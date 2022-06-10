Хроника путинской войны. Восточноевропейские страны НАТО призвали признать РФ угрозой

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. Хроника событий 10 июня.

На 107-й день полномасштабной войны России против Украины российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины и ее отряды территориальной обороны сопротивляются агрессии. Оперативно проверить заявления представителей обеих сторон конфликта по независимым источникам невозможно. По данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. Хроника событий пятницы, 10 июня (время вильнюсское).

20:53

Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Киеве с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом, сообщила пресс-служба украинского президента. "Глава государства поблагодарил министра за действенную поддержку Украины со стороны британского правительства в нашей борьбе с российской агрессией", - указывается в заявлении. По этим данным, Зеленский назвал Британию настоящим другом Украины, что особенно проявилось после начала российского вторжения. "Война проявила, кто наши настоящие не только стратегические, но и действенные сегодня друзья и партнеры. Одним из таких друзей именно Великобритания", - отметил он. Зеленский также указал на первоочередные нужды украинской армии. "Сегодня ключевой приоритет для нас - оперативное получение тяжелого вооружения. Это важно, чтобы победить российского агрессора, восстановить территориальную целостность Украины", - цитирует заявление Зеленского его пресс-служба.

20:43

По информации Генштаба ВСУ, российские силы готовятся возобновить наступление на Славянск и пытаются не допустить продвижение ВСУ на Харьковском направлении к государственной границе. Кроме того, россияне ведут штурмовые действия в Северодонецке, пытаясь установить над ним полный контроль, бои продолжаются, указывается в вечерней оперативной сводке, опубликованной в Facebook. Среди прочего, были обстреляны из минометов, ствольной и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Авдеевка, Тоненькое, Невельское, Марьинка, Орехов, Опытное и Новобахмутовка, нанесены авиаудары вблизи Марьинки, Красногоровки, Новобахмутовки и Александрополя.

На Лиманском направлении российские войска продолжают закрепляться в районе Святогорска и продолжают наступление в направлении Лиман - Славянск, отмечается далее. В акваториях Черного и Азовского морей ВС РФ сосредоточили основные усилия на блокировании гражданского судоходства, а в акватории Черного моря в состоянии готовности находятся носители крылатых ракет морского базирования "Калибр", сообщил Генштаб ВСУ. По его данным, российским силам все труднее пополнять понесшие потери подразделения. "Проблему комплектования захватчики пытаются решить за счет обещаний благоприятных финансовых условий и введения краткосрочных контрактов на прохождение военной службы. Подобные контракты сами оккупанты называют "в один конец", - указывается далее.

20:21

Экс-президент США Барак Обама призвал к долгосрочной поддержке Украины. "Наша помощь Украине должна быть сильной, непоколебимой и устойчивой до тех пор, пока этот конфликт не будет разрешен", - заявил он на Саммите демократии в Копенгагене, организованном фондом "Альянс демократий" бывшего главы НАТО Андерса Фога Расмуссена. По словам лауреата Нобелевской премии мира, война, развязанная Россией в этой стране, напоминает о самых мрачных временах европейской истории. Одновременно Обама отметил героическое сопротивление, оказываемое украинским народом российской агрессии. Благодаря мужеству украинцев и солидарности мира российский президент Владимир Путин не в состоянии достичь своих целей в Украине, подчеркнул он. Вместе с тем, до конца войны еще далеко и дальнейшее развитие сложно предсказать, добавил американский политик.

19:50

Шольц призвал Сербию присоединиться к санкциям ЕС

Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) призвал Сербию, имеющую статус кандидата на членство в ЕС, присоединиться к санкциям Брюсселя против России. "Мы ожидаем, что санкции будут реализованы и теми странами, которые находятся в процессе вступления в Евросоюз", - заявил он в Белграде на совместной пресс-конференции с президентом Сербии Александаром Вучичем. В свою очередь Вучич подтвердил, что в ходе переговоров Шольц выступил с "четко призвал Сербию присоединиться к санкциям ЕС". Он напомнил, что Белград осудил российское вторжение в Украину на Генассамблее ООН и в других международных организациях. При этом к санкциям у него иное отношение, заявил Вучич и подчеркнул, что его страна в "очень сложной ситуации" с точки зрения энергообеспечения.

