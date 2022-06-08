Хроника путинской войны. Глава Еврокомиссии считает продовольствие "частью кремлевского арсенала террора"

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. Хроника событий 8 июня.

На 105-й день полномасштабной войны России против Украины российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины и ее отряды территориальной обороны сопротивляются агрессии. Оперативно проверить заявления представителей обеих сторон конфликта по независимым источникам невозможно. По данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. Хроника событий среды, 8 июня (время вильнюсское).

17:25

В Северодонецке украинские силы оттеснены российскими ударами и теперь контролируют только его окраины, сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в интервью "РБК-Украина". По его словам, ситуация в городе развивается очень динамично: так, несколько дней назад украинские силы "действительно зашли и зачистили почти полностью половину города". Однако затем российские войска "просто начали ровнять его с землей авиаударами и артиллерией", поэтому ВСУ сейчас снова "контролируют только окраину города". "Но бои еще идут, Северодонецк наши защищают, говорить, что россияне полностью контролируют город, нельзя", - заверил Гайдай. Он также подчеркнул, что Угрозы окружения украинских сил на Луганщине пока нет.

17:00

Канада объявила о введении санкции против российской нефтяной, газовой и химической промышленности. Новые штрафные меры включают запрет на экспорт 28 услуг, необходимых для функционирования этих видов промышленности, заявляет канадский МИД. Это ответ на путинское "вопиющее" вторжение в Украину, указывает министерство.

16:40

Лавров: Россия готова гарантировать безопасность судов с зерном из Украины

Сергей Лавров / AP nuotr.

Глава МИД Турции назвал законным требование России об отмене санкций против российской сельхозпродукции, введенных из-за вторжения РФ в Украину. "Совершенно законно в обмен на согласие пропускать грузы с зерном и подсолнечным маслом из Украины на мировой рынок добиваться устранения препятствий для российского экспорта продовольствия. Считаем, что это было бы справедливо", - заявил Мевлют Чавушоглу в Анкаре по итогам переговоров со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.

Лавров со своей стороны указал, что Россия готова гарантировать безопасность судов, вывозящих зерно из заблокированных портов Украины: "Мы готовы проводить и обеспечивать безопасность судов, которые покидают украинские порты и идут к проливам, готовы делать это в сотрудничестве с нашими турецкими коллегами".

16:30

Российская армия обстреляла приграничные районы Черниговской области, зафиксировано четыре взрыва, сообщил председатель Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус. По его словам, потерь среди личного состава и техники нет. Информация о повреждениях инфраструктуры уточняется.

16:15

Суд в Одессе приговорил к 8 годам тюрьмы с конфискацией имущества местного жителя по обвинению в сотрудничестве с военными РФ и "ЛНР", сообщила пресс-служба Одесской областной прокуратуры. По данным следствия, осужденный поддерживал вторжение в Украину, предоставлял представителям России и "ЛНР", среди прочего, информацию о количестве, размещении и перемещении техники ВСУ, блокпостах, погранотрядах, численности личного состава.

15:55

Главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт был вынужден покинул Россию из-за давления властей, требовавших от него публично поддержать российское вторжение в Украину. Информацию об этом французской газеты Le Figaro и израильского портала Ynet подтвердила его невестка, живущая в Нью-Йорке журналистка Авиталь Чижик-Гольдшмидт. По ее словам, Гольдшмидт и его жена отказались выполнить эти требования и через две недели после начала войны улетели в Венгрию, посетили несколько европейских стран, собирая средства на помощь беженцам из Украины, а затем отправились в Израиль, где был госпитализирован отец Гольдшмидта.

Пинхас Гольдшмидт является также председателем Конференции европейских раввинов.

15:40

Из-за нехватки самолетов крупнейшая частная авиакомпания России S7 заморозила планы по созданию дочерней авиакомпании-лоукостера. Причиной этого компания назвала то, что поставки необходимых для запуска "дочки" в текущем году не состоятся. На поставку и обслуживание самолетов повлияли санкции Запада против России после вторжения в Украину.

15:20

Оккупационные власти захваченной российскими властями Запорожской области намерены в этом году провести референдум о присоединении к России. Об этом агентству ТАСС заявил член так называемого "главного совета военно-гражданской администрации" области Владимир Рогов. По его словам, голосование будет действительно с явкой выше 50 процентов.

