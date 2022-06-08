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Российская агрессия сблизила союзников, необходимо укреплять НАТО, заявил Г. Науседа

BNS2022.06.08 14:33
Встреча Гитанаса Науседы с Катериной Сакелларопулу
Встреча Гитанаса Науседы с Катериной Сакелларопулу / LR Prezidento kanceliarijos nuotr.

Российская агрессия сблизила союзников, однако в дальнейшем НАТО следует укреплять оборону, заявил президент Литвы Гитанас Науседа.

Об этом он сказал в среду после встречи с президентом Греции Катериной Сакелларопулу.

"Приближающийся саммит НАТО в Мадриде будет прекрасным поводом для Альянса продемонстрировать решительность, силу и единство перед лицом российской агрессии. Это мы можем сделать путем усиления своей обороны, а особенно усиливая восточные фланг НАТО. Это дело не только данного региона, но и всего Альянса", - отметил Г. Науседа.

Он добавил, что ожидает поддержки от Греции в обсуждении этого вопроса на саммите НАТО.

Встреча Гитанаса Науседы с Катериной Сакелларопулу
Встреча Гитанаса Науседы с Катериной Сакелларопулу / LR Prezidento kanceliarijos nuotr.

Во вторник канцлер Германии Олаф Шольц обещал усилить дислоцированный в Литве международный батальон НАТО, увеличив его до размера бригады.

На встрече с лидером Греции Г. Науседа выразил соболезнования по поводу гибели в Мариуполе членов греческой общины.

Лидеры обеих стран обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, европейской безопасности и обороны, энергетической независимости, поддержки Украины, европейской политики добрососедства.

Встреча Гитанаса Науседы с Катериной Сакелларопулу
Встреча Гитанаса Науседы с Катериной Сакелларопулу / LR Prezidento kanceliarijos nuotr.

Президент Литвы заявил, что идет интенсивное сотрудничество в ЕС, особенно в сферах экономики, миграции, охраны внешних границ и др.

Г. Науседа подчеркнул, что Европа обязана увеличивать давление на Россию, а седьмой пакет санкций ЕС будет рассмотрен в кратчайшие сроки.

Встреча Гитанаса Науседы с Катериной Сакелларопулу
Встреча Гитанаса Науседы с Катериной Сакелларопулу
Встреча Гитанаса Науседы с Катериной Сакелларопулу
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