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2022.06.19 08:30

Музей театра, музыки и кино пробуждает воспоминания детства

ОК ТН L
Олег Курдюков, телепроект «Наша русская улица», LRT.lt 2022.06.19 08:30
Гражина Брашишките и персонаж из мульт. фильма "Дракон" ("Союзмультфильм", 1961 г.)
Гражина Брашишките и персонаж из мульт. фильма "Дракон" ("Союзмультфильм", 1961 г.) / Коллаж. Фото Г. Брашишките - собственность музея театра, музыки и кино

Телепрограмма LRT «Наша русская улица» в завершение телевизионного сезона подарила зрителям экскурсию в вильнюсский музей театра, музыки и кино, где проходит выставка «Гражина и Дракон».

Люди старшего и среднего возраста, которые в детстве любили смотреть советские мультфильмы (а других в ту пору почти и не показывали), наверняка обращали внимание на одну литовскую фамилию в титрах. Гражина Брашишките была замечательным художником-мультипликатором (то есть, на нынешний манер, аниматором). Уже самый первый нарисованный ею мультфильм «Заколдованный мальчик» (по мотивам повести Сельмы Лагерлёф «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями») врезался в память не одного поколения мальчиков и девочек.

Кадр из мульт. фильма "Заколдованный мальчик" ("Союзмультфильм", 1955 г.)
Кадр из мульт. фильма "Заколдованный мальчик" ("Союзмультфильм", 1955 г.) / стоп-кадр

Современный режиссёр анимационного кино Илья Березницкас вспоминает:

- Про Нильса – это вообще был культовый фильм! Эти воспоминания остаются на всю жизнь. Я даже сейчас помню: «Тирлим-бомбом, тирлим-бомбом, я иду купаться…» Там, конечно, и режиссёр работает, и художник работает. Она, как я понимаю, делала персонажей и фоны…

Илья Березницкас
Илья Березницкас / стоп-кадр из передачи «Наша русская улица»

Сейчас в музее театра, музыки и кино проходит большая выставка, посвящённая художнику-мультипликатору Гражине Брашишките. Здесь представлено около 3,5 тысяч экспонатов – это целлулоиды, которые она создавала к своим мультфильмам, эскизы, фоны, фигуры отдельных главных персонажей. Здесь же демонстрируются и сами фильмы.

Выставка "Гражина и Дракон" в вильнюсском музее театра, музыки и кино
Выставка "Гражина и Дракон" в вильнюсском музее театра, музыки и кино / стоп-кадр из передачи «Наша русская улица»

На киностудии «Союзмультфильм» Гражина Брашишките участвовала в создании более 30-ти рисованных картин, и каких! «Исполнение желаний», «Тайна далёкого острова», «Дракон», «Тараканище», «Мы ищем кляксу», «Быль-небылица», «Янтарный замок»... Последняя лента, как известно, является экранизацией литовской легенды о Юрате и Каститисе. Практически все эти картины теперь составляют золотой фонд советской мультипликации.

Выставка "Гражина и Дракон" в вильнюсском музее театра, музыки и кино
Выставка "Гражина и Дракон" в вильнюсском музее театра, музыки и кино / стоп-кадр из передачи «Наша русская улица»

В музее с любовью воссоздана жилая комната Гражины Брашишките, экспонируются личные вещи женщины, считающейся первым профессиональным литовским художником-постановщиком анимации. Рассказывает её племянница – художник Дайна Тильвитите.

Дайна Тильвитите в интерьере выставки "Гражина и Дракон"
Дайна Тильвитите в интерьере выставки "Гражина и Дракон" / стоп-кадр из передачи «Наша русская улица»

- В 1948 году она окончила учёбу в Москве и жила там. Вообще-то, это печальная история – она вынуждена была остаться работать. Она хотела вернуться в Литву, но в Литве не было специальности художника анимации. Поэтому она вернулась в Москву и там жила. Но она совершенно не порывала связей с Литвой. Каждый год приезжала в Литву проводить отпуск. Никуда больше не ездила, только в Литву. Вначале – к родителям. А потом всё время, сколько я её помню, ездила к морю – в Палангу, Ниду... Так что я в детстве каждый год её видела.

