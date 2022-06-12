Средняя корзина самых дешевых продуктов в Литве подорожала на 13 евро за год

Средняя корзина самых дешевых продуктов питания в магазинах Литвы подорожала на 12,71 евро (23,1%) за год. По сравнению с апрелем, в мае стоимость корзины снизилась на 0,91 евро (1,3%), сообщил портал Pricer.LT.

В мае рейтинг магазинов с самыми дешевыми продуктами выглядел так:

1. Maxima;

2. Barbora.lt;

3. IKI.

Исследователи Pricer.LT отмечают, что большим спросом пользуются дешевые товары из линий собственного производства магазинов.

«В выигрыше будут те сети, которые смогут обеспечить наличие такого товара на прилавках», — считают эксперты.

По данным Департамента статистики Литвы, розничная торговля продуктами питания за последние месяцы упала на 3,4%.

Эксперты Pricer.LT прогнозируют, что этот показатель будет падать, так как рост цен продолжится. Согласно прогнозу, острее всего жители почувствуют инфляцию осенью, после отпусков, роста цен на энергоресурсы и подготовки детей к школе.

Новая газета - Балтия