19:30

Из 6,5 млн украинских беженцев, нашедших убежище в ЕС от развязанной Россией войны, 2,5 млн уже вернулись на родину. Из остающихся в Евросоюзе четырех миллионов людей из Украины, 3,2 млн прошли регистрацию по директиве о временной защите. Об этом сообщила еврокомиссар по внутренним делам Ильва Йоханссон по итогам заседания глав МДВ стран Евросоюза в Люксембурге.

На вопрос корреспондента DW, обсуждали ли на министерской встрече возможную помощь тем украинцам, которые хотят вернуться домой, но нуждаются в поддержке для этого, она ответила отрицательно. В тоже время Йоханссон сказала: "У меня была возможность на полях заседания обсудить это с некоторыми министрами стран, граничащих (с Украиной. - Ред.), знают ли они о необходимость поддержать украинцев, возвращающихся домой. Они с этим не сталкивались, но данный вопрос, мы готовы более детально изучить в рамках платформы солидарности, чтобы увидеть, есть ли необходимость поддержки или нет".

18:50

В связи с нападением России на Украину восточноевропейские страны НАТО выступают за то, чтобы в своей новой стратегической концепции Североатлантический альянс четко назвал Россию угрозой. Как заявил на саммите девяти восточных стран НАТО (B9) в Бухаресте президент Румынии Клаус Йоханнис, участники встречи хотели бы, чтобы соответствующее решение было принято на следующем саммите НАТО в Мадриде в конце июня.

Девять государств приветствуют планируемое вступление Швеции и Финляндии в НАТО, а также, по словам польского президента Анджея Дуды, хотят, чтобы НАТО усилило боевые группы на восточном фланге альянса.

18:30

Два российских военнослужащих, подозреваемые в грабеже квартир в Ирпене Киевской области, оказались уроженцами Херсонской и Донецкой областей и уже привлекались к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений. По данным Нацполиции, в 2014 году они стали членами незаконного вооруженного формирования и совершали преступления на оккупированных территориях Донецкой области и Крыма. Как указывает Офис Генпрокурора Украины, их подозревают в нарушении законов и обычаев войны, а также в участии в не предусмотренных законом вооруженных формированиях, что привело к гибели людей или других тяжким последствиям. По первой из этих двух статей УК Украины подозреваемым грозит до 12 лет лишения свободы, по второй - от 10 до 15 лет лишения свободы. Они объявлены в розыск.

18:05

Хамовнический суд Москвы оштрафовал журналиста "Новой Газеты" Илью Азара на 60 тысяч рублей из-за публикации с антивоенным высказыванием, сообщает "Новая газета. Европа". Азар признан виновным в дискредитации армии РФ с призывами к проведению несогласованных публичных мероприятий (ч. 2 ст. 20.3.3 КоАП). В посте в Facebook от 28 февраля, который вменили ему в вину, журналист написал о гибели мирных жителей в Харькове и предложил известным людям с большим количеством подписчиков призывать у себя в соцсетях выходить на антивоенные акции.

17:50

Польша намерена расширить возможности транспортировки зерна из Украины. "Если мы будем очень интенсивно работать над этим, то в ближайшем будущем сможем выйти на уровень 1,5 млн тонн в месяц", - заявил министр сельского хозяйства Хенрик Ковальчик после встречи с комиссаром ЕС по сельскому хозяйству Янушем Войцеховским. В настоящее время, по его словам, увеличивается пропускная способность польско-украинских пограничных переходов.

Украина выразила надежду, что сможет экспортировать до пяти миллионов тонн зерна по суше через Польшу. Однако Ковальчик признал, что Польша технически не готова к таким объемам. Самой большой проблемой является разная ширина колеи железных дорог, а также не хватает контейнеров для перевозки.

