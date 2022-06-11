ЕС назвал дату перехода на единый порт зарядки для всех электронных устройств

Европейский союз обяжет всех производителей телефонов, планшетов, ноутбуков и других электронных устройств использовать единый стандарт порта для зарядки - USB Type-C. С осени 2024 года устройства с другими зарядками в ЕС продавать не будут. Больше всего это решение ударит по американской Apple, которая использует порт Lightning в своих устройствах.

Представители Европарламента и Совета Европы предварительно согласовали директиву о радиооборудовании. На практике это значит, что ЕС еще на шаг приблизился к введению единого стандарта портов для зарядки ноутбуков, телефонов, планшетов и других устройств.



Новый стандарт хотят ввести к осени 2024 года.

Речь о том, чтобы стандартизировать порты, идет в Европе давно. Регуляторы считают, что это поможет значительно сократить количество электронных отходов. Сильнее всех этой инициативе противостояла американская Apple, чьи зарядки для "айфонов" стоят дороже большинства зарядок Type-C.

В американской компании Би-би-си во вторник сказали, что не могут прокомментировать договоренность между европейскими структурами. Ранее в Apple говорили, что переход на единый порт будет "душить инновации".

Исключением будут самые маленькие устройства, такие как часы или браслеты FitBit. Также в Европе хотят стандартизировать скорость зарядки, чтобы устройства могли быстро заряжаться по любому кабелю.

Правило коснется:

Мобильных телефонов

Планшетов

Наушников

Переносных игровых устройств

Портативных колонок

Ноутбуков оно тоже коснется, но их производителям дадут 40 месяцев на адаптацию производства после вступления в силу новых норм.

Кроме того, документ должен дать покупателям право выбирать, покупать ли устройство вместе с зарядкой или без нее.

"Этот закон - часть общих усилий Евросоюза, направленных на то, чтобы товары лучше отвечали принципам устойчивого развития, на сокращение электронных отходов и облегчение жизни потребителям", - говорится в заявлении Европарламента.

По оценке парламентариев, потребителям это поможет сэкономить до 250 млн евро в год на покупке зарядок, а объем отходов сократится на 11 тыс. тонн в год.

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