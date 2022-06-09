Хроника путинской войны. Суд в "ДНР" приговорил трех иностранцев к смертной казни

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. Хроника событий 9 июня.

На 106-й день полномасштабной войны России против Украины российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины и ее отряды территориальной обороны сопротивляются агрессии. Оперативно проверить заявления представителей обеих сторон конфликта по независимым источникам невозможно. По данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. Хроника событий четверга, 9 июня (время вильнюсское).

21:25

Полный отказ от российских энергоресурсов в ближайшие несколько лет вряд ли возможен, считает президент РФ Владимир Путин. "Что касается отказа от наших энергоресурсов, это маловероятно на протяжении ближайших нескольких лет. А за эти несколько лет неизвестно, что произойдет. Поэтому никто бетонировать скважины не будет, нет такой необходимости", - сказал он в ходе встречи с молодыми предпринимателями в четверг.

20:55

Старший советник Госдепартамента США по энергетической безопасности Эймос Хокстин заявил, что страны Европы должны будут построить терминалы для получения сжиженного природного газа (СПГ), а также подписать долгосрочные контракты на его покупку. Об этом он сообщил на слушаниях по европейской энергетической безопасности в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США.

20:25

Более 4,8 миллиона украинцев было зарегистрировано в Европе как беженцы после вторжения России в Украину. Об этом сообщило Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН). 4 816 923 украинцев было зарегистрировано в 44 европейских странах. "Война в Украине вызвала один из самых больших миграционных кризисов в мире", - говорится в заявлении УВКБ ООН.

19:55

В Германии осудили приговор иностранным добровольцам

Председатель комитета бундестага по правам человека и гуманитарной помощи Рената Альт (Renata Alt) осудила приговор, вынесенный властями самопровозглашенной "ДНР" в отношении трех иностранных добровольцев. "Осуждение на смертную казнь двух британцев и одного марокканца, которые сражались за Украину, самопровозглашенной "Донецкой Народной Республикой" - это скандал и очередное грубое нарушение международного военного права. Мужчины официально служили в украинской армии, поэтому являются комбатантами и, соответственно, защищены законом. Вся процедура - фарс, потому что в отколовшемся (от Украины. - Ред.) регионе о независимом правосудии не может быть и речи. Осуждение можно истолковать как попытку шантажа России и ее приспешников в отношении Великобритании и Марокко", - заявила она.

19:35

Американские противокорабельные ракеты Harpoon поступили на вооружение ВСУ и находятся на береговой линии, где развернуты и украинские комплексы "Нептун", сообщил глава Минобороны Украины Алексей Резников. "Береговая оборона усилена чрезвычайно эффективными комплексами Harpoon", - написал он.

19:05

Оккупационные власти захваченного российскими войсками Мариуполя начали выдавать местным жителям пенсии в российских рублях, сообщил советник городского головы Петр Андрющенко.

"Оккупанты начали выдавать пенсии от России в Мариуполе. По их данным, зарегистрировано около 47 тысяч пенсионеров, однако наши источники сообщают, что около еще 10 тысяч мариупольцев принципиально не подали документы на подачки оккупантов. Выдача пенсий ожидаемо превратилась в очередной ад и издевательство. Очередь расписана до конца месяца, но опять же - это не спасает от хамства и битвы за выживание", - рассказал Андрющенко.

18:50

Зеленский ввел санкции против Путина

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил принятое ранее в тот же день решение Совета национальной безопасности и обороны о введении персональных санкций против российского президента РФ Владимира Путина и еще 34 российских государственных деятелей, в частности пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, главы правительства Михаила Мишустина, министра обороны РФ Сергея Шойгу, главы МИД России Сергея Лаврова, секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева. Санкции вводятся бессрочно и предполагают, среди прочего, блокирование активов и имущества; предотвращение вывода капиталов за пределы Украины; запрет любое пересечение украинской границы, вхождение в территориальные воды и воздушное пространство Украины; отказ в предоставлении виз; лишение госнаград Украины; запрет на использование украинских радиочастот и т.д.

18:40

Власти Финляндии планируют укрепить границу с Россией, построив на ней заграждения. Хельсинки опасается, что Россия в рамках стратегии гибридной войны может целенаправленно привлечь мигрантов, чтобы они пересекали границу с Финляндией и ЕС, как это делала Беларусь. Решение о том, на каких участках 1300-километровой границы с Россией следует установить заграждения, правительство примет на основании рекомендаций пограничников, заявила министр внутренних дел Криста Микконен.