17:35

СБУ: в оккупированных регионах планировалось выдавать паспорта СССР

Служба безопасности Украины утверждает со ссылкой на данные контрразведки, что в случае захвата Киевской области российские оккупационные власти планировали выдавать местным жителям паспорта бывшего СССР - по крайней мере, на первое время, до выдачи российских документов. Бланки советских паспортов с надписями как на русском, так и на украинском языке были обнаружены в схроне, обустроенном в заброшенном доме вблизи города Макаров Бучанского района. "Эти бланки были именно украинского образца – от имени УССР. Причем, подобная серия не производилась в Украине с 1990 года. Таким образом, все обнаруженные бланки были завезены из России в начале полномасштабной агрессии против нашего государства", - заявляют в СБУ.

17:20

По данным Офиса президента Украины, на настоящий момент разминированы уже более 370 населенных пунктов из более чем 1000 деоккупированных городов и сел. Замруководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил, что только в Черниговской области Госслужба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) изъяла с начала боевых действий более 27 тысяч взрывоопасных предметов. По его словам, в 445 населенных пунктах возобновили работу учреждения здравоохранения, более чем в 450 - учреждения образования, услуги мобильной связи и интернета восстановлены более чем в 760 населенных пунктах. Национальная полиция возобновила работу на 64% деоккупированных территорий.

17:10

Украина и Россия провели 11-й обмен пленными, сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким. По его словам, домой вернулся глава Шевченковской ОТГ Олег Пилипенко, который находился в плену в течение двух месяцев. "Сейчас он уже здесь", - сказал Ким в видеоролике, опубликованном в Telegram.

16:55

"В Донецке раздался взрыв возле офиса главы оккупационной администрации Донецкой области Пушилина", сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, отметив, что уже три дня в т.н. "ДНР" идет "замена руководства оккупантов из местных коллаборантов на россиян". РИА "Новости" опубликовало фото с места удара, указав, что он был нанесен "по жилому дому близ администрации" главы "ДНР" в центре Донецка.

16:35

Отказавшись от деятельности в России или сократив ее, мировые компании потеряли в общей сложности более 59 миллиардов долларов, пишет The Wall Street Journal, отмечая, что на фоне негативного давления санкций на экономику и продажи финансовые трудности продолжат усугубляться. Газета приводит данные исследователей Йельского университета о том, что из-за войны в Украине российский бизнес пообещали сократить или прекратить почти 1 тысяча западных компаний.

16:05

МИД РФ утверждает, что британцы, приговоренные к смертной казни в самопровозглашенной "ДНР", не являются комбатантами согласно международному гуманитарному праву и не имеют права на статус военнопленного. "Вопреки заявлениям британских официальных лиц, упомянутые граждане являются не военнопленными, а наемниками", - заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова. По ее словам, в МИД России не поступало обращений от британской стороны, касающихся осужденных Эйдена Аслина и Шона Пиннера. При этом пресс-секретарь британского премьер-министра Бориса Джонсона заявил, что переговоры по ситуации с Аслином и Пиннером Лондон намерен вести в первую очередь с Украиной, а не с Россией.

15:50

Премьер-министр Японии Фумио Кисида опасается, что события, аналогичные тем, которые произошли в Украине, "завтра могут произойти и в Восточной Азии", передает агентство Reuters. По его словам, на фоне вторжения России в Украину необходимо повышать устойчивость экономики. Кисида выступил с программной речью на азиатском саммите по безопасности "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре, в которой высказался за переход к "реалистичной" дипломатии, чтобы помочь своей стране справиться с опасностями, возникшими после нападения России на Украину.

15:35

В результате военных действий в Украине ежедневно гибнут 100-200 украинских военных, заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью BBC. По его словам, одна из главных причин таких больших потерь - отсутствие паритета между военными возможностями сторон. Чтобы достичь паритета с огневой мощностью России и освободить оккупированную территорию, Украине требуются до 300 ракетных систем. В начале июня украинский президент Владимир Зеленский заявил, что ВСУ теряют 60-100 солдат убитыми и 500 ранеными каждый день.

15:00

Банк России понизил ключевую ставку с 11% до довоенного уровня - 9,5%. В пресс-релизе ЦБ указывается, что на ближайших заседаниях будет "оцениваться целесообразность" дальнейшего снижения ставки. Регулятор отмечает, что "внешние условия для российской экономики остаются сложными", замедление инфляции происходит быстрее, а снижение экономической активности — в меньшем масштабе, чем ожидалось в апреле. После начала войны РФ в Украине ЦБ поднял ключевую ставку до 20%, а в апреле начал последовательно снижать ее.

