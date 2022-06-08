Гитанас Науседа и Катерина Сакелларопулу в 2021 году

Новости

12 мин. назад

Президент Греции в Вильнюсе обсудит вопросы энергонезависимости и помощи Украине

Посольство Беларуси в Вильнюсе (архивное фото)

Новости

18 мин. назад

У посольства Беларуси в Вильнюсе пройдет пикет профсоюзов

Ангела Меркель и Владимир Путин

Новости

26 мин. назад

Ангела Меркель: Путин хочет уничтожить Европейский Cоюз

Дмитрий Медведев

Новости

42 мин. назад

"Я их ненавижу. Они ублюдки и выродки". Дмитрий Медведев рассказал о своей ненависти

Война России против Украины

Новости

1 ч. назад

Хроника путинской войны. ISW: Cилы РФ начали отходить с позиций в Запорожской области

Война России против Украины

Новости

10 ч. назад

Хроника путинской войны. Зеленский: Украина должна добиться победы на поле боя

Олаф Шольц и Гитанас Науседа посещают полигон им. генерала Сильвестраса Жукаускаса

Новости

16 ч. назад

Канцлер ФРГ пообещал Литве дополнительную военную поддержку

Олаф Шольц

Новости

18 ч. назад

Шольц против отмены санкций Минску в обмен на транзит зерна из Украины

Встреча Гитанаса Науседы с Олафом Шольцем

Новости

18 ч. назад

Главы Литвы и Германии: достигнуто соглашение об увеличении числа военных в странах Балтии

Олаф Шольц

Новости

1 д. назад

Перед визитом Шольца страны Балтии призвали усилить присутствие НАТО на восточном фланге

Памятник советским военнослужащим на вильнюсском Антакальнисском кладбище

Новости

1 д. назад

Советский памятник на Антакальнисском кладбище больше не является ценным объектом

Aста Скайсгирите

Новости

1 д. назад

Советник президента: От канцлера ФРГ ждут хороших новостей об укреплении безопасности

Сервисы VPN

Новости

1 д. назад

Число пользователей VPN в России выросло в 15 раз с начала войны

Андрей Солдатов

Новости

1 д. назад

МВД России объявило в розыск журналиста Андрея Солдатова

Война России против Украины

Новости

1 д. назад

Российский суд признал список погибших россиян на войне в Украине гостайной

Борис Джонсон

Новости

1 д. назад

Борис Джонсон выиграл голосование по вотуму недоверия

Новости

2022.06.08 09:37

Президент Греции в Вильнюсе обсудит вопросы энергонезависимости и помощи Украине

BNS2022.06.08 09:37
Гитанас Науседа и Катерина Сакелларопулу в 2021 году
Гитанас Науседа и Катерина Сакелларопулу в 2021 году / R. Dačkaus/prezidentūros nuotr.

В среду Литву посетит президент Греции Катерина Сакелларопулу, сообщила администрация главы литовского государства.

Как говорится в сообщении администрации президента, лидеры Литвы и Греции обсудят вопросы двустороннего сотрудничества, безопасности и обороны в Европе, энергетической независимости, поддержки Украины, которая претерпевает российскую военную агрессию, а также политики европейского соседства.

Запланирована также совместная пресс-конференция глав государств.

Премьер-министр Ингрида Шимоните, которая также встретится с греческим лидером, планирует обсудить двустороннее сотрудничество между Литвой и Грецией и его укрепление в сферах бизнеса, туризма и энергетики, а также поддержку Украины, говорится в сообщении правительства.

Член НАТО – Греция зависит от российских энергетических ресурсов, но заявила, что намерена увеличить внутреннее производство, чтобы уменьшить влияние Москвы.

На прошлой неделе Германия объявила, что договорилась с Грецией о том, что Афины отправят Украине военную технику советских времен в обмен на более современное вооружение из Берлина.

# Литва# Война в Украине
Посольство Беларуси в Вильнюсе (архивное фото)
19 мин. назад

У посольства Беларуси в Вильнюсе пройдет пикет профсоюзов

Ангела Меркель и Владимир Путин
27 мин. назад

Ангела Меркель: Путин хочет уничтожить Европейский Cоюз

Дмитрий Медведев
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА
43 мин. назад
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА

"Я их ненавижу. Они ублюдки и выродки". Дмитрий Медведев рассказал о своей ненависти

Война России против Украины
1 ч. назад

Хроника путинской войны. ISW: Cилы РФ начали отходить с позиций в Запорожской области

постоянно дополняется
Война России против Украины
5
10 ч. назад

Хроника путинской войны. Зеленский: Украина должна добиться победы на поле боя

постоянно дополняется
5
Олаф Шольц и Гитанас Науседа посещают полигон им. генерала Сильвестраса Жукаускаса
16 ч. назад

Канцлер ФРГ пообещал Литве дополнительную военную поддержку

Олаф Шольц
18 ч. назад

Шольц против отмены санкций Минску в обмен на транзит зерна из Украины

Встреча Гитанаса Науседы с Олафом Шольцем
18 ч. назад

Главы Литвы и Германии: достигнуто соглашение об увеличении числа военных в странах Балтии

Олаф Шольц
1 д. назад

Перед визитом Шольца страны Балтии призвали усилить присутствие НАТО на восточном фланге

Памятник советским военнослужащим на вильнюсском Антакальнисском кладбище
1 д. назад

Советский памятник на Антакальнисском кладбище больше не является ценным объектом

Война России против Украины
5
2022.06.07 22:51

Хроника путинской войны. Зеленский: Украина должна добиться победы на поле боя

постоянно дополняется
5
Встреча Гитанаса Науседы с Олафом Шольцем
2022.06.07 14:59

Главы Литвы и Германии: достигнуто соглашение об увеличении числа военных в странах Балтии

Олаф Шольц
2022.06.07 15:38

Шольц против отмены санкций Минску в обмен на транзит зерна из Украины

Олаф Шольц и Гитанас Науседа посещают полигон им. генерала Сильвестраса Жукаускаса
2022.06.07 17:21

Канцлер ФРГ пообещал Литве дополнительную военную поддержку

Война России против Украины
2022.06.08 08:48

Хроника путинской войны. ISW: Cилы РФ начали отходить с позиций в Запорожской области

постоянно дополняется
Посольство Беларуси в Вильнюсе (архивное фото)
2022.06.08 09:31

У посольства Беларуси в Вильнюсе пройдет пикет профсоюзов

Ангела Меркель и Владимир Путин
2022.06.08 09:23

Ангела Меркель: Путин хочет уничтожить Европейский Cоюз

Дмитрий Медведев
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА
2022.06.08 09:07
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА

"Я их ненавижу. Они ублюдки и выродки". Дмитрий Медведев рассказал о своей ненависти