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2022.06.09 07:30

В Вильнюсе демонтируют мемориал памяти советским солдатам

Новая газета – Балтия2022.06.09 07:30
Памятник советским военнослужащим на вильнюсском Антакальнисском кладбище
Памятник советским военнослужащим на вильнюсском Антакальнисском кладбище / E. Blaževič/LRT nuotr.

8 июня городской совет одобрил демонтаж мемориала на Антакальнисском кладбище в Вильнюсе, посвященного советским воинам.

В мэрии пояснили, что возможность демонтажа мемориала, состоящего из 6-ти советских солдат, предоставил Оценочный совет Департамента культурного наследия при Министерстве культуры, который постановил исключить их из Реестра недвижимых культурных ценностей.

«Сегодня мы можем поставить точку в этой истории: в понедельник мы получили от Департамента по культурному наследию одобрение, что эти стелы не связаны с захоронениями, не связаны с надгробиями. После такого разъяснения мы можем демонтировать стелы и вернуть все как есть», — пояснил мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс.

По его словам, мемориал демонтируют без повреждений, возможно, его разделят на сегменты. Все работы планируется завершить до конца лета.

Градоначальник подчеркнул, что захоронений воинов на этом месте нет, они уже перенесены.

«Для сноса памятника планируется объявить конкурс, который может занять приблизительно полтора месяца. В дальнейшем будет решаться вопрос о том, что делать с Антакальнисским мемориалом, и что будет на кладбище вместо советских скульптур», — говорится в сообщении горсовета.

Демонтировать объекты, связанные с Россией или СССР, в странах ЕС начали после начала российского вторжения в Украину. Литовский парламент подготовил проект закона о «десоветизации», в котором предлагается убрать из общественных мест страны все «символы авторитарных и тоталитарных режимов».

Новая газета - Балтия

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