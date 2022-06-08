Хроника путинской войны. ISW: Cилы РФ начали отходить с позиций в Запорожской области

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. Хроника событий 8 июня.

На 105-й день полномасштабной войны России против Украины российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины и ее отряды территориальной обороны сопротивляются агрессии. Оперативно проверить заявления представителей обеих сторон конфликта по независимым источникам невозможно. По данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. Хроника событий среды, 8 июня (время вильнюсское).

11:30

Премьер-министр Ирландии Михол Мартин поддерживает стремление Украины вступить в ЕС. "Я надеюсь, что на заседании Европейского совета в июне удастся послать четкий и позитивный сигнал украинскому народу", - заявил он, выступая в Европарламенте. По словам политика, то, что ЕС является "маяком надежды" для жителей стран, граничащих с Евросоюзом - к примеру Западных Балкан, Молдовы, Грузии или Украины, - вселяет гордость. Те, кто хочет присоединиться к ЕС, должны получить поддержку в проведении необходимых реформ и подготовке. "И если они соответствуют критериям, мы не должны больше ставить препятствия на их пути", подчеркнул Михол Мартин.

10:50

Война в Украине оказала "огромное влияние на сельское хозяйство Германии" из-за значительного повышения уровня цен на эксплуатационные ресурсы, заявил президент Немецкого крестьянского союза Йоахим Руквид (Joachim Rukwied) в беседе с Passauer Neue Presse. Цены на энергоносители удвоились, цены на удобрения, особенно азотные, в среднем выросли в четыре раза, а корма стоят дороже, объяснил Руквид. Потребительские цены продолжат расти, они "должны расти, чтобы мы, фермеры, вообще могли продолжать вести бизнес", добавил эксперт.

10:15

Большинство поляков положительно оценивают прием беженцев из Украины, следует из результатов опроса, проведенного социологами Варшавского университета. Так, 64 процента респондентов считают, что Польша должна предоставить убежище беженцам из соседней страны до тех пор, пока они не смогут вернуться домой. Еще почти 30 процентов выступают за разрешение беженцам из Украины поселиться в Польше на постоянное жительство. По словам польского премьер-министра Матеуша Моравецкого, страна приняла более двух миллионов беженцев из Украины.

09:45

Как Россия, так и Украина сталкиваются с одинаковыми проблемами в поддержании оборонительной линии при высвобождении боеспособных боевых частей для наступательных операций, говорится в сводке Минобороны Великобритании. По данным ведомства, Россия концентрирует наступление на центральном участке Донбасса и остается в обороне на своих флангах.

В Херсонской области украинские силы добились определенного успеха, нанеся контрудары в юго-западной части региона, в том числе закрепившись на восточном берегу реки Ингулец. В то же время Россия нанимает учителей для введения в школах оккупированной территории Херсонской области российской учебной программы и русского языка, указало британское Минобороны.

09:10

Норвегия передала Украине САУ M109 и боеприпасы

Норвегия передала Украине 22 единицы самоходных артиллерийских установок M109 с оборудованием, запасными частями и боеприпасами, указывается в сообщении на сайте правительства королевства. "Развитие войны в Украине свидетельствует, что теперь необходимо передать в дар более тяжелую технику и системы вооружения", - считает норвежский министр обороны Бьорн Арильд Грам. В то же время Вооруженные силы Норвегии заменили переданные Киеву вооружения новой артиллерией из Южной Кореи, отметили власти королевства.

08:35

В Украине в июне будет запущена "Книга палачей" - информационная система, в которой собираются "подтвержденные данные о военных преступлениях российской армии". Такую информацию украинский президент Владимир Зеленский обнародовал в вечернем видеообращении.

08:10

Завод "Азовстать" в Мариуполе / AP nuotr.

Украина получила уже 210 тел погибших военных из Мариуполя, большинство из них - защитники завода "Азовсталь", сообщило Главное управление разведки. Российская сторона пока не комментировала эту информацию. Несколькими днями ранее стало известно о первом обмене тел погибших военнослужащих в формате "160 на 160".

