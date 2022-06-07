Главы Литвы и Германии: достигнуто соглашение об увеличении числа военных в странах Балтии

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BNS2022.06.07 14:59
Встреча Гитанаса Науседы с Олафом Шольцем
Встреча Гитанаса Науседы с Олафом Шольцем / J. Stacevičius/LRT

В ответ на военную агрессию России в Украине необходимо усилить обороноспособность за счет увеличения численности военных в странах Балтии, заявили президент Литвы и канцлер Германии после встречи в Вильнюсе.

«Максимальная готовность и усиленные силы в нашем регионе являются гарантом безопасности альянса в целом. Мы договорились о необходимости усилить обороноспособность в странах Балтии за счет увеличения численности дислоцированных войск и усиления воздушной и морской обороны», — сказал Гитанас Науседа в ходе совместной пресс-конференции.

Гитанас Науседа на встрече с Олафом Шольцем
Гитанас Науседа на встрече с Олафом Шольцем / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Канцлер Германии Олаф Шольц подтвердил приверженность членов альянса защите каждого сантиметра блока.

«Мы планируем усилить наш вклад в укрепление восточного фланга НАТО, мы создадим сильную бригаду, мы обсудили это друг с другом и будем работать в этом направлении», — сказал Шольц.

Олаф Шольц на встрече с Гитанасом Науседой
Олаф Шольц на встрече с Гитанасом Науседой / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

В Вильнюсе надеются, что в конце июня лидеры НАТО в Мадриде примут решение о расширении международных батальонов, дислоцированных в странах Балтии и Польше, до численности бригад.

Встреча Гитанаса Науседы с Олафом Шольцем
Гитанас Науседа на встрече с Олафом Шольцем
Олаф Шольц на встрече с Гитанасом Науседой
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