сих пор, которые находятся в стадии реализации", – рассказал Мельник.

10:55

Российское Минобороны объявило, что сбило три военных самолета Украины. Как следует из заявления министерства, речь идет о двух МИГ-29, сбитых под Николаевым, и одном Су-25, сбитом под Харьковым.

10:25

Урсула фон дер Ляйен / AP nuotr.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) прибыла в Киев на переговоры о подаче Украиной заявки на вступление в Евросоюз. Фон дер Ляйен намерена обсудить с президентом Владимиром Зеленским связанные с этим открытые вопросы, сообщает агентство dpa. По его данным, предположительно 17 июня Еврокомиссия опубликует свое заключение о том, готова ли она предоставить Украине статус кандидата.

09:30

"Давайте воспользуемся моментом, чтобы усилить международный порядок, основанный на правилах", - призвал министр обороны США Ллойд Остин, выступая на ежегодной конференции по безопасности "Диалог Шангри-ла" в Сингапуре. Вторжение России в Украину показывает, что происходит, "когда угнетатели попирают правила, которые защищают всех нас" и "когда великие державы решают, что их имперские желания важнее прав их мирных соседей", добавил он.

Между тем в Москве, рядом с посольством США устроили световое шоу с надписями: "США - не демократия" , "Сирия. Мы так не хотим" и "Хватит поддерживать неонацистов в Киеве".

08:55

Вопрос о принятии Украины в ЕС нельзя решать на протяжении десятилетий, заявили председатель бундестага Бербель Бас (Bärbel Bas) и глава Верховной рады Украины Руслан Стефанчук в гостевой колонке, написанной ими в соавторстве для журнала Internationale Politik. По мнению Бас и Стефанчука, статус кандидата на вступление в Евросоюз Украина должна получить в ближайшее время. "Никто не может быть заинтересован в слабой, нестабильной Украине, где люди отворачиваются от Европы из-за разочарования и отсутствия перспектив. ЕС и его государства-члены должны всем сердцем поддерживать интеграцию Украины в ЕС", - подчеркнули они.

08:30

В клиники Германии к настоящему моменту было принято на лечение 220 больных и раненых из Украины. Об этом сообщил представитель министерства здравоохранения ФРГ в интервью изданиям группы RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). По его словам, в ближайшее время должен быть оформлен прием на лечение еще более 50 пациентов.

07:50

Джо Байден / AP nuotr.

Президент Украины Владимир Зеленский игнорировал предупреждения США о готовящемся вторжении России, поступавшие незадолго до начала войны, заявил президент Соединенных Штатов Джо Байден, выступая на благотворительном приеме в Лос-Анджелесе. По словам американского президента, у США имелись данные, указывающие на подготовку вторжения, однако многие думали, что это - преувеличение.

07:25

Свободная демократическая партия (СвДП), входящая в Германии в правящую коалицию, собирается приложить усилия к тому, чтобы ФРГ осуществила прямую и быструю поставку в Украину БМП Marder. "Что касается БМП Marder, то правительству следует оказать больше поддержки украинцам, - заявил замглавы фракции СвДП Александер Ламбсдорф в интервью газете Augsburger Allgemeine (Alexander Lambsdorff) . - Мы в СвДП тоже считаем, что Германия может и должна сделать больше".

При этом политик проявил сдержанность, когда речь зашла о поставках в Украину танков Leopard. "Здесь мы посмотрим, как поступят наши союзники", указал Ламбсдорф.

07:05

Оккупационные власти Запорожской области заявили о планах возобновить выпуск автомобиля "Запорожец". По словам члена "главного совета военно-гражданской администрации" области Владимира Рогова, это можно будет сделать в случае, если российские военные займут город Запорожье.

06:45

По сообщению российского журналиста Романа Супера, вынужденно живущего за рубежом, друзья с российского Первого канала проинформировали его о готовящемся показе документального фильма, разоблачающего Аллу Пугачеву. В этом фильме, пишет в своем Twitter-аккаунте Роман, артистка показана предательницей, ренегатом и "отрыжкой ельцинской эпохи".

Реагируя на этот твит, блогер Stalingulag предполагает, что "прыжок на Аллу Борисовну" знаменует конец режима.

Первый канал собирается разоблачать Аллу Пугачеву. Теперь точно режим всё! Прыжок на Аллу Борисовну - это, как сказал бы Ройзман, «выстрел в член» pic.twitter.com/K0fLVW6IlL — Сталингулаг (@StalinGulag) June 8, 2022

В начале российской войны против Украины Алла Пугачева уехала с семьей в Израиль и, хотя сама она пока хранит молчание, резкие антивоенные выступления ее супруга Максима Галкина, а также позирование самой певицы в компании с Андреем Макаревичем и Борисом Гребенщиковым на недавнем израильском фестивале "СловоНово" не оставляют сомнений в ее отношении к происходящему.

Андрей Макаревич, Борис Гребенщиков, Алла Пугачева / фото - аккаунт Андрея Макаревича в Фейсбуке

06:40

Украинская государственная железнодорожная компания “Укрзализныця” отправит 11 июня специальный эвакуационный поезд во Львов. Он проследует в 16.30 из города Покровска Донецкой области, который находится под контролем ВСУ, через город Днепр.

