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2022.06.10 04:50

Путин: "На нашу долю выпало возвращать и укреплять территории"

Радио «Cвобода»2022.06.10 04:50
Владимир Путин
Владимир Путин / AP nuotr.

Президент России Владимир Путин в четверг на встрече с молодыми предпринимателями заявил, что российский император Пётр I не отторгал территории Швеции во время Северной войны 1700–1721 годов, а "возвращал" их и "укреплял". По словам главы государства, "на нашу долю тоже выпало возвращать и укреплять".

Путин заявил, что на территориях, захваченных Петром I, испокон веков наряду с финно-угорскими народами жили славяне. Эти земли, по его словам, "всегда были под контролем российского государства". Президент также вспомнил и про город Санкт-Петербург, основанный первым российским императором в 1703 году. Он заявил, что изначально страны Европы не признавали эти территории за Россией.

Ранее стало известно, что представители назначенной Россией администрации в Херсоне и Запорожской области Украины заявили о подготовке к проведению референдума о вхождении в состав России. Это было сделано после визита первого заместителя главы российской Администрации президента Сергея Кириенко на оккупированные российскими войсками территории Украины. После вторжения, начавшегося 24 февраля, Россия контролирует большую часть Херсонской области вместе с областным центром и значительную часть Запорожской области, хотя сам город Запорожье остаётся под украинским контролем.

В эти дни в России отмечается 350-летие со дня рождения Петра I. В российской историографии этот царь, впоследствии император, традиционно оценивается как правитель, который жёсткими методами укрепил мощь государства и внедрил в нём ряд почерпнутых с Запада реформ. Одним из итогов деятельности Петра стало присоединение ряда прибалтийских территорий, которые отошли к России от Швеции по Ништадтскому миру 1721 года. Некоторые из них, в частности территории современных Эстонии и части Латвии, до того практически никогда не входили в состав России или каких-либо русских княжеств.

Какие именно территории Путин имеет в виду под словами о "возвращении", он не сказал.

24 февраля российские войска вошли на территорию Украины по приказу президента России Владимира Путина. Целями военной операции он назвал "денацификацию" и "демилитаризацию" Украины, но не уточнил, что конкретно имеет в виду. Из-за войны США и страны Запада ввели в отношении Москвы жёсткие санкции, которые затронули не только политиков и чиновников, но и обычных граждан. Сотни корпораций и брендов объявили о приостановке бизнеса в России.

В начале войны с Украиной Москва заявляла, что аннексия территорий не является целью операции. Киев неоднократно заявлял, что не готов ни на какие территориальные уступки по итогам войны. Боевые действия продолжаются.

Путин, обосновывая решение ввести войска в Украину, утверждал, помимо прочего, что многие территории этого государства исторически не были населены украинцами, говорил о них как о "подарках" советской власти и напоминал об их прошлом в составе Российской империи.

В 2014 году Россия аннексировала Крым. Перед этим власти региона, находившиеся под влиянием России, объявили о своей независимости от Украины, Киев это решение не признавал. Голосование на референдуме проводилось, когда автономная республика находилась под полным контролем России и вопреки украинскому законодательству. Почти все страны мира не признают его итогов.

Радио Свобода

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