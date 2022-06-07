Хроника путинской войны. Зеленский: Украина должна добиться победы на поле боя

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. Хроника событий 7 июня.

На 104-й день полномасштабной войны России против Украины российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины и ее отряды территориальной обороны сопротивляются агрессии. Оперативно проверить заявления представителей обеих сторон конфликта по независимым источникам невозможно. По данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. Хроника событий вторника, 7 июня (время вильнюсское).

19:05

Стало известно, какое именно оружие Польша поставит Украине в рамках "крупнейшего за 30 лет контракта ", подписание которого польское военное ведомство анонсировало сегодня. По данным Dziennik Gazeta Prawna, это 56 гаубиц Krab общей стоимостью около 3 млрд злотых (примерно 661 млн евро). Дальность стрельбы орудий составляет примерно 40 километров. Первая партия из 18 единиц уже отправилась в Украину на прошлой неделе.

18:40

Украина не разрешит главе Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлю Гросси проинспектировать Запорожскую АЭС, пока этот объект находится под контролем российских войск. В понедельник Гросси заявил в Twitter, что его команда готовится к визиту на электростанцию. Однако через день украинская госкомпания "Энергоатом" написала в своем Telegram-канале, что руководитель МАГАТЭ "снова врет".

Украинская сторона "не приглашала Гросси посетить Запорожскую электростанцию и в прошлом препятствовала такому его визиту, - говорится в посте "Энергоатома". - Посетить электростанцию можно будет только тогда, когда Украина снова возьмет ее под свой контроль". Заявление главы МАГАТЭ украинские энергетики расценили как "новую попытку получить доступ к Запорожской АЭС с целью узаконить присутствие оккупантов и одобрить их деятельность".

18:15

Минобороны Польши анонсировало скорое подписание крупного контракта на поставку оружия Украине. "Сейчас подписываем один из самых крупных оружейных контрактов за последние три десятилетия - продажу оружия для украинцев в Украину. Это оружие хорошо испытано, и мы уверены, что оно сыграет важную роль на поле боя", - написало польское военное ведомство в Twitter.

Premier @MorawieckiM w #StalowaWola: Teraz podpisujemy jeden z największych kontraktów zbrojeniowych z ostatniego trzydziestolecia - sprzedaż broni dla Ukraińców na Ukrainę. Ta broń jest dobrze sprawdzana i już dziś wiemy, że będzie bardzo ważną bronią na polu walki. pic.twitter.com/Plw8E5qnEG — Kancelaria Premiera (@PremierRP) June 7, 2022

17:50

Международные резервы России в мае снизились на $5,629 млрд, или на 0,9%, следует из информации, размещенной на сайте Центробанка РФ. Комментарий самого ЦБ гласит, что это произошло "в результате отрицательной переоценки активов". С января по май 2022 года международные резервы РФ снизились на 6,9%, с $630,627 млрд до $593,052 млрд.

17:30

Владимир Зеленский / AP nuotr.

Президент Украины Владимир Зеленский дал интервью Financial Times. Ключевые тезисы:

- Он готов к переговорам с Путиным, но Украина должна добиться победы на поле боя. "Тупик - это не наш вариант. Мы не можем жить в состоянии боевых действий".

- Конечная цель Украины - деоккупация всех ее международно признанных территорий. Отступление российских войск на довоенные позиции будет лишь временной победой.

- Достижение настоящей победы зависит не только от совместных усилий народа, властей и армии Украины. Важное значение имеет также поддержка Запада: поставки оружия, санкционная политика в отношении РФ.

- При этом Запад "ведет себя расчетливо", одновременно поддерживая Украину и стараясь, чтобы его бизнес не пострадал. Некоторые санкции уже сильно ударили по российской экономике, но пока не повлияли на позиицию Москвы, которая постоянно придумывает способы их обхода.

