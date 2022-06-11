Хроника путинской войны. В боях с Россией погибли около 10 тысяч украинских военных

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. Хроника событий 11 июня.

На 108-й день полномасштабной войны, развязанной Россией против Украины, российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины и ее отряды территориальной обороны сопротивляются агрессии. Оперативно проверить по независимым источникам информацию, которую обнародуют представители обеих сторон конфликта, невозможно. По данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. Хроника событий субботы, 11 июня (время вильнюсское).

07:25

Свободная демократическая партия (СвДП), входящая в Германии в правящую коалицию, собирается приложить усилия к тому, чтобы ФРГ осуществила прямую и быструю поставку в Украину БМП Marder. "Что касается БМП Marder, то правительству следует оказать больше поддержки украинцам, - заявил замглавы фракции СвДП Александер Ламбсдорф в интервью газете Augsburger Allgemeine (Alexander Lambsdorff) . - Мы в СвДП тоже считаем, что Германия может и должна сделать больше".

При этом политик проявил сдержанность, когда речь зашла о поставках в Украину танков Leopard. "Здесь мы посмотрим, как поступят наши союзники", указал Ламбсдорф.

07:05

Оккупационные власти Запорожской области заявили о планах возобновить выпуск автомобиля "Запорожец". По словам члена "главного совета военно-гражданской администрации" области Владимира Рогова, это можно будет сделать в случае, если российские военные займут город Запорожье.

06:45

По сообщению российского журналиста Романа Супера, вынужденно живущего за рубежом, друзья с российского Первого канала проинформировали его о готовящемся показе документального фильма, разоблачающего Аллу Пугачеву. В этом фильме, пишет в своем Twitter-аккаунте Роман, артистка показана предательницей, ренегатом и "отрыжкой ельцинской эпохи".

Реагируя на этот твит, блогер Stalingulag предполагает, что "прыжок на Аллу Борисовну" знаменует конец режима.

Первый канал собирается разоблачать Аллу Пугачеву. Теперь точно режим всё! Прыжок на Аллу Борисовну - это, как сказал бы Ройзман, «выстрел в член» pic.twitter.com/K0fLVW6IlL — Сталингулаг (@StalinGulag) June 8, 2022

В начале российской войны против Украины Алла Пугачева уехала с семьей в Израиль и, хотя сама она пока хранит молчание, резкие антивоенные выступления ее супруга Максима Галкина, а также позирование самой певицы в компании с Андреем Макаревичем и Борисом Гребенщиковым на недавнем израильском фестивале "СловоНово" не оставляют сомнений в ее отношении к происходящему.

Андрей Макаревич, Борис Гребенщиков, Алла Пугачева / фото - аккаунт Андрея Макаревича в Фейсбуке

06:40

Украинская государственная железнодорожная компания “Укрзализныця” отправит 11 июня специальный эвакуационный поезд во Львов. Он проследует в 16.30 из города Покровска Донецкой области, который находится под контролем ВСУ, через город Днепр.

05:40

10 июня российские военные убили двух мирных жителей Донбасса - в Константиновке и Горняке. Еще семеро получили ранения. Об этом написал в своем Telegram-канале глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко. “Кроме того, в Бахмуте медицинская помощь была оказана одному человеку, раненому на Луганщине”, - рассказал он.

05:15

За истекшие сутки украинские войска в Донбассе отразили 14 атак противника, сообщается в сводке группировки Объединенных сил Украины в Facebook. Согласно сводке, украинские военные уничтожили на этом театре военных действий четыре российских танка, две артиллерийские системы, 11 бронемашин, три военных автомобиля и склад с боеприпасами. Украинские ПВО сбили над Донбассом четыре беспилотника "Орлан-10" ВС РФ.

04:40

Украинский артист Андрей Данилко, выступающий под творческим псевдонимом Верка Сердючка, 10 июня дал в киевском метро концерт для украинских военнослужащих.

