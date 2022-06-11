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2022.06.11 09:30

В Литве остаются более 2600 мигрантов, пришедших с территории Беларуси

Новая газета – Балтия2022.06.11 09:30
Мигранты
Мигранты / E. Blaževič/LRT nuotr.

МВД больше не собирается продлевать запрет на передвижение части из них.

Литва не планирует продлевать запрет на перемещение части мигрантов, остающихся в закрытых центрах. Волонтеры считают, что это не изменит положение мигрантов: у них по-прежнему не будет легального статуса, работы, знания языка и жилья.

В последнее время поток нелегальных мигрантов в Литву снижается. Министерство внутренних дел связывает это с модернизацией инфраструктуры на границе: с началом гибридной атаки режима Лукашенко — именно так власти ЕС классифицируют прошлогодний наплыв нелегальных мигрантов в Литву — страна возвела на границе физические барьеры и внедрила современные системы наблюдения.

«Хотя нелегальная миграция снижается, угроза из Беларуси остается высокой. Способствование белорусским режимом беспрепятственного пересечения государственной границы из Беларуси в Литву иностранцами остается одним из основных факторов», — говорит вице-министр внутренних дел Арнолдас Абрамавичюс.

Мигранты
Мигранты / T. Biliūno/BNS nuotr.

С начала 2021 года в Литву нелегально попали 4 444 иностранца. Сейчас в пяти центрах размещения беженцев в Литве остаются 2627 мигрантов. МВД считает, что ограничивать их передвижение больше нецелесообразно.

По законам Литвы, ограничивать свободу перемещения мигрантов можно на 18 месяцев, при этом решение должно обновляться каждые полгода. В этот раз МВД предлагает не продлевать ограничение на перемещение. Некоторые опасаются, что с отменой ограничения нелегальные мигранты отправятся в другие страны ЕС.

«Нелегальные мигранты постепенно начнут свободно передвигаться по нашей стране, «массового исхода» не будет, но даже если мы постепенно освободим их передвижение, мы должны оценивать риски и быть готовыми управлять ими», — заявила глава МВД Агне Билотайте.

Она добавила, что на проживание и содержание мигрантов уже потрачено 35 миллионов евро в год.

Мигранты
Мигранты / LRT nuotr

Из центров выпустят не всех

Сейчас ситуация с нелегальными мигрантами в Литве выглядит следующим образом. 130 мигрантов, пришедших с территории Беларуси, получили убежище в Литве, уже начат процесс их интеграции.

1160 мигрантов находятся в статусе лиц, ищущих убежища. Это значит, что их заявления все еще находятся на рассмотрении, или идут судебные разбирательства по отказу от предоставления убежища. Именно эту группу мигрантов могут выпустить из центров содержания беженцев.

«Вполне вероятно, что на большинство из них не будут распространяться ограничения на передвижение», — отмечают в МВД.

Мигранты
Мигранты / LRT nuotr

Общественная организация Sienos Grupė 13 июня проведет протест у здания МВД. Участники организации отмечают, что освобождение мигрантов из закрытых лагерей глобально не меняет их положения. У мигрантов по-прежнему не будет документов, работы, знания литовского языка и жилья.

«Наше общество должно способствовать интеграции мигрантов и помогать им начать новую жизнь», — считают организаторы протеста.

Сейм Литвы рассматривает вопрос предоставления права на работу лицам, ищущим убежища, и нелегальным мигрантам. Согласно проекту, мигранты смогут получить такое право через 12 месяцев после регистрации в системе MIGRIS. МВД приветствовало эту инициативу, отметив, что в таком случае иностранцы смогут обеспечивать себя сами.

Еще одно опасение связано с вопросами безопасности.

МВД заявляет: «преступления на почве ненависти и мелкие кражи могут увеличиться в местах концентрации нелегальных мигрантов».

Министерство поручило разработать план обеспечения безопасности в каждом муниципалитете. Там будут назначены полицейские-координаторы, которые будут оперативно реагировать на все возникающие вопросы с местными властями. Особое внимание уделят информированию и просвещению местного населения.

Дорога домой

Мигранты
Мигранты / D. Umbraso/LRT nuotr.

Еще 1 467 человек имеют статус незаконных мигрантов: они не обращались за убежищем и не получали его, а все юридические споры решены — эти люди подлежат высылке.

«Незаконная миграция в Европейском союзе недопустима. Рано или поздно нелегальных мигрантов придется вернуть в страну происхождения», — говорит вице-министр внутренних дел Арнолдас Абрамавичюс.

В связи с этим министерство решило продлить пособие для добровольного отъезда в страну происхождения до 22 сентября. Те мигранты, которые согласятся уехать добровольно до этого срока, получат 1000 евро.

«Мы надеемся, что эта возможность будет использована», — добавляет Абрамавичюс.

С начала миграционного кризиса 1075 иностранцев добровольно вернулись в страны происхождения, 602 из них — в 2022 году. Еще 45 человек выразили желание вернуться домой и ожидают отъезда.

Новая газета - Балтия

Мигранты
Мигранты
Мигранты
Мигранты
Мигранты
# Литва
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