15:05

Радио "Коммерсантъ FM" подверглось хакерской атаке, сообщила сама радиостанция. Как отмечает "Новая газета. Европа", после этого в эфире стали по кругу звучать гимн Украины и такие песни, как народная украинская "Червона калина" и песня Максима Покровского из группы "Ногу свело", за которую на него было заведено дело о "дискредитации" российской армии.

14:50

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) значительно понизила прогноз развития мировой экономики из-за войны в Украине. "Вторжение России в Украину сразу же замедлило восстановление ослабленной пандемией экономической конъюнктуры", - говорится в сообщении ОЭСР. Теперь организация ожидает, что рост мировой экономики в этом году составит всего 3 процента, в декабре 2021 года ОЭСР прогнозировала рост в 4,5 процента. "Нападение России на Украину уже дорого обходится миру", - заявила главный экономист ОЭСР Лоуренс Бун.

14:25

Мэрия Москвы заявила, что большинство участников голосования на портале "Активный гражданин" о выборе названия для площади перед посольством США высказались за вариант "Площадь Донецкой Народной Республики". В сообщении, опубликованном на сайте московской мэрии, утверждается, что за это предложение названия территории на пересечении Конюшковской улицы и Большого Девятинского переулка высказались 44,69 процента из 278 684 человек, принявших участие в голосовании, которое началось девять дней назад, 30 мая.

Теперь столичные власти намерены выбрать место в Москве, которое хотят назвать в честь самопровозглашенной "Луганской народной республики".

14:05

Урсула фон дер Ляйен / AP nuotr.

Европейский Союз должен "разоблачить дезинформацию России" о виновности Запада в мировом продовольственном кризисе, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen), выступая в Европарламенте в Страсбурге. По ее словам, "продовольствие стало частью кремлевского арсенала террора", и с этим нельзя мириться.

The Russian invasion of Ukraine reverberates around the world, affecting the lives of millions.



Threatening, in particular, food security worldwide.



Our response must be clear and determined. I see 4 areas of actions that we should focus on, together ↓ https://t.co/ivriRMtQGf — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) June 8, 2022

Отвечая на утверждения Москвы о том, что во взлете мировых цен на продовольствие виновны западные санкции против России, фон дер Ляйен подчеркнула, что санкции "не затрагивают основные продовольственные товары" и не влияют на торговлю зерном или другим продовольствием между Россией и третьими странами. Она напомнила, что в Украине застряли 20 миллионов тонн зерна.

13:20

По требованию Следственного комитета России суды арестовали имущество журналистов Андрея Солдатова, Руслана Левиева и Майкла Наки, которые обвиняются по статье о распространении "недостоверной информации" о российской армии, сообщил глава правозащитной группы "Агора" Павел Чиков в эфире программы Breakfast Show Александра Плющева и Нино Росебашвили.

Всего с 4 марта, когда вошла в силу соответствующая статья 207.3 УК, по словам Чикова, возбуждено уже 61 уголовное дело.

13:05

Сайт Podcast.ru удалил один из эпизодов подкаста студенческого онлайн-издания DOXA "Остановить войну" по требованию Роскомнадзора. "Так как мы работаем на территории РФ и хотим оставаться доступными подкастерам как можно дольше - мы выполняем это требование", - говорится в Telegram-канале проекта.

13:45

Беседа Шольца с Зеленским

Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) проинформировал Владимира Зеленского о своем последнем телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным и президентом Франции Эмманюэлем Макроном 28 мая, сообщает пресс-служба правительства. Шольц и Зеленский согласны в том, что "необходимо сделать все возможное, чтобы обеспечить экспорт зерна из Украины, в первую очередь морским путем". Лидеры двух стран продолжат обсуждать возможности поддержки Украины и будут "оставаться в тесном контакте", указывает пресс-служба правительства Германии.

In einem erneuten Telefonat hat @Bundeskanzler Scholz heute den ukrainischen Präsidenten, @ZelenskyyUa, über sein letztes Telefonat mit Präsident Putin und Präsident @EmmanuelMacron unterrichtet. Alles müsse getan werden, um den Getreideexport aus der Ukraine zu ermöglichen. pic.twitter.com/EJdpAUPWKS — Steffen Hebestreit (@RegSprecher) June 8, 2022

12:15

Главное из утренней сводки Генштаба ВСУ

- Вооруженные силы Беларуси отрабатывают вопросы создания ударных группировок на Волынском или Полесском направлениях и проверяют готовность транспортной инфраструктуры к перевозке подразделений.

