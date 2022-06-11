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2022.06.11 07:00

В Вильнюсе будут проходить «Дни друзей» для детей Украины и Литвы

Новая газета – Балтия2022.06.11 07:00
Белый мост в Вильнюсе
Белый мост в Вильнюсе / BNS nuotr.

С 11 июня пять выходных подряд на Белом мосту в Вильнюсе будет проходить бесплатное мероприятие «День друзей», сообщает портал Made in Vilnius.

Мероприятие начнется в 12.00. Посетителей ждут концерты известных литовских исполнителей, спортивные активности, батутный парк и бесплатные угощения.

Для украинцев будет открыта площадка DĖK’UI, где будут раздавать одежду и игрушки. Все желающие могут пожертвовать ненужные велосипеды, скейтборды, роликовые коньки и самокаты.

«Для беженцев из Украины такие вещи сейчас — роскошь. Мы хотим, чтобы украинские дети и подростки наслаждались летом, поэтому призываем жертвовать транспортные средства, мы передадим их тем, кто в них больше всего нуждается», — сказал организатор мероприятия Лауринас Шяшкус.

По данным Департамента статистики, с начала войны в Литву приехали более 55 тысяч украинских военных беженцев, более 18 тысяч из них зарегистрированы в Вильнюсе.

Новая газета - Балтия

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