05:40

10 июня российские военные убили двух мирных жителей Донбасса - в Константиновке и Горняке. Еще семеро получили ранения. Об этом написал в своем Telegram-канале глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко. “Кроме того, в Бахмуте медицинская помощь была оказана одному человеку, раненому на Луганщине”, - рассказал он.

05:15

За истекшие сутки украинские войска в Донбассе отразили 14 атак противника, сообщается в сводке группировки Объединенных сил Украины в Facebook. Согласно сводке, украинские военные уничтожили на этом театре военных действий четыре российских танка, две артиллерийские системы, 11 бронемашин, три военных автомобиля и склад с боеприпасами. Украинские ПВО сбили над Донбассом четыре беспилотника "Орлан-10" ВС РФ.

04:40

Украинский артист Андрей Данилко, выступающий под творческим псевдонимом Верка Сердючка, 10 июня дал в киевском метро концерт для украинских военнослужащих.

04:00

С 24 февраля в войне с Россией погибли около 10 тысяч украинских военнослужащих. Это подтвердил советник главы Офиса президента Алексей Арестович во время прямого эфира на YouTube-канале Фейгин Live. При этом потери россиян, по словам Арестовича, в несколько раз больше. "У нас и в начале конфликта гибло 100 в сутки в среднем, а в российской армии 1000 гибло в сутки в первые 20-30 дней. Сейчас у них 200-300 гибнет, не меньше", - сообщил он.

03:30

Министерство юстиции России признало "Комитет против пыток" "незарегистрированным общественным объединением, выполняющим функции иностранного агента". Ранее Минюст РФ признавал эту правозащитную организацию "иноагентом" уже дважды - под разными юрлицами. За несколько часов до того, как попасть в перечень в третий раз, "Комитет против пыток" опубликовал в Telegram отчет о своей деятельности за весну 2022 года. Согласно ему, благодаря юристам организации было отменено как незаконное 31 решение Следственного комитета РФ, прокуратуры и суда. Кроме того, российские суды и Европейский суд по правам человека присудили более 12 млн рублей компенсаций истцам, пострадавшим от пыток, чьи интересы представлял комитет.

02:55

Из прифронтового города Лисичанска Луганской области были эвакуированы еще 23 человека. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай. "Англичанин-волонтер Филипп из Северодонецка собрал супербригаду, которым сегодня удалось уговорить 23 человека ехать в спокойное место. После того, как эвакуация из Северодонецка остановилась, а в самом городе Филипп с другими волонтерами попали под обстрелы, после лечения - переключились на Лисичанск", - рассказал Гайдай.

02:20

В украинской армии сегодня служат 37 тысяч женщин, более 1000 из них занимают командирские должности. Об этом рассказала супруга президента Украины Елена Зеленская.

01:50

Зеленский: Украина готовится к масштабному восстановлению

Главное из вечернего обращения Владимира Зеленского:

- Президент Украины встретился в Киеве с министром обороны Великобритании в Беном Уоллесом и обсудил с ним, “как остановить российскую агрессию, как лишить ее наступательного потенциала, какое еще снабжение необходимо” для украинской армии.

- Украина готовятся к масштабному восстановлению, этот процесс уже начался на освобожденной территории страны.

- Правительство страны разрабатывает проекты законов, которые позволят поддержать малый и средний бизнес и создать новые рабочие места. “Несмотря на все давление России, несмотря на все российские удары, сделаем все, чтобы экономическая активность в Украине возрождалась”, - сказал Зеленский.

- Зеленский наградил еще 242 защитников Украины, в том числе восмерых - посмертно.

01:30

Украинская армия за последние две недели отодвинула линию фронта на 5-7 километров от Запорожья. Об этом рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире общенационального информационного марафона. "Поэтому деоккупация и города Мелитополя, и других временно оккупированных территорий будет," - выразил уверенность Федоров.

01:00

Российские войска нанесли удар по поселку Врубовка Луганской области из тяжелой огнеметной системы “Солнцепек”, а затем обстреляли его реактивными снарядами - возможно, с фосфором. Об этом сообщило агентство УНИАН со ссылкой на украинского военного журналиста Руслана Смещука, приложив присланные им кадры с результатами обстрела. "Поселок, похоже, перестал существовать", - отметил журналист.

00:30

Жителям Запорожской области, получившим гражданство РФ, 11 июня начнут выдавать российские паспорта - об этом сообщил Владимир Рогов, которого официальные российские СМИ называют “представителем новой администрации” региона. “Завтра жители освобожденной территории Запорожской области начнут получать паспорта граждан России, то есть станут полноценными гражданами нашей большой единой Родины”, - цитирует ТАСС заявление Рогова. Оккупационные российские власти утверждают, что, по состоянию на 6 июня, документы на получение гражданства РФ подали более 70 тысяч жителей Запорожской области.

00:05

В результате удара ВСУ в Херсонской области погибли два российских генерала, один из них - генерал ФСБ, отвечавший за организацию "референдума" по вхождению региона в состав РФ. Об этом сообщил агентству УНИАН советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.

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