- На Харьковском направлении армия РФ сосредоточила основные усилия на удержании занятых рубежей и продолжает минирование местности, чтобы не допустить продвижение украинских войск.

- На Славянском направлении российские подразделения ведут штурмовые действия оборудуют огневые позиции в районе населенного пункта Изюм, чтобы не допустить контрнаступления украинцев.

- На Бахмутском направлении российские силы увеличили интенсивность применения оперативно-тактической и армейской авиации.

- Россия ведет позиционную оборону в направлении Южного Буга.

- В районе Северодонецка продолжаются бои. По мнению главы Луганской областной военной администрации Сергея Гайдая, Россия хочет захватить этот город до 10 июня.

11:30

Премьер-министр Ирландии Михол Мартин поддерживает стремление Украины вступить в ЕС. "Я надеюсь, что на заседании Европейского совета в июне удастся послать четкий и позитивный сигнал украинскому народу", - заявил он, выступая в Европарламенте. По словам политика, то, что ЕС является "маяком надежды" для жителей стран, граничащих с Евросоюзом - к примеру Западных Балкан, Молдовы, Грузии или Украины, - вселяет гордость. Те, кто хочет присоединиться к ЕС, должны получить поддержку в проведении необходимых реформ и подготовке. "И если они соответствуют критериям, мы не должны больше ставить препятствия на их пути", подчеркнул Михол Мартин.

10:50

Война в Украине оказала "огромное влияние на сельское хозяйство Германии" из-за значительного повышения уровня цен на эксплуатационные ресурсы, заявил президент Немецкого крестьянского союза Йоахим Руквид (Joachim Rukwied) в беседе с Passauer Neue Presse. Цены на энергоносители удвоились, цены на удобрения, особенно азотные, в среднем выросли в четыре раза, а корма стоят дороже, объяснил Руквид. Потребительские цены продолжат расти, они "должны расти, чтобы мы, фермеры, вообще могли продолжать вести бизнес", добавил эксперт.

10:15

Большинство поляков положительно оценивают прием беженцев из Украины, следует из результатов опроса, проведенного социологами Варшавского университета. Так, 64 процента респондентов считают, что Польша должна предоставить убежище беженцам из соседней страны до тех пор, пока они не смогут вернуться домой. Еще почти 30 процентов выступают за разрешение беженцам из Украины поселиться в Польше на постоянное жительство. По словам польского премьер-министра Матеуша Моравецкого, страна приняла более двух миллионов беженцев из Украины.

09:45

Как Россия, так и Украина сталкиваются с одинаковыми проблемами в поддержании оборонительной линии при высвобождении боеспособных боевых частей для наступательных операций, говорится в сводке Минобороны Великобритании. По данным ведомства, Россия концентрирует наступление на центральном участке Донбасса и остается в обороне на своих флангах.

В Херсонской области украинские силы добились определенного успеха, нанеся контрудары в юго-западной части региона, в том числе закрепившись на восточном берегу реки Ингулец. В то же время Россия нанимает учителей для введения в школах оккупированной территории Херсонской области российской учебной программы и русского языка, указало британское Минобороны.

09:10

Норвегия передала Украине САУ M109 и боеприпасы

Норвегия передала Украине 22 единицы самоходных артиллерийских установок M109 с оборудованием, запасными частями и боеприпасами, указывается в сообщении на сайте правительства королевства. "Развитие войны в Украине свидетельствует, что теперь необходимо передать в дар более тяжелую технику и системы вооружения", - считает норвежский министр обороны Бьорн Арильд Грам. В то же время Вооруженные силы Норвегии заменили переданные Киеву вооружения новой артиллерией из Южной Кореи, отметили власти королевства.

08:35

В Украине в июне будет запущена "Книга палачей" - информационная система, в которой собираются "подтвержденные данные о военных преступлениях российской армии". Такую информацию украинский президент Владимир Зеленский обнародовал в вечернем видеообращении.

08:10

Завод "Азовстать" в Мариуполе / AP nuotr.

Украина получила уже 210 тел погибших военных из Мариуполя, большинство из них - защитники завода "Азовсталь", сообщило Главное управление разведки. Российская сторона пока не комментировала эту информацию. Несколькими днями ранее стало известно о первом обмене тел погибших военнослужащих в формате "160 на 160".

