Хроника путинской войны. Зеленский: В Северодонецке решается судьба Донбасса

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. Хроника событий 9 июня.

На 106-й день полномасштабной войны России против Украины российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины и ее отряды территориальной обороны сопротивляются агрессии. Оперативно проверить заявления представителей обеих сторон конфликта по независимым источникам невозможно. По данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. Хроника событий четверга, 9 июня (время вильнюсское).

10:10

В Харькове в результате российских обстрелов в ночь на 9 июня 2 человека погибли, еще 4 человека получили травмы, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины. По ее сведениям, вспыхнули пожары в кафе, продовольственном магазине и школьной библиотеке в Новобаварском районе Харькова. Пламя было потушено через несколько часов.

09:40

Российские войска превосходят украинские силы по количеству артиллерии в 20 раз, а по запасам боеприпасов - в 40 раз, сообщает британское издание The Independent со ссылкой на отчет разведки. Кроме того, украинские силы ограничены радиусом действия артиллерии в 25 километров, в то время как российские могут наносить удары с расстояния, которое в 12 раз больше. Бои на востоке Украины оказывают "серьезное деморализующее влияние на украинские силы, а также вполне реальный материальный эффект. Количество случаев дезертирства растет с каждой неделей", - говорится в отчете разведки.

09:05

Японская машиностроительная компания Mori Seiki, специализирующаяся на производстве станков, прекратила бизнес в России. Завод в Ульяновске закрыт, 200 сотрудников этого предприятия уволены, как и 70 сотрудников в Москве. "У нас нет другого выбора, кроме как желать мира, но как компания мы должны следовать правилам", - заявил президент японской компании Масахико Мори изданию Asahi Shimbun. Станки подпадают под строгие международные правила и экспортный контроль, поскольку они могут быть перенаправлены на производство оружия, отметило издание. По информации Asahi Shimbun, Mori Seiki стала первой крупной японской компанией, свернувшей деятельность в РФ после начала войны.

08:35

Губернатор граничащей с Украиной Курской области Роман Старовойт распорядился до 22 июня продлить "желтый" уровень террористической опасности. Правоохранительные органы и спецслужбы почти два месяца работают в усиленном режиме, указал глава региона.

Между тем губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле поселка Хотмыжск "со стороны Украины". Никто из мирных жителей не пострадал, в трех домовладениях выбиты окна, посечены крыши и заборы, отметил глава региона.

07:55

Потери украинских ритейлеров превысили 50 млрд гривен



Убытки ритейлеров Украины в результате военных действий составили по меньшей мере 50,7 млрд гривен (в пересчете - около 1,6 млрд евро), следует из исследования, проведенного в мае Ассоциацией ритейлеров Украины и Украинским советом торговых центров (УСТЦ). В частности, 41 процент потерь составляют на повреждения зданий, помещений магазинов, и инженерных сетей. Убытки по товарным остаткам в магазинах и потери оборудования составили по 17 процентов, потери товара на складах - 14 процентов. Многие малые региональные сети, не относящиеся к сетевым предприятия и торговые точки на рынках остаются не учтены, поэтому реальные показатели прямого ущерба будут выше, утверждает глава УСТЦ Максим Гаврюшин.

07:10

Российские силы, штурмуя украинские позиции в Северодонецке, одновременно стремятся обойти украинцев в этом районе с фланга, чтобы избежать необходимости встречного форсирования реки Северский Донец, утверждает американский Институт исследования войны (ISW). Кроме того, подразделения армии РФ активизируют операции на северо-западе Херсонской области в ответ на недавние украинские контратаки.

Поддерживаемые Россией оккупационные власти пытаются создать условия для политической интеграции захваченных территорий в состав РФ, но, вероятно, действуют непоследовательно из-за отсутствия объединяющей власти, отмечает ISW в ежедневной сводке.

06:30

Владимир Зеленский / AP nuotr.