18:20

Правительство Великобритании выразило "глубокую обеспокоенность" сообщениями о том, что пророссийские сепаратисты приговорили к смертной казни двух британцев, захваченных в плен российскими войсками в ходе войны в Украине. "Согласно Женевской конвенции, военнопленные имеют право на иммунитет комбатанта, и они не должны преследоваться за участие в боевых действиях", - заявил представитель британского премьер-министра Бориса Джонсона. Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что "категорически осуждает" приговор британцам Эйдену Аслину и Шону Пиннеру, назвав его абсолютно нелегитимным.

I utterly condemn the sentencing of Aiden Aslin and Shaun Pinner held by Russian proxies in eastern Ukraine.



They are prisoners of war. This is a sham judgment with absolutely no legitimacy.



My thoughts are with the families. We continue to do everything we can to support them. — Liz Truss (@trussliz) June 9, 2022

18:10

Еврокомиссия планирует принять решения по заключениям о заявкам на членство в ЕС Украины, Молдовы и Грузии 17 июня, сообщил руководитель пресс-службы Еврокомиссии Эрик Мамер. По его словам, в понедельник, 13 июня, коллегия еврокомиссаров проведет предварительное обсуждение этого вопроса, посвященное определению политических деталей, необходимых для подготовки окончательного варианта проекта заключений, который уже и будет утверждать коллегия еврокомиссаров. Мамер пояснил, что это обычная практика во время рассмотрения политических досье.

А рассмотрение заключений коллегия еврокомиссаров проведет на своем еженедельном заседании. "Это заседание пройдет не в среду, 15-го, а в пятницу, 17-го (июня. - Ред.). Все это, конечно же, еще должны подтвердить на еженедельном заседании руководители кабинетов (еврокомиссаров. - Ред.). Но таковы планы, имеющиеся у нас сейчас по этому вопросу", - отметил Мамер.

17:55

Из-за российского вторжения 150 тысяч харьковчан потеряли жилье, было разрушено 3,5 тысячи домов, при этом 500 многоэтажных зданий (в том числе 9- и 16-этажных) не подлежат восстановлению. Такие данные привел мэр Харькова Игорь Терехов, который дистанционно принял участие в заседании Генеральной ассамблеи Ассоциации городов-обладателей Приза Европы в Совете Европы, сообщает пресс-служба Харьковской мэрии. В сообщении также указывается, что в ходе прошедшего в Страсбурге заседания ассамблея приняла резолюцию, в которой призвала правительство РФ прекратить войну и вывести войска с территории Украины.

17:40

Суд в "ДНР" приговорил трех иностранцев к смертной казни

Суд в самопровозглашенной "ДНР" приговорил к смертной казни трех иностранцев, воевавших на стороне Украины и сдавшихся в плен в Донбассе. Власти сепаратистов признали британцев Эйдена Аслина и Шона Пиннера, а также марокканца Брагима Саадуна виновными в "наемничестве и насильственном захвате власти группой лиц", передают российские информагентства. Осужденные могут обжаловать приговор в течение месяца.

17:15

Российские самолеты нанесли ночью ракетный удар по Житомирской области с территории Беларуси, сообщил на брифинге замначальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины Алексей Громов. "Два самолета было привлечено с района Мозыря, Гомельской области, Республика Беларусь, аэродром Барановичи", - приводит слова Громова "Корреспондент.net". По его словам, речь идет о двух самолетах Су-34 и одном Су-30.

Глава Житомирской областной военной администрации Виталий Бунечко также сообщил, что ракета, которая ночью попала в многоэтажное здание в Новограде-Волынском, "по предварительной информации, могла быть выпущена из самолета со стороны Беларуси".

16:55

Знаменитый латвийский режиссер Алвис Херманис раскритиковал экс-канцлера Германии Ангелу Меркель (Angela Merkel) после того, как она выступила в оправдание своей политики в отношении России в течение 16 лет правления. "Все помнят, что именно во время ее пребывания у власти был разработан Nord Stream 2, что восточная политика Германии была полностью коррумпирована российской стороной, что Меркель сделала все возможное, чтобы не допустить вступления Украины в НАТО, что она отвергла немецкую концепцию атомной энергетики, что она приучила мир думать, что путинская Россия - надежный партнер", - написал Херманис в Facebook.

