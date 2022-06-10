Хроника путинской войны. Финляндия увеличит поставки оборонной техники Украине

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. Хроника событий 10 июня.

На 107-й день полномасштабной войны России против Украины российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины и ее отряды территориальной обороны сопротивляются агрессии. Оперативно проверить заявления представителей обеих сторон конфликта по независимым источникам невозможно. По данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. Хроника событий пятницы, 10 июня (время вильнюсское).

15:00

Банк России понизил ключевую ставку с 11% до довоенного уровня - 9,5%. В пресс-релизе ЦБ указывается, что на ближайших заседаниях будет "оцениваться целесообразность" дальнейшего снижения ставки. Регулятор отмечает, что "внешние условия для российской экономики остаются сложными", замедление инфляции происходит быстрее, а снижение экономической активности — в меньшем масштабе, чем ожидалось в апреле. После начала войны РФ в Украине ЦБ поднял ключевую ставку до 20%, а в апреле начал последовательно снижать ее.

14:40

Швейцария присоединилась к шестому пакету санкций ЕС против России и Беларуси, включающему эмбарго на поставки нефти. Ограничения вступают в силу 10 июня, сообщила пресс-служба правительства в Берне. Санкции введены в отношении 100 физических и юридических лиц из обеих стран, в частности военнослужащих, журналистов и бизнесменов, включая Александра Мельниченко, и членов их семей. Санкционные списки Швейцарии аналогичны спискам Евросоюза. Также был расширен перечень запрещенных к экспорту товаров, которые могли бы "способствовать укреплению России в военном и технологическом плане или развитию сектора обороны и безопасности".

14:10

Экспорт зерна из Украины постепенно растет

Зерно / FNTT nuotr.

Объем экспорта украинского зерна постепенно растет и уже приближается к 2 миллионам тонн в месяц - такие данные привел еврокомиссар по сельскому хозяйству Януш Войцеховский, ссылаясь на информацию из Киева, в ходе пресс-конференции с министром сельского хозяйства Польши.

13:55

ООН обеспокоена смертными приговорами, вынесенными пророссийскими сепаратистами самопровозглашенной "ДНР" двум британским и одному марокканскому военнослужащим, захваченным в Украине, заявила журналистам в Женеве пресс-секретарь Управление Верховного комиссара ООН по правам человека Равина Шамдасани. "С 2015 года мы наблюдаем, что так называемая судебная власть в этих самопровозглашенных республиках не соблюдает основные гарантии справедливого судебного разбирательства, такие как публичные слушания, независимость, беспристрастность судов и право не быть принужденным к даче показаний. Такие суды над военнопленными равносильны военному преступлению", - отметила она.

13:40

Президент Украины Владимир Зеленский призвал ЕС ускорить процесс вступления его страны в ЕС. "Почему, если опросы показывают, что 71 процент европейцев считают Украину частью европейской семьи, до сих пор есть скептически настроенные политики, , которые колеблются, разрешать ли нам движение в Европейский Союз?", - заявил он в видеообращении на Копенгагенском демократическом саммите фонда "Альянс демократий", основанного экс-генсеком НАТО Андерсом Фогом Расмуссеном.

Указав, что "украинскому народу так долго говорят о том, что он должен остаться в "серой" зоне между Европейским Союзом и Россией", глава украинского государства призвал в первую очередь "наконец-то убрать эту "серую" зону, которая так искушает российское государство".

13:10

Президент Финляндии Саули Ниинистё по предложению правительства страны принял решение направить в Украину больше военной техники. Об этом говорится в сообщении на сайте финляндского Минобороны, однако никакой дополнительной информации о том, что именно и когда Хельсинки намерен поставить Киеву, не предоставляется.

12:50

Глава Европарламента Роберта Метсола подтвердила, что Европарламент выступает за предоставление Украине статуса кандидата на вступление в Евросоюз. "Парламент ЕС решительно поддерживает заявку Украины на получение статуса кандидата в члены ЕС", - заявила она на Копенгагенском саммите демократии.

12:20

Украинское Оперативное командование "Юг" предупреждает, что на Украину нацелены 40 крылатых ракет, размещенные на двух подводных лодках и четырех надводных носителях, заявила в эфире телемарафона глава пресс-центра сил охраны и обороны ОК "Юг" Наталья Гуменюк. Кроме того, по ее словам, "сейчас на дежурстве в море мы зафиксировали один большой десантный корабль, остальные держатся ближе к пунктам базирования в оккупированном Крыму".