07:50

Российские военные в ночь на 8 июня обстреляли Шосткинский район Сумской области из минометов с территории РФ, сообщил глава региональной администрации Дмитрий Живицкий. По его словам, разрушений и пострадавших в результате обстрелов нет.

07:20

ISW: Cилы РФ начали отходить с позиций в Запорожской области

Российские силы начали отходить с позиций в Запорожской области, утверждает американский Институт исследования войны (ISW). По мнению аналитиков, Россия тем самым стремится перевести поврежденные части в тыловые районы или усилить свою оборону на северо-западе Херсонской области. В настоящее время подтвердить местонахождение этих сил невозможно, отмечает ISW.

06:35

Власти США намерены сократить зависимость от поставок урана из России, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники. Сокращения поставок Вашингтон планирует добиться за счет инвестиций, направленных на развитие предприятий по обогащению урана на территории США.

05:50

В связи с продолжающейся войной России против Украины Всемирный банк предоставит Киеву дополнительные 1,49 млрд долларов. Об этом сообщил глава организации Дэвид Малпасс. По его словам, эти средства будут предназначены для выплаты зарплат госслужащим и социальным работникам.

05:14

Украина хочет купить у Израиля "Железный купол"

Украина заинтересована в поставках системы ПВО "Железный купол", сообщил украинский посол в Израиле Евгений Корнийчук. Дипломат заявил, что Израиль не оказывает Украине достаточную помощь, указав, что Киев получил лишь часть обещанных ему касок и бронежилетов, а украинские солдаты с ампутированными конечностями так и не получили приглашения в Израиль для подбора им протезов.

04:00

Русская православная церковь (РПЦ) отправила в отставку главу своего внешнеполитического ведомства митрополита Илариона Волоколамского. По мнению немецкого эксперта Регины Эльзнер (Regina Elsner), причиной решения РПЦ могла послужить сдержанная позиция Илариона в отношении войны в Украине.

03:20

Более тысячи пленных с "Азовстали" доставлены в Россию

Более тысячи украинских военнопленных с захваченного войсками РФ завода "Азовсталь" в Мариуполе доставлены в Россию "для проведения следственных действий". Об этом сообщило российское государственное новостное агентство ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах РФ.

02:40

Американский Минфин ужесточил трактовку санкционного режима в отношении российского долга, фактически запретив инвесторам из США покупать на вторичном рынке российские государственные и корпоративные облигации. По словам представителя ведомства, которого цитирует агентство Bloomberg, американские инвесторы могут владеть российскими облигациями, а также продавать их, но покупать их на вторичном рынке не разрешается. Новые ограничения станут еще одним ударом по фондам, имеющим в своих портфелях российские долговые бумаги.

02:00

Министерство культуры Украины инициировало создание совещательного органа, который займется вопросами "декоммунизации и дерусификации". В ведомстве заявили, что эти процессы должны будут "проходить цивилизованно".Согласно заявлению ведомства, теперь местные власти совместно с новой организацией смогут согласовывать демонтаж памятников и других объектов. "Органы местного самоуправления в диалоге с обществом должны приходить к общему решению о демонтаже или переносе памятников и других объектов советского прошлого и далее координировать его с Советом", - добавляется в сообщении.

01:00

Генсек ООН рассчитывает на достижение сделки по зерну

Генсек ООН Антониу Гутерриш рассчитывает на достижение сделки о поставках зерна из Украины, сообщил на брифинге его представитель Стефан Дюжжарик. Он отметил, что в ООН не будут разглашать детали ситуации, пока переговоры продолжаются.

00:30

Командир батальона донецких сепаратистов "Восток" Александр Ходаковский заявил, что войскам самопровозглашенной "Донецкой народной республики" все еще не удалось "отогнать противника на такую дистанцию, с которой ему обстреливать нас было бы затруднительно". Ситуацию можно исправить, по его мнению, проведением в "ДНР" повторной мобилизации.

00:05

Несколько российских региональных СМИ были вынуждены удалить "страницы памяти", на которых публиковались списки военных, погибших в ходе "специальной военной операции". Районный суд Калининградской области вынес решение, что объединение сообщений, хотя и полученных из открытых источников, в один список нарушает указ президента РФ о неразглашении потерь личного состава российской армии.

Хроника событий 7 июня >>>