16:30

ЕС объявил, что дополнительно выделяет Украине 205 миллионов евро в качестве гуманитарной помощи. В сообщении представительства ЕС в Киеве отмечается, что, таким образом, общий размер гуманитарной помощи и нефинансовой поддержки, предоставленной Украине в ответ на вторжение России, превысил 700 млн евро; 13 млн евро из этой суммы направлены на проекты в соседней Молдове. "Мы тесно сотрудничаем с украинскими властями, чтобы гарантировать, что помощь, оказываемая странами - членами ЕС, отвечает постоянно меняющимся потребностям", - заявил в ходе визита в Украину еврокомиссар урегулированию кризисов и гуманитарной помощи Янез Ленарчич.

16:05

Киевский горсовет лишил Минск статуса города-побратима, сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко. "Нам ничего не мешало принять решение о лишении такого статуса столицы Беларуси. Страны, с территории которой летели ракеты в украинские города и поселки и происходило вторжение российских войск в наше государство", - указал он.

15:40

По данным украинского Генштаба, за 8 июня потери личного состава войск РФ убитыми увеличились на 200 до 31 700 человек. Также ВСУ за прошедшие сутки уничтожили 5 танков, 9 бронемашин и 8 артиллерийских систем, 3 беспилотника и 15 единиц автомобильной техники и автоцистерн, указывается в сообщении Генерального штаба.

15:25

Развязанная Россией война в Украине оказывает давление на иностранные инвестиции по всему миру, указывает Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД). На деловой климат резко влияет тройной кризис: рост цен на продовольствие и топливо, а также ухудшение условий финансирования, говорится в докладе организации, посвященном глобальным инвестициям.

14:55

В Следственном комитете России сообщили о допросах более 200 пленных украинских офицеров, в том числе из мариупольского комбината "Азовсталь". В сообщении СКР указывается, что глава СКР Александр Бастрыкин провел в Мариуполе совещание по расследованию действий украинских военных "в отношении мирного населения": "Всего на сегодняшний день возбуждено и расследуется свыше 1100 уголовных дел".

14:01

Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс посетила Бучу Киевской области, разрушенную российскими войсками и освобожденную в конце марта. "Сегодня я посетила Бучу. Жители прошли через ад. Я побывала на братской могиле. Разговаривала с родителями и детьми. Дети говорили о сиренах и стрельбе. Обсудили восстановление с мэром. И справедливость с прокурорами. Горжусь, что британская гуманитарная поддержка помогает", - написала дипломат в Twitter.

I visited Bucha today. Residents have been through hell. I visited a mass grave. Talked with parents and children. Kids talked of sirens and shootings. Discussed renewal with the mayor. And justice with the prosecutors. Proud 🇬🇧 humanitarian assistance is helping. pic.twitter.com/WQn1lfzjaI — Melinda Simmons (@MelSimmonsFCDO) June 9, 2022

14:20

В Кремле настаивают на том, что военные действия в Украине закончатся только после "выполнения задач", поставленных президентом Владимиром Путиным. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, пока не было достигнуто никаких соглашений по поводу продажи украинского зерна Турции или странам Ближнего Востока. Песков также утверждает, что в Кремле нет информации о дальнейшей судьбе сдавшихся в плен и перевезенных в Россию украинских военных из мариупольского комбината "Азовсталь".

14:01

Правительство Южной Кореи предоставит Украине через МАГАТЭ помощь в размере 1,2 миллиона долларов США для обеспечения безопасности и поддержки безопасной эксплуатации украинских АЭС в условиях военного конфликта. В сообщении МИД в Сеуле указывается, что поддержка будет оказана для отправки персонала МАГАТЭ и закупки оборудования, необходимого для принятия мер безопасности на объектах.

13:30

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) рассказала, что накануне российская артиллерия обстреляла Бахмут Донецкой области, в результате чего вспыхнул пожар в местной школе. Ранения получили два человека, они доставлены в больницу.

13:15

Официальное представительство компании Илона Маска SpaceX - Starlink Ukraine ("Старлинк Юкрейн") получила лицензию оператора в Украине, сообщил украинский министр цифровой трансформации Михаил Федоров. "Только что компанию внесли в Реестр поставщиков электронных коммуникационных сетей и услуг под номером 1. Представительство компании SpaceX уже скоро приступит к активной работе в Украине!", - отметил министр.