12:05

По оценке властей Николаева, город покинуло уже более половины людей. Мэр Александр Сенкевич рассказал в интервью "РБК-Украина", что из 480 тысяч человек в Николаеве осталось, предположительно, примерно 230 тысяч. Такие оценки сделаны при анализе изменения использования воды и вывоза мусора.

Увеличение интенсивности обстрелов Сенкевич связывает с использованием войсками РФ переброшенных из Крыма в Херсонскую область САУ типа "Пион", дальность которых составляет до 47 километров. "На самой большой дистанции разлет этого снаряда от цели составляет около 500 метров. То есть они просто стреляют в направлении города, попадают по жилым районам и убивают мирных людей, - рассказал мэр Николаева. - Они выезжают из Херсона на 10-15 километров и оттуда стреляют в том радиусе, куда могут достать. Наша артиллерия бьет на 20-30 километров – она не достает до них".

11:40

Российский производитель антивирусов "Лаборатория Касперского" (Kaspersky Lab) потерпел неудачу в Федеральном конституционном суде Германии. Суд не принял к рассмотрению конституционную жалобу компании на предупреждение Федерального ведомства по информационной безопасности (BSI) против его антивирусного программного обеспечения, объявил суд в Карлсруэ.

В середине марта BSI выпустила предупреждение в отношении софта российского производителя, обосновав это, в частности, агрессивной войной России в Украине. Учитывая угрозы Москвы в адрес ФРГ, ведомство сочло, что ПО или доступ к данным, хранящимся Kaspersky Lab, могут подвергнуться манипулированию.

11:05

Канада заблокировала 412,1 млн канадских долларов (328 млн долларов США), находящихся на счетах, принадлежащих ряду граждан РФ или фигурирующих в сделках с участием лиц, попавших под санкции. Об этом говорится в заявлении на сайте канадской полиции.

10:30

Украина пока не получила от Берлина никакой информации о том, когда будет доставлено вооружение, обещанное федеральным правительством Германии для защиты от российского вторжения. Об этом в интервью онлайн-изданию Tagesspiegel заявил посол Украины в Германии Андрей Мельник. Пока, по его словам, нет ясности, когда Киеву будут переданы реактивные системы залпового огня MARS из запасов бундесвера.

09:50

Глава администрации Луганской области Сергей Гайдай в своем Telegram-канале сообщил о том, что накануне, в четверг, 9 июня, волонтеры и сотрудники полиции смогли вывезти из постоянно обстреливаемого Лисичанска 17 мирных жителей, в том числе троих детей.

09:15

Министр сельского хозяйства Германии Джем Оздемир (Cem Özdemir) прибыл в Киев для встречи с украинским коллегой Николаем Сольским. По информации газеты Rheinische Post, немецкий министр приехал по приглашению украинской стороны и будет находиться в Украине два дня. По словам Оздемира, сказанным перед отъездом, украинские аграрии прилагают сверхчеловеческие усилия, защищая страну и одновременно обеспечивая Украину и мир продовольствием.

08:30

Вашингтон обеспокоен смертным приговором трем иностранным гражданам в так называемой "ДНР" и призывает Москву соблюдать нормы международного гуманитарного права. Об этом написал в Twitter глава Госдепартамента США Энтони Блинкен.

We are gravely concerned by reports of a sham “trial” and its judgements against lawful combatants serving in Ukraine’s Armed Forces. We call on Russia and its proxies to respect international humanitarian law, including the rights and protections afforded prisoners of war. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) June 9, 2022

07:50

Генштаб ВСУ: Российские войска двигаются в направлении Бахмута

Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке сообщил о продвижении российских войск к городу Бахмут. Также продолжаются бои в Северодонецке. Россияне, как утверждается в сообщении, безуспешно пытаются выйти на дорогу, связывающую Бахмут с Лисичанском.

06:00

Согласно опросу фонда "Общественное мнение" (ФОМ), значительное большинство россиян (85%) считают себя патриотами России, тогда как в декабре 2006 года о своих патриотических настроениях говорили 57% сограждан. В то же время жителей России, не считающих себя патриотами, за этот период, согласно опросу ФОМ, стало почти втрое меньше - 11% (в 2006-м - 30).

04:25

Россия продолжает попытки выбить украинские войска из Северодонецка, говорится в ежедневном отчете вашингтонского Института изучения войны (ISW). В частности, идут бои за промышленную зону у завода "Азот" под прикрытием огня тяжелой артиллерии.

