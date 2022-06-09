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2022.06.09 07:15

За продажу несовершеннолетнему лотерейного билета предлагается штрафовать

Радио LRT2022.06.09 07:15
Лотерейные билеты
Лотерейные билеты / D. Umbraso/LRT nuotr.

Парламентский комитет по бюджету и финансам одобрил поправки к закону о лотереях, согласно которым со следующего года лотерейные билеты смогут покупать только совершеннолетние.

Президент Ассоциации торговых предприятий Литвы предложила отложить вступление в силу поправок до мая следующего года. Это даст торговым предприятиям время для перепрограммирования своих систем.

Председатель комитета Миколас Маяускас сказал, что работники супермаркетов должны требовать документ так же, как и перед покупкой алкоголя.

В настоящее время минимальный штраф для кассира, продающего алкоголь или табачные изделия несовершеннолетнему, составляет 30 евро. Если Сейм одобрит предложение о том, что лотерейные билеты также можно продавать лишь совершеннолетним лицам, минимальный штраф составит 900 евро – в 30 раз больше.

В настоящее время нет возрастного ценза на покупку лотерейных билетов.

# Литва
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