14:40

Швейцария присоединилась к шестому пакету санкций ЕС против России и Беларуси, включающему эмбарго на поставки нефти. Ограничения вступают в силу 10 июня, сообщила пресс-служба правительства в Берне. Санкции введены в отношении 100 физических и юридических лиц из обеих стран, в частности военнослужащих, журналистов и бизнесменов, включая Александра Мельниченко, и членов их семей. Санкционные списки Швейцарии аналогичны спискам Евросоюза. Также был расширен перечень запрещенных к экспорту товаров, которые могли бы "способствовать укреплению России в военном и технологическом плане или развитию сектора обороны и безопасности".

14:10

Экспорт зерна из Украины постепенно растет

Зерно / FNTT nuotr.

Объем экспорта украинского зерна постепенно растет и уже приближается к 2 миллионам тонн в месяц - такие данные привел еврокомиссар по сельскому хозяйству Януш Войцеховский, ссылаясь на информацию из Киева, в ходе пресс-конференции с министром сельского хозяйства Польши.

13:55

ООН обеспокоена смертными приговорами, вынесенными пророссийскими сепаратистами самопровозглашенной "ДНР" двум британским и одному марокканскому военнослужащим, захваченным в Украине, заявила журналистам в Женеве пресс-секретарь Управление Верховного комиссара ООН по правам человека Равина Шамдасани. "С 2015 года мы наблюдаем, что так называемая судебная власть в этих самопровозглашенных республиках не соблюдает основные гарантии справедливого судебного разбирательства, такие как публичные слушания, независимость, беспристрастность судов и право не быть принужденным к даче показаний. Такие суды над военнопленными равносильны военному преступлению", - отметила она.

13:40

Президент Украины Владимир Зеленский призвал ЕС ускорить процесс вступления его страны в ЕС. "Почему, если опросы показывают, что 71 процент европейцев считают Украину частью европейской семьи, до сих пор есть скептически настроенные политики, , которые колеблются, разрешать ли нам движение в Европейский Союз?", - заявил он в видеообращении на Копенгагенском демократическом саммите фонда "Альянс демократий", основанного экс-генсеком НАТО Андерсом Фогом Расмуссеном.

Указав, что "украинскому народу так долго говорят о том, что он должен остаться в "серой" зоне между Европейским Союзом и Россией", глава украинского государства призвал в первую очередь "наконец-то убрать эту "серую" зону, которая так искушает российское государство".

13:10

Президент Финляндии Саули Ниинистё по предложению правительства страны принял решение направить в Украину больше военной техники. Об этом говорится в сообщении на сайте финляндского Минобороны, однако никакой дополнительной информации о том, что именно и когда Хельсинки намерен поставить Киеву, не предоставляется.

12:50

Глава Европарламента Роберта Метсола подтвердила, что Европарламент выступает за предоставление Украине статуса кандидата на вступление в Евросоюз. "Парламент ЕС решительно поддерживает заявку Украины на получение статуса кандидата в члены ЕС", - заявила она на Копенгагенском саммите демократии.

12:20

Украинское Оперативное командование "Юг" предупреждает, что на Украину нацелены 40 крылатых ракет, размещенные на двух подводных лодках и четырех надводных носителях, заявила в эфире телемарафона глава пресс-центра сил охраны и обороны ОК "Юг" Наталья Гуменюк. Кроме того, по ее словам, "сейчас на дежурстве в море мы зафиксировали один большой десантный корабль, остальные держатся ближе к пунктам базирования в оккупированном Крыму".

12:05

По оценке властей Николаева, город покинуло уже более половины людей. Мэр Александр Сенкевич рассказал в интервью "РБК-Украина", что из 480 тысяч человек в Николаеве осталось, предположительно, примерно 230 тысяч. Такие оценки сделаны при анализе изменения использования воды и вывоза мусора.