13:00

Министр юстиции ФРГ Марко Бушман (Marco Buschmann) допускает возможность экспроприации активов российских олигархов, чтобы использовать их для восстановления Украины. По его словам, необходимо проводить различие между государственными и частными активами. В случае с частными активами возможно "изъятие" активов. Необходимым условием для этого является доказательство в суде причастности подозреваемых к военным преступлениям или незаконным военным действиям, заявил немецкий политик в Люксембурге на встрече министров юстиции стран ЕС.

12:45

Польша отправила в Украину более 240 танков и почти 100 единиц бронетехники и оружия, заявил польский президент Анжей Дуда в интервью немецкому изданию Bild. В общей сложности речь идет о вооружениях на 2 миллиарда долларов (1,87 млрд евро), отметил Дуда. "Это огромные затраты, но мы понимаем необходимость", - добавил он.

12:30

Алексей Резников / AP nuotr.

По данным министра обороны Украины Алексея Резникова, польские самоходные артиллерийские установки Krab готовы к боевым действиям на фронте. Это уже пятый вид артиллерии 155-миллиметрового калибра у Украины после M777, FH70, Caesar и M109A3, написал Резников в Facebook. В то же время ситуацию на фронте он назвал тяжелой: "Мы теряем каждый день до сотни наших бойцов убитыми и до 500 ранеными. Кремль продолжает давить массой, буксует, подвергается мощному сопротивлению, несет огромные потери. Но пока что имеет силы для продвижения на отдельных участках фронта".

Утренние сводки военных России и Украины

12:15

Минобороны РФ заявило, что в Житомирской области авиаударом уничтожен учебный центр ВСУ по подготовке "иностранных наемников", а на территории "ДНР" российские ПВО сбили украинский Су-25.

"Ракетными войсками и артиллерией поражено 56 пунктов управления, 127 огневых позиций артиллерийских подразделений ВСУ, а также 273 района сосредоточения живой силы и военной техники", - говорится в утренней сводке военного ведомства. По его данным, в результате ударов уничтожена наведенная ВСУ переправа через реку Северский Донец в районе населенного пункта Протопоповка.

Руководство российской армии утверждает, что за истекшие сутки убиты более 200 украинских военнослужащих.

11:55

Главное из утренней сводки Генштаба ВСУ:

- На Северском направлении российские силы продолжают обстреливать из минометов гражданскую инфраструктуру в приграничных районах Черниговской и Сумской областей.

- На Харьковском направлении подразделения армии РФ с целью повышения устойчивости обороны проводят инженерно-фортификационное оборудование позиций и минирование подступов, а также ведут интенсивные артиллерийские обстрелы украинских групп. Кроме того, силы РФ обстреляли гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Старый Салтов, Русские и Черкасские Тишки, Коробочкино, Асеевка, Чепель и Уды.

- На Славянском направлении российские войска готовятся к продолжению наступления в сторону городов Славянск и Барвенково, а также обстреляли гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Дибровное, Камышеваха и Курулька.

- На Донецком направлении армия РФ применила артиллерию вдоль линии столкновения и нанесла ракетный удар в районе Краматорска.

- На Северодонецком направлении украинские подразделения были обстреляны из минометов, артиллерии и реактивных систем залпового огня.

- На Бахмутском направлении были нанесены ракетно-авиационные удары по районам населенных пунктов Верхнекаменка, Золотое, Берестовое, Славянск и Нью-Йорк.

- В направлении Южного Буга Россия применила артиллерию разных калибров в районах населенных пунктов Любимовка, Добрянка, Белая Криница, Широкое, Березнеговатое, Благодатное, Любомировка и Таврическое.

11:35

В Мариуполь, занятый российскими силами, приедет тысяча жителей Санкт-Петербурга, которые в том числе займутся восстановлением разрушенного Донецкого академического областного драматического театра, рассказал петербургский губернатор Александр Беглов в интервью телеканалу "Санкт-Петербург". Между тем советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко заявил, что российская сторона "окончательно перешла на практику сноса домов и отказа от поиска тел погибших под завалами".

Театр в Мариуполе / Stop kadras

Здание театра, в котором после начала войны было организовано бомбоубежище, было разрушено в результате удара 16 марта. Городские власти изначально оценили число погибших в 300 человек, в расследовании агентства AP говорилось, что жертвами удара могли стать около 600 человек.