17:05

Вчера, 6 июня российская армия потеряла в Украине еще 110 солдат - таким образом, общие потери ее личного состава с начала войны составили уже 31 360 человек. Об этом сообщается в сводке Генерального штаба ВСУ. Кроме того, за сутки украинская армия уничтожила пять танков, 16 бронемашин, 4 артиллерийские системы, два беспилотника, 10 автомобилей и автоцистерн, один самолет и один вертолет ВС РФ.

Всего, по данным украинского Генштаба, россияне потеряли за время войны 1386 танков, 3416 бронемашин, 212 самолетов, 177 вертолетов, 694 артсистемы, 553 БПЛА и 2405 единиц автомобильной техники и автоцистерн. Помимо этого, с 24 февраля российская армия лишилась 207 установок РСЗО, 96 средств ПВО, 53 единицы спецтехники, 125 крылатых ракет и 13 кораблей и катеров. Самые большие потери ВС РФ понесли на Славянском направлении.

16:40

Российский писатель Дмитрий Глуховский подтвердил, что уголовное дело против него возбуждено по обвинению в дискредитации вооруженных сил РФ. Поводом стал его антивоенный пост в Instagram. "В качестве отягчающих обстоятельств - обвинение Президента РФ в развязывании войны с Украиной, - написал Глуховский в Telegram. - Готов повторить все, что там сказано: "Остановите войну! Признайте, что это война против целого народа и остановите ее! ".

Тем временем РИА "Новости" пишет, что Глуховского заочно арестовали еще 13 мая.

16:15

С 3 по 5 июня более 20 православных приходов в Украине перешли из Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) в автокефальную Православную церковь Украины (ПЦУ), сообщают украинские СМИ. Больше всего общин перешло в Киевской области - 10. Дальше идут Житомирская (шесть общин) и Хмельницкая (три). Автокефалия ПЦУ была дарована Константинопольским патриархатом в 2019 году. За первые месяцы этого года к ПЦУ присоединилось уже почти 400 общин - 4% всех приходов УПЦ МП.

15:50

Россия разрушила второй по величине зерновой терминал в Украине, находившийся в Николаеве. Об этом заявил у себя в Twitter верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. "Еще один российский ракетный удар внес вклад в глобальный продовольственный кризис, - написал он. – В свете таких сообщений, дезинформация, распространяемая Путиным в попытке снять с себя ответственность, становится еще более циничной".

Another Russian missile strike contributing to the global food crisis. Russian forces have destroyed the second biggest grain terminal in #Ukraine, in #Mykolaiv.

In light of such reports, the disinformation spread by Putin deflecting blame becomes ever more cynical.#StoptheWar — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) June 6, 2022

15:25

Дмитрий Глуховский / Facebook

Российский писатель и журналист, автор романов "Метро 2033" и "Будущее" Дмитрий Глуховский обявлен в федеральный розыск. Карточка с данными писателя появилась в базе розыска МВД РФ. По какой именно статье заведено дело, пока неизвестно. После 24 февраля Глуховский не раз публиковал в своих соцсетях антивоенные посты, рассказывал о потерях российской армии и убийствах мирных жителей в Украине.

15:05

По плану вывоза зерна из Одессы пока нет четких договоренностей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Есть заявления президента Путина, который сказал, что в данном случае Украина должна разминировать подходы к портам, что позволит судам после соответствующей проверки нашими военными на предмет того, что эти суда не завозят туда оружие, войти в порт, загрузиться зерном и потом при необходимости даже с нашей помощью проследовать в сторону международных вод", - сказал Песков журналистам.

Он также передал слова Путина о том, что Россия "не будет использовать эти разминированные коридоры, которые предстоит создать, для каких-то наступательных действий в отношении тех приморских городов".

14:35

Компания IBM объявила о прекращении работы в России. Об этом сообщает РИА "Новости". Какие-либо подробности данного решения пока неизвестны.

