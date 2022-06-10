Хроника путинской войны. В Харькове прогремели взрывы

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. Хроника событий 10 июня.

На 107-й день полномасштабной войны России против Украины российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины и ее отряды территориальной обороны сопротивляются агрессии. Оперативно проверить заявления представителей обеих сторон конфликта по независимым источникам невозможно. По данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. Хроника событий пятницы, 10 июня (время вильнюсское).

06:00

Согласно опросу фонда "Общественное мнение" (ФОМ), значительное большинство россиян (85%) считают себя патриотами России, тогда как в декабре 2006 года о своих патриотических настроениях говорили 57% сограждан. В то же время жителей России, не считающих себя патриотами, за этот период, согласно опросу ФОМ, стало почти втрое меньше - 11% (в 2006-м - 30).

04:25

Россия продолжает попытки выбить украинские войска из Северодонецка, говорится в ежедневном отчете вашингтонского Института изучения войны (ISW). В частности, идут бои за промышленную зону у завода "Азот" под прикрытием огня тяжелой артиллерии.

04:00

Национальный банк Украины (НБУ) выкупил военные облигации на сумму в 70 млрд гривен для увеличения эмиссионного финансирования госбюждета, сообщает пресс-служба НБУ. В мирное время покупка гособлигаций НБУ запрещена законом, однако во время войны такой шаг является инструментом поддержки госбюджета.

03:35

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с президентом Франции Эмманюэлем Макроном обсудил перспективу вступления Украины в ЕС, а также гарантии безопасности для Украины и всей Европы. Об этом рассказал Зеленский в своем видеообращении.

Между тем пресс-служба Елисейского дворца сообщает, что темами разговора двух лидеров была ситуация на фронте, а также потребности Киева в военной технике, политической и финансовой поддержке и гуманитарной помощи.

03:05

Украинская авиация нанесла серию ударов "по опорному пункту, местам скопления техники и личного состава, по наведенной понтонной переправе и полевым складам противника в пяти разных населенных пунктах Херсонщины", сообщил представитель ОК "Юг" Владислав Назаров.

02:40

Северная Америка и Европа, в том числе Нидерланды, должны продолжать поставлять в Украину оружие, вводить санкции против России и помогать в восстановлении подвергшейся нападению страны. Такое заявление сделал министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра в интервью газете Nieuwsuur. По его мнению, война может продлиться еще долго и нанести ущерб и его стране.

02:20

Число российских военнослужащих, погибших за время войны в Украине, может достигать от 15 000 до 20 000 человек, сообщает британская медиакомпания BBC со ссылкой на неназванного высокопоставленного представителя западных спецслужб. По его данным, неделю назад число потерь с российской стороны составляло около 15 000 человек. Количество украинских военных, погибших с начала вторжения России в Украину, собеседник редакции оценивать отказался.

В свою очередь, ВСУ в сводке за 9 июня указывают, что с начала войны в Украине было убито 31 700 российских военных.

01:50

Президент Сенегала Маки Саль, также являющийся главой Африканского союза, призвал Украину разминировать одесские порты, чтобы дать возможность вывезти из города предназначенное на экспорт зерно.

Если экспорт пшеницы из Украины не возобновится, Африка "окажется в ситуации очень серьезного голода, который может дестабилизировать континент", сказал Саль французским СМИ France 24 и RFI.

01:30

В Харькове прогремели взрывы, сообщает Telegram-канал "Харьков. Главное. Политика", добавляя, что после взрывов в городе начался пожар.

01:15

Франция передала Украине бесконтактные взрыватели для снарядов САУ CAESAR , пишет украинское агентство УНИАН. По его данным, эти взрыватели уже используются на фронте.

01:10

Зеленский назвал принципы работы экономики во время войны

В обществе во время войны должны быть две категории граждан: те, кто защищает независимость страны, и те, кто работает, чтобы обеспечить эту защиту, заявил президент Украины Владимир Зеленский во время традиционного вечернего обращения. "И это не вопрос той или иной экономической доктрины, это не вопрос той или иной политической позиции. Мы просто не можем себе позволить, чтобы в стране оставалась теневая часть экономической жизни", - добавил глава украинского государства.

00:55

Жители Еревана в день визита министра иностранных дел России Сергея Лаврова в столицу Армении устроили массовую протестную акцию у здания посольства РФ. На видеокадрах, которые публикует Telegram-канал ЧТД, несколько десятков человек, держась за руки, скандируют: "Лавров - с...а". Ряд участников держат в руках портреты президента РФ Владимира Путина с надписью "Убийца".

00:35

Российские военные уничтожили один из символов Северодонецка - Ледовый дворец. Об этом сообщает в своем Telegram-канале глава Луганской областной военной администрации (ОВА) Сергей Гайдай.

00:20

Россия, возможно, получает сейчас больше доходов от продажи ископаемого топлива, чем до начала так называемой "специальной военной операции" в Украине, поскольку рост мировых цен компенсирует влияние западных санкций. Такое заявление сделал представитель США по вопросам энергетической безопасности Амос Хохштайн.

00:05

Дания полагает, что Украина не выполняет критериев по стабильности демократических институтов в стране, главенству закона, уважению и защите прав меньшинств и прав человека, необходимых для получения статуса страны-кандидата на вступление в ЕС. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на дипломатическую записку, оказавшуюся в распоряжении редакции.

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