04:00

Национальный банк Украины (НБУ) выкупил военные облигации на сумму в 70 млрд гривен для увеличения эмиссионного финансирования госбюждета, сообщает пресс-служба НБУ. В мирное время покупка гособлигаций НБУ запрещена законом, однако во время войны такой шаг является инструментом поддержки госбюджета.

03:35

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с президентом Франции Эмманюэлем Макроном обсудил перспективу вступления Украины в ЕС, а также гарантии безопасности для Украины и всей Европы. Об этом рассказал Зеленский в своем видеообращении.

Между тем пресс-служба Елисейского дворца сообщает, что темами разговора двух лидеров была ситуация на фронте, а также потребности Киева в военной технике, политической и финансовой поддержке и гуманитарной помощи.

03:05

Украинская авиация нанесла серию ударов "по опорному пункту, местам скопления техники и личного состава, по наведенной понтонной переправе и полевым складам противника в пяти разных населенных пунктах Херсонщины", сообщил представитель ОК "Юг" Владислав Назаров.

02:40

Северная Америка и Европа, в том числе Нидерланды, должны продолжать поставлять в Украину оружие, вводить санкции против России и помогать в восстановлении подвергшейся нападению страны. Такое заявление сделал министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра в интервью газете Nieuwsuur. По его мнению, война может продлиться еще долго и нанести ущерб и его стране.

02:20

Число российских военнослужащих, погибших за время войны в Украине, может достигать от 15 000 до 20 000 человек, сообщает британская медиакомпания BBC со ссылкой на неназванного высокопоставленного представителя западных спецслужб. По его данным, неделю назад число потерь с российской стороны составляло около 15 000 человек. Количество украинских военных, погибших с начала вторжения России в Украину, собеседник редакции оценивать отказался.

В свою очередь, ВСУ в сводке за 9 июня указывают, что с начала войны в Украине было убито 31 700 российских военных.

01:50

Президент Сенегала Маки Саль, также являющийся главой Африканского союза, призвал Украину разминировать одесские порты, чтобы дать возможность вывезти из города предназначенное на экспорт зерно.

Если экспорт пшеницы из Украины не возобновится, Африка "окажется в ситуации очень серьезного голода, который может дестабилизировать континент", сказал Саль французским СМИ France 24 и RFI.

01:30

В Харькове прогремели взрывы, сообщает Telegram-канал "Харьков. Главное. Политика", добавляя, что после взрывов в городе начался пожар.

01:15

Франция передала Украине бесконтактные взрыватели для снарядов САУ CAESAR , пишет украинское агентство УНИАН. По его данным, эти взрыватели уже используются на фронте.

01:10

Зеленский назвал принципы работы экономики во время войны

В обществе во время войны должны быть две категории граждан: те, кто защищает независимость страны, и те, кто работает, чтобы обеспечить эту защиту, заявил президент Украины Владимир Зеленский во время традиционного вечернего обращения. "И это не вопрос той или иной экономической доктрины, это не вопрос той или иной политической позиции. Мы просто не можем себе позволить, чтобы в стране оставалась теневая часть экономической жизни", - добавил глава украинского государства.

00:55

Жители Еревана в день визита министра иностранных дел России Сергея Лаврова в столицу Армении устроили массовую протестную акцию у здания посольства РФ. На видеокадрах, которые публикует Telegram-канал ЧТД, несколько десятков человек, держась за руки, скандируют: "Лавров - с...а". Ряд участников держат в руках портреты президента РФ Владимира Путина с надписью "Убийца".

00:35

Российские военные уничтожили один из символов Северодонецка - Ледовый дворец. Об этом сообщает в своем Telegram-канале глава Луганской областной военной администрации (ОВА) Сергей Гайдай.

00:20

Россия, возможно, получает сейчас больше доходов от продажи ископаемого топлива, чем до начала так называемой "специальной военной операции" в Украине, поскольку рост мировых цен компенсирует влияние западных санкций. Такое заявление сделал представитель США по вопросам энергетической безопасности Амос Хохштайн.

00:05

Дания полагает, что Украина не выполняет критериев по стабильности демократических институтов в стране, главенству закона, уважению и защите прав меньшинств и прав человека, необходимых для получения статуса страны-кандидата на вступление в ЕС. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на дипломатическую записку, оказавшуюся в распоряжении редакции.

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