Увеличение интенсивности обстрелов Сенкевич связывает с использованием войсками РФ переброшенных из Крыма в Херсонскую область САУ типа "Пион", дальность которых составляет до 47 километров. "На самой большой дистанции разлет этого снаряда от цели составляет около 500 метров. То есть они просто стреляют в направлении города, попадают по жилым районам и убивают мирных людей, - рассказал мэр Николаева. - Они выезжают из Херсона на 10-15 километров и оттуда стреляют в том радиусе, куда могут достать. Наша артиллерия бьет на 20-30 километров – она не достает до них".

11:40

Российский производитель антивирусов "Лаборатория Касперского" (Kaspersky Lab) потерпел неудачу в Федеральном конституционном суде Германии. Суд не принял к рассмотрению конституционную жалобу компании на предупреждение Федерального ведомства по информационной безопасности (BSI) против его антивирусного программного обеспечения, объявил суд в Карлсруэ.

В середине марта BSI выпустила предупреждение в отношении софта российского производителя, обосновав это, в частности, агрессивной войной России в Украине. Учитывая угрозы Москвы в адрес ФРГ, ведомство сочло, что ПО или доступ к данным, хранящимся Kaspersky Lab, могут подвергнуться манипулированию.

11:05

Канада заблокировала 412,1 млн канадских долларов (328 млн долларов США), находящихся на счетах, принадлежащих ряду граждан РФ или фигурирующих в сделках с участием лиц, попавших под санкции. Об этом говорится в заявлении на сайте канадской полиции.

10:30

Украина пока не получила от Берлина никакой информации о том, когда будет доставлено вооружение, обещанное федеральным правительством Германии для защиты от российского вторжения. Об этом в интервью онлайн-изданию Tagesspiegel заявил посол Украины в Германии Андрей Мельник. Пока, по его словам, нет ясности, когда Киеву будут переданы реактивные системы залпового огня MARS из запасов бундесвера.

09:50

Глава администрации Луганской области Сергей Гайдай в своем Telegram-канале сообщил о том, что накануне, в четверг, 9 июня, волонтеры и сотрудники полиции смогли вывезти из постоянно обстреливаемого Лисичанска 17 мирных жителей, в том числе троих детей.

09:15

Министр сельского хозяйства Германии Джем Оздемир (Cem Özdemir) прибыл в Киев для встречи с украинским коллегой Николаем Сольским. По информации газеты Rheinische Post, немецкий министр приехал по приглашению украинской стороны и будет находиться в Украине два дня. По словам Оздемира, сказанным перед отъездом, украинские аграрии прилагают сверхчеловеческие усилия, защищая страну и одновременно обеспечивая Украину и мир продовольствием.

08:30

Вашингтон обеспокоен смертным приговором трем иностранным гражданам в так называемой "ДНР" и призывает Москву соблюдать нормы международного гуманитарного права. Об этом написал в Twitter глава Госдепартамента США Энтони Блинкен.

We are gravely concerned by reports of a sham “trial” and its judgements against lawful combatants serving in Ukraine’s Armed Forces. We call on Russia and its proxies to respect international humanitarian law, including the rights and protections afforded prisoners of war. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) June 9, 2022

07:50

Генштаб ВСУ: Российские войска двигаются в направлении Бахмута

Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке сообщил о продвижении российских войск к городу Бахмут. Также продолжаются бои в Северодонецке. Россияне, как утверждается в сообщении, безуспешно пытаются выйти на дорогу, связывающую Бахмут с Лисичанском.

06:00

Согласно опросу фонда "Общественное мнение" (ФОМ), значительное большинство россиян (85%) считают себя патриотами России, тогда как в декабре 2006 года о своих патриотических настроениях говорили 57% сограждан. В то же время жителей России, не считающих себя патриотами, за этот период, согласно опросу ФОМ, стало почти втрое меньше - 11% (в 2006-м - 30).

04:25

Россия продолжает попытки выбить украинские войска из Северодонецка, говорится в ежедневном отчете вашингтонского Института изучения войны (ISW). В частности, идут бои за промышленную зону у завода "Азот" под прикрытием огня тяжелой артиллерии.

04:00

Национальный банк Украины (НБУ) выкупил военные облигации на сумму в 70 млрд гривен для увеличения эмиссионного финансирования госбюждета, сообщает пресс-служба НБУ. В мирное время покупка гособлигаций НБУ запрещена законом, однако во время войны такой шаг является инструментом поддержки госбюджета.

