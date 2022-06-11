Мародеры-лилипуты. Политические диорамы Томаса Упскаса

Полуразрушенная комната в украинском доме. Всё перевернуто вверх дном. Здесь хозяйничают пятеро российских солдат-мародеров. Один свинтил батарею и повесил себе на плечо. Другой куда-то тащит унитаз, третий сидит у стола, окруженный вещами, четвертый положил свой автомат на пианино, а пятый расстегнул штаны и мочится прямо перед оскверненной иконой.

Персонажей этой вполне реалистичной сцены лучше всего разглядывать, вооружившись увеличительным стеклом, ибо они крошечные, каждая фигурка меньше пальца.

Живущий в Англии литовский художник Томас Упскас делает миниатюрные диорамы с политическими и историческими сюжетами. "Я изображаю солдат-мародеров не в первый раз, – рассказывает он Радио Свобода. – У меня была диорама с советскими мародёрами в Литве в 1944 году".

Клайпеда, 1944 / фото из личного альбома

На этой микродиораме советские солдаты-"освободители" вытаскивают вещи из разоренного литовского дома. Один напялил жилетку, надел цилиндр, на шею повязал три галстука, и в руке у него кинопроектор. Его товарищ везет награбленное барахло на тележке. Третий солдат пьет из бутылки, четвертый играет на баяне. Перед домом стоит понравившаяся грабителям мебель.

Диорамы Томаса Упскаса выставлялись в Военном музее им. Витаутаса Великого в Каунасе. Его новый цикл, посвященный войне в Украине, постоянно пополняется и, благодаря соцсетям, пользуется большим успехом.

Диорама Томаса Упскаса / фото из личного альбома

Вот украинские военнослужащие позируют перед подбитым российским танком с литерой Z и показывают "фак" – судя по надписи, прямо самому Путину.

А вот популярная сцена, вдохновленная многочисленными видеосюжетами: такой же Z-танк оказался на крестьянском буксире.

Диорама Томаса Упскаса / фото из личного альбома

Томас Упскас говорит, что его ставшая суперпопулярной в соцсетях диорама "Товарищи по оружию" с мародерами в украинском доме не была вдохновлена каким-то конкретным видеосюжетом или снимком. "Я начал эту диораму задолго до того, как были опубликованы фотографии. Я просто не сомневался, что это произойдет. У россиян так всегда было и так всегда будет".

Диорама Томаса Упскаса / фото из личного альбома

Художник говорит, что сложнее всего было делать обмундирование солдат-мародеров и пианино.

"Бородатый человек, который мочится перед иконой, – это кадыровец", – объясняет Томас Упскас.

Диорама Томаса Упскаса (фрагмент) / фото из личного альбома

Диораму он хочет выставить на аукцион, а всю выручку отдать на помощь Украине. "Не хочу, чтобы люди подумали, будто я извлекаю из этого какую-то прибыль".

После "Товарищей по оружию" появилась еще одна микродиорама: портрет Михаила Александровича Дианова, украинского военного, старшего сержанта морской пехоты, уроженца Тернополя. Он получил известность благодаря фотографии, сделанной на заблокированной "Азовстали": раненый защитник Мариуполя улыбается. Сейчас Михаил Дианов находится в плену. Он профессиональный музыкант, и Томас Упскас изобразил его играющим на фортепиано перед иконой, которую в "Товарищах по оружию" осквернили российские солдаты.

Изображение Михаила Дианова / фото из личного альбома

Сделал Томас Успкас и портрет своего соотечественника, литовского кинорежиссера Мантаса Кведаравичюса, убитого российскими военными в Мариуполе. В руках у Кведаравичюса не кинокамера, а автомат. "Я хотел изобразить его солдатом. Когда я услышал, что он поехал в Мариуполь, я подумал, что рано или поздно ему придется взять в руки оружие", – объясняет художник.

Изображение Мантаса Кведаравичюса / фото из личного альбома

Томас Упскас родился в советской Литве, и у него нет никаких иллюзий по поводу "русского мира". "Я получаю много позитивных откликов, но есть и люди, которым мои работы не нравятся. Все они из России", – говорит он.

Томас Упскас в своей студии / фото из личного альбома

Как он относится к суждениям, что Путин только "разминается", и за Украиной могут последовать и другие страны, когда-то входившие в сферу советского влияния? "Конечно, этот идиот не остановится, – размышляет художник. - Вся Европа должна быть очень благодарна, что его остановили украинцы. Такого он явно не ожидал. Я уверен, что он планировал остановиться только на границе с Германией. Для перегруппировки и дозаправки. А что дальше? Это одному Богу известно..."

Радио Свобода