Гражина Брашишките в Паланге около 1970 г.
Гражина Брашишките в Паланге около 1970 г. / фото - собственность музея театра, музыки и кино Литвы

К сожалению, Гражине Брашишките так и не было суждено трудоустроиться по специальности на родине. Говорит куратор выставки в музее театра, музыки и кино, заведующая отделом музыки и искусства Аушра Эндрюкайтене:

Аушра Эндрюкатене в интерьере выставки "Гражина и Дракон"
Аушра Эндрюкатене в интерьере выставки "Гражина и Дракон" / стоп-кадр из передачи «Наша русская улица»

- Гражина всё время хотела вернуться в Литву, прилагала очень большие усилия, писала письма. Увы, при желании учредить отделение мультипликации при киностудии (а они обычно при киностудиях создавались), нужно было, чтобы в этой киностудии работал профессиональный режиссёр-аниматор. А Гражина была профессиональным художником-аниматором, и, возможно, из-за того, что не было режиссёра-аниматора, не была учреждена и эта студия. Возможно, следовало бы прилагать бóльшие усилия и с литовской стороны – посылать кого-то на учёбу. К сожалению, она умерла в 1983 году, и только в 1984-1985-ом, когда возвращаются Березницкас, Валаткявичюте, Штейнис – возвращаются уже как профессиональные режиссёры, – у нас создаётся отделение мультипликации.

Выставка "Гражина и Дракон" в вильнюсском музее театра, музыки и кино
Выставка "Гражина и Дракон" в вильнюсском музее театра, музыки и кино / стоп-кадр из передачи «Наша русская улица»

Посетителям выставки в музее театра, музыки и кино расскажут много историй о Гражине Брашишките. Например, о том, как она работала над визуальными образами. Готовясь к фильму «Тараканище», художница не только изучала энциклопедии, но и хотела познакомиться со своим «героем» поближе – по просьбе Гражины знакомые начали приносить ей тараканов в банках, и художница боялась, как бы они не разбежались.

Выставка "Гражина и Дракон" в вильнюсском музее театра, музыки и кино
Выставка "Гражина и Дракон" в вильнюсском музее театра, музыки и кино / стоп-кадр из передачи «Наша русская улица»

В том же фильме есть и рисованный персонаж автора сказки – легендарного детского писателя Корнея Чуковского. Художница лично обратилась к писателю, чтобы он согласился стать прототипом себя самого, и тот, любивший подобные авантюры, радостно согласился.

Кадр из мульт. фильма "Тараканище" ("Союзмультфильм", 1963 г.)
Кадр из мульт. фильма "Тараканище" ("Союзмультфильм", 1963 г.) / стоп-кадр

В музее экспонируется фотография, сделанная на даче писателя в подмосковном посёлке Переделкино, – на ней запечатлены Корней Иванович и Гражина Брашишките.

Гражина Брашишките с Корнеем Чуковским в 1963 г.
Гражина Брашишките с Корнеем Чуковским в 1963 г. / фото - собственность музея театра, музыки и кино Литвы

В работах художницы чувствуется лёгкий юмор. Ей были присущи также простота, лаконичность. Как говорит её племянница Дайна Тильвитите, у Гражины были собственный стиль, цветовая гамма.

Дайна Тильвитите в интерьере выставки "Гражина и Дракон"
Дайна Тильвитите в интерьере выставки "Гражина и Дракон" / стоп-кадр из передачи «Наша русская улица»

- До войны в Каунасе она училась в художественной школе. И там преподавали наши, скажем так, корифеи, поучившиеся во Франции. Она переняла направление западного модернизма. И это потом очень чувствовалось. Мне мама рассказывала, что когда Гражина училась в Москве, её там очень за это ругали. Но всё равно это не выбили! У неё очень живописные пейзажи. И сочетания цветов – той школы колористики. Словом, по фильмам явно заметно отличие. Когда я общалась с одной сотрудницей «Союзмультфильма», она посмотрела и говорит: «Сразу могу отличить, где её работы».

Выставка "Гражина и Дракон" в вильнюсском музее театра, музыки и кино
Выставка "Гражина и Дракон" в вильнюсском музее театра, музыки и кино / стоп-кадр из передачи «Наша русская улица»

Рассказ о Гражине Брашишките продолжает Илья Березницкас:

- В издательстве «Mintis» я издал такую книжку – «Animacijos menas» («Искусство анимации»). Здесь я описываю и литовскую анимацию… Есть два человека, которые Литву сделали известной в анимации на весь мир. Это Владислав Старевич – хотя он по национальности поляк, но первые фильмы сделал в Каунасе, тем не менее. И Гражина. Я описал её жизнь...

Илья Березницкас демонстрирует свою книгу "Искусство анимации"
Илья Березницкас демонстрирует свою книгу "Искусство анимации" / стоп-кадр из передачи «Наша русская улица»

Знаменитый литовский режиссёр-аниматор Илья Березницкас был ещё и тем человеком, кто привёз некоторую часть творческого наследия Брашишките на родину автора. Он учился в Москве на высших сценарно-режиссёрских курсах и теоретически даже мог встретиться с Гражиной. Но встречи не произошло, что Илья до сих пор считает своим проколом.