11:15

Генеральный секретарь немецкой гуманитарной организации Welthungerhilfe Матиас Могге (Mathias Mogge) предостерег от использования голода в качестве "оружия и средства давления в международном конфликте". "Зерно, хранящееся в Украине, должно поступить на международный рынок как можно скорее без каких-либо предварительных условий", - подчеркнул он. Странам, затронутым голодом, необходима дополнительная долгосрочная финансовая поддержка для увеличения собственного производства продуктов питания, добавил Могге.

10:55

В результате обстрелов российскими военными в Донецкой области за минувшие сутки погибли четыре мирных жителя, сообщил глава региональной администрации Павел Кириленко. По его словам, три человека погибли в городе Курахово, еще один - в Авдеевке.

10:40

Подразделения Восточной группы войск РФ, вероятно, остаются недостаточно укомплектованными после тяжелых потерь в ходе неудавшегося наступления на Киев, говорится в очередной сводке Минобороны Великобритании. В последние 48 часов эта группа могла активизировать усилия по продвижению южнее города Изюм.

10:10

В Харькове в результате российских обстрелов в ночь на 9 июня 2 человека погибли, еще 4 человека получили травмы, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины. По ее сведениям, вспыхнули пожары в кафе, продовольственном магазине и школьной библиотеке в Новобаварском районе Харькова. Пламя было потушено через несколько часов.

09:40

Российские войска превосходят украинские силы по количеству артиллерии в 20 раз, а по запасам боеприпасов - в 40 раз, сообщает британское издание The Independent со ссылкой на отчет разведки. Кроме того, украинские силы ограничены радиусом действия артиллерии в 25 километров, в то время как российские могут наносить удары с расстояния, которое в 12 раз больше. Бои на востоке Украины оказывают "серьезное деморализующее влияние на украинские силы, а также вполне реальный материальный эффект. Количество случаев дезертирства растет с каждой неделей", - говорится в отчете разведки.

09:05

Японская машиностроительная компания Mori Seiki, специализирующаяся на производстве станков, прекратила бизнес в России. Завод в Ульяновске закрыт, 200 сотрудников этого предприятия уволены, как и 70 сотрудников в Москве. "У нас нет другого выбора, кроме как желать мира, но как компания мы должны следовать правилам", - заявил президент японской компании Масахико Мори изданию Asahi Shimbun. Станки подпадают под строгие международные правила и экспортный контроль, поскольку они могут быть перенаправлены на производство оружия, отметило издание. По информации Asahi Shimbun, Mori Seiki стала первой крупной японской компанией, свернувшей деятельность в РФ после начала войны.

08:35

Губернатор граничащей с Украиной Курской области Роман Старовойт распорядился до 22 июня продлить "желтый" уровень террористической опасности. Правоохранительные органы и спецслужбы почти два месяца работают в усиленном режиме, указал глава региона.

Между тем губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле поселка Хотмыжск "со стороны Украины". Никто из мирных жителей не пострадал, в трех домовладениях выбиты окна, посечены крыши и заборы, отметил глава региона.

07:55

Потери украинских ритейлеров превысили 50 млрд гривен



Убытки ритейлеров Украины в результате военных действий составили по меньшей мере 50,7 млрд гривен (в пересчете - около 1,6 млрд евро), следует из исследования, проведенного в мае Ассоциацией ритейлеров Украины и Украинским советом торговых центров (УСТЦ). В частности, 41 процент потерь составляют на повреждения зданий, помещений магазинов, и инженерных сетей. Убытки по товарным остаткам в магазинах и потери оборудования составили по 17 процентов, потери товара на складах - 14 процентов. Многие малые региональные сети, не относящиеся к сетевым предприятия и торговые точки на рынках остаются не учтены, поэтому реальные показатели прямого ущерба будут выше, утверждает глава УСТЦ Максим Гаврюшин.

07:10

Российские силы, штурмуя украинские позиции в Северодонецке, одновременно стремятся обойти украинцев в этом районе с фланга, чтобы избежать необходимости встречного форсирования реки Северский Донец, утверждает американский Институт исследования войны (ISW). Кроме того, подразделения армии РФ активизируют операции на северо-западе Херсонской области в ответ на недавние украинские контратаки.