14:05

За время войны в Украине российские военные совершили преступления в отношении 147 представителей СМИ, сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова в Facebook. Среди них украинские, американские, британские, чешские, датские, ирландские, литовские, швейцарские, французские журналисты и из ОАЭ. "Журналистов убивают и ранят, похищают, пытают и запугивают – и каждый такой факт в поле пристального внимания правоохранителей", - сообщила Венедиктова.

По ее словам, за время полномасштабного вторжения России в Украину погибли 32 представителя медиа, еще 16 были ранены. "Часть смелых и небезразличных погибли, освещая ужасы войны – ожесточенные бои, оккупацию, эвакуацию гражданских под вражеским огнем. Остальные отдали жизнь, защищая Родину от захватчика в рядах украинской армии. Многие стали жертвами целенаправленных обстрелов РФ гражданских объектов и жилой застройки", - отметила генпрокурор.

13:50

Главные заявления министра обороны РФ Сергея Шойгу, сделанные на селекторном совещании:

- Россия полностью взяла под контроль жилые кварталы Северодонецка и "освободила 97% территории Луганской народной республики".

- Территория завода "Азовсталь" полностью разминирована, включая его подземные сооружения.

- Порты Мариуполя и Бердянска разминированы, работают в штатном режиме и уже приняли первые морские суда. "По поручению Верховного главнокомандующего, готовы к погрузке зерна в этих портах, - сказал Шойгу.

13:20

Алексей Арестович / фото UNIAN

Славянск может быть взят в осаду российскими войсками уже через неделю, считает советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович. "Осада Славянска является уже ближайшей перспективой. А наши войска севернее Северского Донца будут либо разгромлены, либо отойдут на южный берег", - сказал Арестович в интервью YouTube-каналу ФЕЙГИН LIVE. Он также считает очень вероятным, что в течение недели российские войска возьмут Святогорск и начнут наступать от Изюма на Барвенково, чтобы перерезать трассу на Славянск.

12:50

Главное из утренней сводки Минобороны РФ:

- Российские высокоточные ракеты поразили два пункта управления ВСУ, три огневые позиции артиллерийских батарей и 18 районов скопления живой силы и военной техники Украины. Уничтожены два склада боеприпасов украинской армии.

- Российская авиация поразила 65 районов сосредоточения живой силы и техника ВСУ. При этом убиты более 170 солдат, уничтожены девять танков, две установки РСЗО "Град", батарея полевой артиллерии и восемь автомобилей.

- Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 12 беспилотников в районах населенных пунктов Липцы, Стрелечье, Дементьевка, Бородоярское, Марьино, Петровское, Граково и Малые Проходы Харьковской области, а также Васильевка Николаевской области.

- Российские ракеты и артиллерия поразили 39 пунктов управления ВСУ, 47 огневых позиций и 426 районов сосредоточения живой силы и военной техники. В результате убито более 400 солдат, уничтожены 10 единиц бронетехники, три установки РСЗО "Град", 10 специальных автомобилей и три пусковые установки зенитных ракетных комплексов С-300 близ Краматорска.

- Также российская артиллерия уничтожила переданную Украине Норвегией 155-мм самоходную артиллерийскую установку М109А3, две 155-мм гаубицы М777 производства США, а также семь орудий полевой артиллерии и минометов, в том числе 203-мм самоходную артустановку "Пион".

12:30

Россия обстреляла детский сад в поселке городского типа Степногорск Васильевского района Запорожской области. "Ракета попала во двор дошкольного начального учреждения. Осколками выбито около ста окон", - написала в Telegram областная военная администрация.

Также она сообщает, что вчера в Степногорск попало восемь российских снарядов, которые повредили несколько домов и ранили одного человека, который был госпитализирован. От довоенного населения в 5000 человек в поселке осталось меньше половины.