Илья Березницкас
Илья Березницкас / стоп-кадр из передачи «Наша русская улица»

- Я скажу, такая ирония, что я поступил в тот год… Она умерла в 1983-ем, а я поступил в 1982-ом. Я ещё был такой «зелёный», не понимал, куда я поступаю. Нет, я знал, конечно, куда поступаю, но мои понятия об анимации ограничивались тем, что показывали по телевизору. И, конечно, мы смотрели то, что было немножко запрещено. Было много запрещённых просмотров, но смотрели, в основном… Ну, что мы в основном смотрели? Порно, конечно, смотрели (смеётся). Анимация не входила в эти стандарты. Но единственное, что меня как бы связало с ней… Когда она умерла, мне дали некоторые её эскизы, которые на студии были, и эти эскизы я отвёз в музей театра, музыки и кино.

Выставка "Гражина и Дракон" в вильнюсском музее театра, музыки и кино
Выставка "Гражина и Дракон" в вильнюсском музее театра, музыки и кино / стоп-кадр из передачи «Наша русская улица»

Как говорит куратор выставки Аушра Эндрюкайтене, нынешняя экспозиция – одна из первых столь масштабных выставок, посвящённых искусству анимации. И одна из самых многострадальных. Первоначально её планировалось открыть в 2020 году, к 100-летию со дня рождения Гражины Брашишките. Но вмешалась пандемия, – в результате выставку перенесли, открыли только в конце 2021 года.

Выставка "Гражина и Дракон" в вильнюсском музее театра, музыки и кино
Выставка "Гражина и Дракон" в вильнюсском музее театра, музыки и кино / стоп-кадр из передачи «Наша русская улица»

Но спустя несколько месяцев Россия напала на Украину, – и как на фоне войны пропагандировать продукцию российской студии «Союзмультфильм»?

Аушра Эндрюкатене в интерьере выставки "Гражина и Дракон"
Аушра Эндрюкатене в интерьере выставки "Гражина и Дракон" / стоп-кадр из передачи «Наша русская улица»

- И когда произошло то, что в этом году произошло, у нас возникли сомнения, – говорит куратор выставки. – Встал этический вопрос – показывать ли дальше или всё-таки запретить? И всё же мы приняли решение, что мы оставляем эту выставку, потому что это творческий путь литовского автора – первого профессионального литовского аниматора Гражины Брашишките.

Гражина Брашишките в 1950 г.
Гражина Брашишките в 1950 г. / фото - собственность музея театра, музыки и кино Литвы

- С другой стороны, – продолжает куратор выставки, – это фильмы, отражающие реалии сегодняшнего дня. Это фильм «Тараканище», это «Дракон», в которых очень ярко видна политическая ситуация, и через эти истории мы может рассказать молодёжи, кто есть кто.

Выставка "Гражина и Дракон" в вильнюсском музее театра, музыки и кино
Выставка "Гражина и Дракон" в вильнюсском музее театра, музыки и кино / стоп-кадр из передачи «Наша русская улица»

Мультипликационный фильм «Тараканище», созданный на «Союзмультфильме» в 1963 году режиссёром Владимиром Полковниковым и художником-постановщиком Гражиной Брашишките, сегодня актуален как никогда. Это история про мелкое, но кровожадное создание, которое возомнило себя властелином мира (в данном случае – животного) и даже внешне раздулось от сознания собственной важности…

Кадр из мульт. фильма "Тараканище" ("Союзмультфильм", 1963 г.)
Кадр из мульт. фильма "Тараканище" ("Союзмультфильм", 1963 г.) / стоп-кадр

Таракан терроризирует своими угрозами всех зверей, и, кажется, нет от него никакого спасения. Но, как мы знаем из сказки, «жидконогую козявочку-букашечку» настигла заслуженная кара. И других персонажей с подобными замашками – тоже наверняка настигнет. Главное – не бояться!

Выставка "Гражина и Дракон" в вильнюсском музее театра, музыки и кино
Выставка "Гражина и Дракон" в вильнюсском музее театра, музыки и кино / стоп-кадр из передачи «Наша русская улица»

Впрочем, это уже немного другая тема, не связанная напрямую с замечательным художником Гражиной Брашишките и большой красивой выставкой, которая минимум до 3 октября будет проходить в музее театра, музыки и кино.

Гражина Брашишките и персонаж из мульт. фильма "Дракон" ("Союзмультфильм", 1961 г.)
Кадр из мульт. фильма "Заколдованный мальчик" ("Союзмультфильм", 1955 г.)
Илья Березницкас
Выставка "Гражина и Дракон" в вильнюсском музее театра, музыки и кино
Выставка "Гражина и Дракон" в вильнюсском музее театра, музыки и кино
Дайна Тильвитите в интерьере выставки "Гражина и Дракон"
Гражина Брашишките в Паланге около 1970 г.
Аушра Эндрюкатене в интерьере выставки "Гражина и Дракон"
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