07:50

Российские военные в ночь на 8 июня обстреляли Шосткинский район Сумской области из минометов с территории РФ, сообщил глава региональной администрации Дмитрий Живицкий. По его словам, разрушений и пострадавших в результате обстрелов нет.

07:20

ISW: Cилы РФ начали отходить с позиций в Запорожской области

Российские силы начали отходить с позиций в Запорожской области, утверждает американский Институт исследования войны (ISW). По мнению аналитиков, Россия тем самым стремится перевести поврежденные части в тыловые районы или усилить свою оборону на северо-западе Херсонской области. В настоящее время подтвердить местонахождение этих сил невозможно, отмечает ISW.

06:35

Власти США намерены сократить зависимость от поставок урана из России, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники. Сокращения поставок Вашингтон планирует добиться за счет инвестиций, направленных на развитие предприятий по обогащению урана на территории США.

05:50

В связи с продолжающейся войной России против Украины Всемирный банк предоставит Киеву дополнительные 1,49 млрд долларов. Об этом сообщил глава организации Дэвид Малпасс. По его словам, эти средства будут предназначены для выплаты зарплат госслужащим и социальным работникам.

05:14

Украина хочет купить у Израиля "Железный купол"

Украина заинтересована в поставках системы ПВО "Железный купол", сообщил украинский посол в Израиле Евгений Корнийчук. Дипломат заявил, что Израиль не оказывает Украине достаточную помощь, указав, что Киев получил лишь часть обещанных ему касок и бронежилетов, а украинские солдаты с ампутированными конечностями так и не получили приглашения в Израиль для подбора им протезов.

04:00

Русская православная церковь (РПЦ) отправила в отставку главу своего внешнеполитического ведомства митрополита Илариона Волоколамского. По мнению немецкого эксперта Регины Эльзнер (Regina Elsner), причиной решения РПЦ могла послужить сдержанная позиция Илариона в отношении войны в Украине.

03:20

Более тысячи пленных с "Азовстали" доставлены в Россию

Более тысячи украинских военнопленных с захваченного войсками РФ завода "Азовсталь" в Мариуполе доставлены в Россию "для проведения следственных действий". Об этом сообщило российское государственное новостное агентство ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах РФ.

02:40

Американский Минфин ужесточил трактовку санкционного режима в отношении российского долга, фактически запретив инвесторам из США покупать на вторичном рынке российские государственные и корпоративные облигации. По словам представителя ведомства, которого цитирует агентство Bloomberg, американские инвесторы могут владеть российскими облигациями, а также продавать их, но покупать их на вторичном рынке не разрешается. Новые ограничения станут еще одним ударом по фондам, имеющим в своих портфелях российские долговые бумаги.

02:00

Министерство культуры Украины инициировало создание совещательного органа, который займется вопросами "декоммунизации и дерусификации". В ведомстве заявили, что эти процессы должны будут "проходить цивилизованно".Согласно заявлению ведомства, теперь местные власти совместно с новой организацией смогут согласовывать демонтаж памятников и других объектов. "Органы местного самоуправления в диалоге с обществом должны приходить к общему решению о демонтаже или переносе памятников и других объектов советского прошлого и далее координировать его с Советом", - добавляется в сообщении.

01:00

Генсек ООН рассчитывает на достижение сделки по зерну

Генсек ООН Антониу Гутерриш рассчитывает на достижение сделки о поставках зерна из Украины, сообщил на брифинге его представитель Стефан Дюжжарик. Он отметил, что в ООН не будут разглашать детали ситуации, пока переговоры продолжаются.

00:30

Командир батальона донецких сепаратистов "Восток" Александр Ходаковский заявил, что войскам самопровозглашенной "Донецкой народной республики" все еще не удалось "отогнать противника на такую дистанцию, с которой ему обстреливать нас было бы затруднительно". Ситуацию можно исправить, по его мнению, проведением в "ДНР" повторной мобилизации.

00:05

Несколько российских региональных СМИ были вынуждены удалить "страницы памяти", на которых публиковались списки военных, погибших в ходе "специальной военной операции". Районный суд Калининградской области вынес решение, что объединение сообщений, хотя и полученных из открытых источников, в один список нарушает указ президента РФ о неразглашении потерь личного состава российской армии.

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