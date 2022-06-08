Президент Греции в Вильнюсе обсудит вопросы энергонезависимости и помощи Украине

В среду Литву посетит президент Греции Катерина Сакелларопулу, сообщила администрация главы литовского государства.

Как говорится в сообщении администрации президента, лидеры Литвы и Греции обсудят вопросы двустороннего сотрудничества, безопасности и обороны в Европе, энергетической независимости, поддержки Украины, которая претерпевает российскую военную агрессию, а также политики европейского соседства.

Запланирована также совместная пресс-конференция глав государств.

Премьер-министр Ингрида Шимоните, которая также встретится с греческим лидером, планирует обсудить двустороннее сотрудничество между Литвой и Грецией и его укрепление в сферах бизнеса, туризма и энергетики, а также поддержку Украины, говорится в сообщении правительства.

Член НАТО – Греция зависит от российских энергетических ресурсов, но заявила, что намерена увеличить внутреннее производство, чтобы уменьшить влияние Москвы.

На прошлой неделе Германия объявила, что договорилась с Грецией о том, что Афины отправят Украине военную технику советских времен в обмен на более современное вооружение из Берлина.