04:00

С 24 февраля в войне с Россией погибли около 10 тысяч украинских военнослужащих. Это подтвердил советник главы Офиса президента Алексей Арестович во время прямого эфира на YouTube-канале Фейгин Live. При этом потери россиян, по словам Арестовича, в несколько раз больше. "У нас и в начале конфликта гибло 100 в сутки в среднем, а в российской армии 1000 гибло в сутки в первые 20-30 дней. Сейчас у них 200-300 гибнет, не меньше", - сообщил он.

03:30

Министерство юстиции России признало "Комитет против пыток" "незарегистрированным общественным объединением, выполняющим функции иностранного агента". Ранее Минюст РФ признавал эту правозащитную организацию "иноагентом" уже дважды - под разными юрлицами. За несколько часов до того, как попасть в перечень в третий раз, "Комитет против пыток" опубликовал в Telegram отчет о своей деятельности за весну 2022 года. Согласно ему, благодаря юристам организации было отменено как незаконное 31 решение Следственного комитета РФ, прокуратуры и суда. Кроме того, российские суды и Европейский суд по правам человека присудили более 12 млн рублей компенсаций истцам, пострадавшим от пыток, чьи интересы представлял комитет.

02:55

Из прифронтового города Лисичанска Луганской области были эвакуированы еще 23 человека. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай. "Англичанин-волонтер Филипп из Северодонецка собрал супербригаду, которым сегодня удалось уговорить 23 человека ехать в спокойное место. После того, как эвакуация из Северодонецка остановилась, а в самом городе Филипп с другими волонтерами попали под обстрелы, после лечения - переключились на Лисичанск", - рассказал Гайдай.

02:20

В украинской армии сегодня служат 37 тысяч женщин, более 1000 из них занимают командирские должности. Об этом рассказала супруга президента Украины Елена Зеленская.

01:50

Зеленский: Украина готовится к масштабному восстановлению

Главное из вечернего обращения Владимира Зеленского:

- Президент Украины встретился в Киеве с министром обороны Великобритании в Беном Уоллесом и обсудил с ним, “как остановить российскую агрессию, как лишить ее наступательного потенциала, какое еще снабжение необходимо” для украинской армии.

- Украина готовятся к масштабному восстановлению, этот процесс уже начался на освобожденной территории страны.

- Правительство страны разрабатывает проекты законов, которые позволят поддержать малый и средний бизнес и создать новые рабочие места. “Несмотря на все давление России, несмотря на все российские удары, сделаем все, чтобы экономическая активность в Украине возрождалась”, - сказал Зеленский.

- Зеленский наградил еще 242 защитников Украины, в том числе восмерых - посмертно.

01:30

Украинская армия за последние две недели отодвинула линию фронта на 5-7 километров от Запорожья. Об этом рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире общенационального информационного марафона. "Поэтому деоккупация и города Мелитополя, и других временно оккупированных территорий будет," - выразил уверенность Федоров.

01:00

Российские войска нанесли удар по поселку Врубовка Луганской области из тяжелой огнеметной системы “Солнцепек”, а затем обстреляли его реактивными снарядами - возможно, с фосфором. Об этом сообщило агентство УНИАН со ссылкой на украинского военного журналиста Руслана Смещука, приложив присланные им кадры с результатами обстрела. "Поселок, похоже, перестал существовать", - отметил журналист.

00:30

Жителям Запорожской области, получившим гражданство РФ, 11 июня начнут выдавать российские паспорта - об этом сообщил Владимир Рогов, которого официальные российские СМИ называют “представителем новой администрации” региона. “Завтра жители освобожденной территории Запорожской области начнут получать паспорта граждан России, то есть станут полноценными гражданами нашей большой единой Родины”, - цитирует ТАСС заявление Рогова. Оккупационные российские власти утверждают, что, по состоянию на 6 июня, документы на получение гражданства РФ подали более 70 тысяч жителей Запорожской области.

00:05

В результате удара ВСУ в Херсонской области погибли два российских генерала, один из них - генерал ФСБ, отвечавший за организацию "референдума" по вхождению региона в состав РФ. Об этом сообщил агентству УНИАН советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.

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