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2022.06.11 10:10

Мародеры-лилипуты. Политические диорамы Томаса Упскаса

Дмитрий Волчек, Радио «Cвобода»2022.06.11 10:10
Диорама Томаса Упскаса "Товарищи по оружию", 2022
Диорама Томаса Упскаса "Товарищи по оружию", 2022 / фото из личного альбома

Полуразрушенная комната в украинском доме. Всё перевернуто вверх дном. Здесь хозяйничают пятеро российских солдат-мародеров. Один свинтил батарею и повесил себе на плечо. Другой куда-то тащит унитаз, третий сидит у стола, окруженный вещами, четвертый положил свой автомат на пианино, а пятый расстегнул штаны и мочится прямо перед оскверненной иконой.

Персонажей этой вполне реалистичной сцены лучше всего разглядывать, вооружившись увеличительным стеклом, ибо они крошечные, каждая фигурка меньше пальца.

Живущий в Англии литовский художник Томас Упскас делает миниатюрные диорамы с политическими и историческими сюжетами. "Я изображаю солдат-мародеров не в первый раз, – рассказывает он Радио Свобода. – У меня была диорама с советскими мародёрами в Литве в 1944 году".

Клайпеда, 1944
Клайпеда, 1944 / фото из личного альбома

На этой микродиораме советские солдаты-"освободители" вытаскивают вещи из разоренного литовского дома. Один напялил жилетку, надел цилиндр, на шею повязал три галстука, и в руке у него кинопроектор. Его товарищ везет награбленное барахло на тележке. Третий солдат пьет из бутылки, четвертый играет на баяне. Перед домом стоит понравившаяся грабителям мебель.

Диорамы Томаса Упскаса выставлялись в Военном музее им. Витаутаса Великого в Каунасе. Его новый цикл, посвященный войне в Украине, постоянно пополняется и, благодаря соцсетям, пользуется большим успехом.

Диорама Томаса Упскаса
Диорама Томаса Упскаса / фото из личного альбома

Вот украинские военнослужащие позируют перед подбитым российским танком с литерой Z и показывают "фак" – судя по надписи, прямо самому Путину.

А вот популярная сцена, вдохновленная многочисленными видеосюжетами: такой же Z-танк оказался на крестьянском буксире.

Диорама Томаса Упскаса
Диорама Томаса Упскаса / фото из личного альбома

Томас Упскас говорит, что его ставшая суперпопулярной в соцсетях диорама "Товарищи по оружию" с мародерами в украинском доме не была вдохновлена каким-то конкретным видеосюжетом или снимком. "Я начал эту диораму задолго до того, как были опубликованы фотографии. Я просто не сомневался, что это произойдет. У россиян так всегда было и так всегда будет".

Диорама Томаса Упскаса
Диорама Томаса Упскаса / фото из личного альбома

Художник говорит, что сложнее всего было делать обмундирование солдат-мародеров и пианино.

"Бородатый человек, который мочится перед иконой, – это кадыровец", – объясняет Томас Упскас.

Диорама Томаса Упскаса (фрагмент)
Диорама Томаса Упскаса (фрагмент) / фото из личного альбома

Диораму он хочет выставить на аукцион, а всю выручку отдать на помощь Украине. "Не хочу, чтобы люди подумали, будто я извлекаю из этого какую-то прибыль".

После "Товарищей по оружию" появилась еще одна микродиорама: портрет Михаила Александровича Дианова, украинского военного, старшего сержанта морской пехоты, уроженца Тернополя. Он получил известность благодаря фотографии, сделанной на заблокированной "Азовстали": раненый защитник Мариуполя улыбается. Сейчас Михаил Дианов находится в плену. Он профессиональный музыкант, и Томас Упскас изобразил его играющим на фортепиано перед иконой, которую в "Товарищах по оружию" осквернили российские солдаты.

Изображение Михаила Дианова
Изображение Михаила Дианова / фото из личного альбома

Сделал Томас Успкас и портрет своего соотечественника, литовского кинорежиссера Мантаса Кведаравичюса, убитого российскими военными в Мариуполе. В руках у Кведаравичюса не кинокамера, а автомат. "Я хотел изобразить его солдатом. Когда я услышал, что он поехал в Мариуполь, я подумал, что рано или поздно ему придется взять в руки оружие", – объясняет художник.

Изображение Мантаса Кведаравичюса
Изображение Мантаса Кведаравичюса / фото из личного альбома

Томас Упскас родился в советской Литве, и у него нет никаких иллюзий по поводу "русского мира". "Я получаю много позитивных откликов, но есть и люди, которым мои работы не нравятся. Все они из России", – говорит он.

Томас Упскас в своей студии
Томас Упскас в своей студии / фото из личного альбома

Как он относится к суждениям, что Путин только "разминается", и за Украиной могут последовать и другие страны, когда-то входившие в сферу советского влияния? "Конечно, этот идиот не остановится, – размышляет художник. - Вся Европа должна быть очень благодарна, что его остановили украинцы. Такого он явно не ожидал. Я уверен, что он планировал остановиться только на границе с Германией. Для перегруппировки и дозаправки. А что дальше? Это одному Богу известно..."

Радио Свобода

Диорама Томаса Упскаса "Товарищи по оружию", 2022
Клайпеда, 1944
Диорама Томаса Упскаса
Диорама Томаса Упскаса
Диорама Томаса Упскаса
Диорама Томаса Упскаса (фрагмент)
Изображение Михаила Дианова
Изображение Мантаса Кведаравичюса
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