Поддерживаемые Россией оккупационные власти пытаются создать условия для политической интеграции захваченных территорий в состав РФ, но, вероятно, действуют непоследовательно из-за отсутствия объединяющей власти, отмечает ISW в ежедневной сводке.

06:30

Владимир Зеленский / AP nuotr.

Зеленский: Битва за Северодонецк - пожалуй, одна из самых тяжелых за эту войну

Президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность, что в Северодонецке (Луганская область), где сейчас идут ожесточенные бои с силами РФ, решается судьба всего Донбасса. Соответствующее заявление украинский лидер сделал в вечернем видеообращении к жителям страны. "Это - очень жестокая битва, очень тяжелая. Пожалуй, одна из самых трудных на протяжении этой войны", - указал политик.

05:46

Россия обеспокоена планами возобновить работу Арктического совета без ее участия. Москва будет считать решения, принятые в таком формате, лишенными легитимности. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов. Работа совета была приостановлена 3 марта в связи с войной в Украине. Канада, Дания, Финляндия, Исландия, Норвегия, Швеция и США 8 июня объявили о намерении в ограниченных рамках возобновить работу в совете - по проектам, которые не предполагают участия России.

04:47

Объем помощи США Киеву достиг 1 млрд долларов

Объем помощи, которую Вашингтон уже направил Киеву, достиг 1 млрд долларов (934 млн евро). Об этом в среду сообщила американский посол в украинской столице Бриджит Бринк. "Прямая поддержка в размере 1 млрд долларов уже здесь, чтобы помочь Украине и ее народу двигаться вперед, еще 7,5 млрд ожидается", - написала она в Twitter.

03:45

Анджей Дуда / E. Blaževič/LRT nuotr.

Президент Польши Анджей Дуда подверг критике тот факт, что канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) и его французский коллега Эмманюэль Макрон продолжают вести телефонные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным - несмотря на продолжение войны России в Украине. Дуда дал интервью изданию Bild. "Поражен всеми разговорами, которые ведутся с Путиным, особенно - канцлером Шольцем, президентом Эмманюэлем Макроном. Эти переговоры ни к чему не приводят", - отметил политик. По словам польского лидера, данные беседы скорее имеют эффект "своего рода легитимации для того, кто несет ответственность за преступления, совершенные российской армией в Украине".

02:55

СМИ: Volkswagen предложил cотрудникам в Нижнем Новгороде добровольно уволиться

Германский автомобильный концерн Volkswagen предложил своим сотрудникам в Нижнем Новгороде добровольно уволиться и в качестве компенсации готов предоставить до шести окладов. Это утверждает в своей публикации издание "Коммерсант". По его данным, речь идет о двухстах работниках контрактной сборки автомобилей Volkswagen и Skoda на мощностях Горьковского автозавода. Площадка находится в простое с марта, и выпуск сложно возобновить из-за санкций США. Официальный комментарий Volkswagen на этот счет пока не поступил. Компания в марте объявила, что производство на заводах в Калуге и Нижнем Новгороде будет приостановлено до дальнейшего уведомления, а экспорт автомобилей в Россию прекращается.

01:51

Сбербанк с 7 июня прекратил проводить платежи предпринимателей по внешнеторговым договорам в китайских юанях. Об этом сообщил представитель компании. По его словам, фининститут работает с китайскими партнерами в целях восстановления сотрудничества. Как долго будет действовать ограничение, в банке не уточнили. Сбербанк находится в санкционных списках Евросоюза, США и ряда других стран после начала войны России в Украине.

00:35

МИД РФ создал базу данных с информацией об "иностранных наемниках" в Украине

МИД РФ создал базу данных с информацией об "иностранных наемниках и добровольцах", участвующих в боевых действиях на стороне Украины. Запись об этом появилась в Twitter российского внешнеполитического ведомства. В основу базы легла информация из Telegram-каналов @rybar и @vatfor.

00:05

Люксембург заморозил 4,267 млрд евро, связанных с российскими физическими и юридическими лицами. Об этом сообщил люксембургский канал RTL Télé Lëtzebuerg. По его данным, речь идет о средствах на банковских счетах и о недвижимости. Примерно 90 физлиц и около 1100 юрлиц были идентифицированы как подпадающие под санкции ЕС. Эту информацию подтвердил министр финансов страны Юрико Бакес мониторинговому комитету, который собрался на заседание для получения обновленных сведений о текущей ситуации с ограничительными мерами.

Хроника событий 8 июня >>>