03:35

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с президентом Франции Эмманюэлем Макроном обсудил перспективу вступления Украины в ЕС, а также гарантии безопасности для Украины и всей Европы. Об этом рассказал Зеленский в своем видеообращении.

Между тем пресс-служба Елисейского дворца сообщает, что темами разговора двух лидеров была ситуация на фронте, а также потребности Киева в военной технике, политической и финансовой поддержке и гуманитарной помощи.

03:05

Украинская авиация нанесла серию ударов "по опорному пункту, местам скопления техники и личного состава, по наведенной понтонной переправе и полевым складам противника в пяти разных населенных пунктах Херсонщины", сообщил представитель ОК "Юг" Владислав Назаров.

02:40

Северная Америка и Европа, в том числе Нидерланды, должны продолжать поставлять в Украину оружие, вводить санкции против России и помогать в восстановлении подвергшейся нападению страны. Такое заявление сделал министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра в интервью газете Nieuwsuur. По его мнению, война может продлиться еще долго и нанести ущерб и его стране.

02:20

Число российских военнослужащих, погибших за время войны в Украине, может достигать от 15 000 до 20 000 человек, сообщает британская медиакомпания BBC со ссылкой на неназванного высокопоставленного представителя западных спецслужб. По его данным, неделю назад число потерь с российской стороны составляло около 15 000 человек. Количество украинских военных, погибших с начала вторжения России в Украину, собеседник редакции оценивать отказался.

В свою очередь, ВСУ в сводке за 9 июня указывают, что с начала войны в Украине было убито 31 700 российских военных.

01:50

Президент Сенегала Маки Саль, также являющийся главой Африканского союза, призвал Украину разминировать одесские порты, чтобы дать возможность вывезти из города предназначенное на экспорт зерно.

Если экспорт пшеницы из Украины не возобновится, Африка "окажется в ситуации очень серьезного голода, который может дестабилизировать континент", сказал Саль французским СМИ France 24 и RFI.

01:30

В Харькове прогремели взрывы, сообщает Telegram-канал "Харьков. Главное. Политика", добавляя, что после взрывов в городе начался пожар.

01:15

Франция передала Украине бесконтактные взрыватели для снарядов САУ CAESAR , пишет украинское агентство УНИАН. По его данным, эти взрыватели уже используются на фронте.

01:10

Зеленский назвал принципы работы экономики во время войны

В обществе во время войны должны быть две категории граждан: те, кто защищает независимость страны, и те, кто работает, чтобы обеспечить эту защиту, заявил президент Украины Владимир Зеленский во время традиционного вечернего обращения. "И это не вопрос той или иной экономической доктрины, это не вопрос той или иной политической позиции. Мы просто не можем себе позволить, чтобы в стране оставалась теневая часть экономической жизни", - добавил глава украинского государства.

00:55

Жители Еревана в день визита министра иностранных дел России Сергея Лаврова в столицу Армении устроили массовую протестную акцию у здания посольства РФ. На видеокадрах, которые публикует Telegram-канал ЧТД, несколько десятков человек, держась за руки, скандируют: "Лавров - с...а". Ряд участников держат в руках портреты президента РФ Владимира Путина с надписью "Убийца".

00:35

Российские военные уничтожили один из символов Северодонецка - Ледовый дворец. Об этом сообщает в своем Telegram-канале глава Луганской областной военной администрации (ОВА) Сергей Гайдай.

00:20

Россия, возможно, получает сейчас больше доходов от продажи ископаемого топлива, чем до начала так называемой "специальной военной операции" в Украине, поскольку рост мировых цен компенсирует влияние западных санкций. Такое заявление сделал представитель США по вопросам энергетической безопасности Амос Хохштайн.

00:05

Дания полагает, что Украина не выполняет критериев по стабильности демократических институтов в стране, главенству закона, уважению и защите прав меньшинств и прав человека, необходимых для получения статуса страны-кандидата на вступление в ЕС. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на дипломатическую записку, оказавшуюся в распоряжении редакции.

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