За продажу несовершеннолетнему лотерейного билета предлагается штрафовать

Парламентский комитет по бюджету и финансам одобрил поправки к закону о лотереях, согласно которым со следующего года лотерейные билеты смогут покупать только совершеннолетние.

Президент Ассоциации торговых предприятий Литвы предложила отложить вступление в силу поправок до мая следующего года. Это даст торговым предприятиям время для перепрограммирования своих систем.

Председатель комитета Миколас Маяускас сказал, что работники супермаркетов должны требовать документ так же, как и перед покупкой алкоголя.

В настоящее время минимальный штраф для кассира, продающего алкоголь или табачные изделия несовершеннолетнему, составляет 30 евро. Если Сейм одобрит предложение о том, что лотерейные билеты также можно продавать лишь совершеннолетним лицам, минимальный штраф составит 900 евро – в 30 раз больше.

В настоящее время нет возрастного ценза на покупку лотерейных билетов.