Зеленский: Битва за Северодонецк - пожалуй, одна из самых тяжелых за эту войну

Президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность, что в Северодонецке (Луганская область), где сейчас идут ожесточенные бои с силами РФ, решается судьба всего Донбасса. Соответствующее заявление украинский лидер сделал в вечернем видеообращении к жителям страны. "Это - очень жестокая битва, очень тяжелая. Пожалуй, одна из самых трудных на протяжении этой войны", - указал политик.

05:46

Россия обеспокоена планами возобновить работу Арктического совета без ее участия. Москва будет считать решения, принятые в таком формате, лишенными легитимности. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов. Работа совета была приостановлена 3 марта в связи с войной в Украине. Канада, Дания, Финляндия, Исландия, Норвегия, Швеция и США 8 июня объявили о намерении в ограниченных рамках возобновить работу в совете - по проектам, которые не предполагают участия России.

04:47

Объем помощи США Киеву достиг 1 млрд долларов

Объем помощи, которую Вашингтон уже направил Киеву, достиг 1 млрд долларов (934 млн евро). Об этом в среду сообщила американский посол в украинской столице Бриджит Бринк. "Прямая поддержка в размере 1 млрд долларов уже здесь, чтобы помочь Украине и ее народу двигаться вперед, еще 7,5 млрд ожидается", - написала она в Twitter.

03:45

Анджей Дуда / E. Blaževič/LRT nuotr.

Президент Польши Анджей Дуда подверг критике тот факт, что канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) и его французский коллега Эмманюэль Макрон продолжают вести телефонные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным - несмотря на продолжение войны России в Украине. Дуда дал интервью изданию Bild. "Поражен всеми разговорами, которые ведутся с Путиным, особенно - канцлером Шольцем, президентом Эмманюэлем Макроном. Эти переговоры ни к чему не приводят", - отметил политик. По словам польского лидера, данные беседы скорее имеют эффект "своего рода легитимации для того, кто несет ответственность за преступления, совершенные российской армией в Украине".

02:55

СМИ: Volkswagen предложил cотрудникам в Нижнем Новгороде добровольно уволиться

Германский автомобильный концерн Volkswagen предложил своим сотрудникам в Нижнем Новгороде добровольно уволиться и в качестве компенсации готов предоставить до шести окладов. Это утверждает в своей публикации издание "Коммерсант". По его данным, речь идет о двухстах работниках контрактной сборки автомобилей Volkswagen и Skoda на мощностях Горьковского автозавода. Площадка находится в простое с марта, и выпуск сложно возобновить из-за санкций США. Официальный комментарий Volkswagen на этот счет пока не поступил. Компания в марте объявила, что производство на заводах в Калуге и Нижнем Новгороде будет приостановлено до дальнейшего уведомления, а экспорт автомобилей в Россию прекращается.

01:51

Сбербанк с 7 июня прекратил проводить платежи предпринимателей по внешнеторговым договорам в китайских юанях. Об этом сообщил представитель компании. По его словам, фининститут работает с китайскими партнерами в целях восстановления сотрудничества. Как долго будет действовать ограничение, в банке не уточнили. Сбербанк находится в санкционных списках Евросоюза, США и ряда других стран после начала войны России в Украине.

00:35

МИД РФ создал базу данных с информацией об "иностранных наемниках" в Украине

МИД РФ создал базу данных с информацией об "иностранных наемниках и добровольцах", участвующих в боевых действиях на стороне Украины. Запись об этом появилась в Twitter российского внешнеполитического ведомства. В основу базы легла информация из Telegram-каналов @rybar и @vatfor.

00:05

Люксембург заморозил 4,267 млрд евро, связанных с российскими физическими и юридическими лицами. Об этом сообщил люксембургский канал RTL Télé Lëtzebuerg. По его данным, речь идет о средствах на банковских счетах и о недвижимости. Примерно 90 физлиц и около 1100 юрлиц были идентифицированы как подпадающие под санкции ЕС. Эту информацию подтвердил министр финансов страны Юрико Бакес мониторинговому комитету, который собрался на заседание для получения обновленных сведений о текущей ситуации с ограничительными мерами.

Хроника событий 8 июня >>>