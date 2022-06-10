В «Яндекс.Картах» исчезли границы государств

Сервис «Яндекс.Карты» отказался от отображения границ между странами. 9 июня о нововведении пресс-служба сервиса рассказала изданию «Код Дурова».
В компании пояснили свое решение сменой приоритетов, сделав акцент на природных объектах стран, а не на границах государств.
«В ближайшее время на обзорных масштабах, на которых сервис не используется в своих основных сценариях, карта станет физико-географической», — сказали в пресс-службе.
Государственные границы не отображаются как в мобильной, так и десктопной версии карт, при этом «Яндекс» продолжает показывать названия стран и разграничения между регионами.
Внимание на изменения в «Яндекс.Картах» обратили пользователи твиттера еще 4 июня. Пользователи Сети предположили, что изменения сервиса связаны с ситуацией в Украине.