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2022.06.10 12:00

В «Яндекс.Картах» исчезли границы государств

Новая газета – Балтия2022.06.10 12:00
"Яндекс"
"Яндекс" / Shutterstock.com

Сервис «Яндекс.Карты» отказался от отображения границ между странами. 9 июня о нововведении пресс-служба сервиса рассказала изданию «Код Дурова».

В компании пояснили свое решение сменой приоритетов, сделав акцент на природных объектах стран, а не на границах государств.

«В ближайшее время на обзорных масштабах, на которых сервис не используется в своих основных сценариях, карта станет физико-географической», — сказали в пресс-службе.

Государственные границы не отображаются как в мобильной, так и десктопной версии карт, при этом «Яндекс» продолжает показывать названия стран и разграничения между регионами.

Внимание на изменения в «Яндекс.Картах» обратили пользователи твиттера еще 4 июня. Пользователи Сети предположили, что изменения сервиса связаны с ситуацией в Украине.

Новая газета - Балтия

# В мире# Война в Украине
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