11:20

Представители оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) призвали правительство ФРГ не блокировать отправку Испанией немецких танков Leopard 2 в Украину. "Германия бросает Украину в беде каждый день, в который туда не поступают тяжелые вооружения", - заявил зампредседателя фракции ХДС в бундестаге Йоханн Вадепуль (Johann Wadepuhl) газете Augsburger Allgemeine. "Если Испания хочет отправить танки, то правительство ФРГ должно сделать это возможным без промедления", - сказал политик далее. Ранее мадридская газета El Pais со ссылкой на источники в правительстве сообщила, что Испания собирается отправить в Украину тяжелые вооружения. Среди прочего, говорилось о ракетах для систем ПВО и 40 танках немецкого производства.

10:30

Главное из утренней сводки Минобороны Великобритании:

- В течение выходных украинские войска частично отбили Северодонецк, хотя ВС РФ, по-видимому, продолжают контролировать восточные районы города. Скорее всего, Россия при этом не отказалась от своего более широкого плана, который заключается в охвате этого ключевого города одновременно с севера и юга.

- Россия в мае добилась успехов в районе Попасной, но в последнюю неделю ее продвижение здесь остановилось. Сообщения об интенсивных артобстрелах Изюма и окрестностей указывают на то, что РФ готовится теперь предпринять новые усилия на северном направлении.

- России почти наверняка нужен крупный успех хотя бы на одном из этих направлений - иначе она не сможет превратить свои тактические успехи в оперативные и приблизиться к контролю над всем Донбассом, который является ее политической целью.

10:05

Россия разместила в приграничных с Украиной районах Брянской и Курской областей 3 батальонные тактические группы, сообщил Генеральный штаб ВСУ на своей странице в Facebook. "С целью демонстрации присутствия и сковывания сил обороны враг продолжает удерживать в приграничных районах Брянской и Курской областей до трех батальонных тактических групп. С территории РФ произведены минометные обстрелы подразделений наших войск в районах населенных пунктов Ходино и Большая Писаревка Сумской области", - сообщили в Генштабе.

09:30

Deutsche Bank перевел сотни высококвалифицированных ИТ-специалистов из России в Берлин вместе с их семьями, сообщила газета Financial Times. До начала войны в Украине в двух крупных центрах банка в Москве и Петербурге работали около 1,5 тысячи сотрудников, занимавшихся разработкой и поддержкой программного обеспечения. Это примерно четверть всех штатных ИТ-специалистов Deutsche Bank. Всем российским сотрудникам банка было предложено перевестись на работу в Германию, и половина из них приняла предложение, сообщили три источника, знакомые с вопросом. Большинство согласившихся уже переехали, утверждают источники. Всего речь идет примерно о 2 тысячах человек, включая семьи сотрудников.

08:40

Экипаж затонувшего российского крейсера "Москва" включен военными структурами РФ в список участников "специальной военной операции". Об этом сообщила "Медиазона", опубликовав ответ прокуратуры Черноморского флота на запрос Гульназ Уразаевой - матери одного из моряков, служивших на корабле. В нем говорится, воинская часть 84201, где служили моряки "Москвы", добавлена в перечень участников "спецоперации" для "обеспечения возможности социальных прав и гарантий, а также получения экипажем корабля и членами их семей выплат". При этом официально Минобороны РФ так и не признал, что крейсер "Москва" участвовал в войне против Украины, отмечает издание.

07:45

Международный союз конькобежцев (ISU) продлил отстранение российских и белорусских спортсменов от соревнований, сообщил генеральный директор ISU Фреди Шмид. Трансляция заседания велась на Youtube-канале организации. "Решение совета ISU об отстранении российских и белорусских спортсменов, которое было утверждено сегодня конгрессом, будет действовать до особого решения совета либо конгресса", - сказал Шмидт. 1 марта ISU запретил российским и белорусским спортсменам принимать участие в соревнованиях под эгидой организации в связи с нападением России на Украину.

06:30

США обвинили Россию в попытках запугать работающих в Москве американских журналистов, которых вызвали в МИД РФ и предупредили о "последствиях" из-за введенных Западом санкций. "Российское министерство иностранных дел вызвало журналистов, чтобы - цитирую - "разъяснить им последствия враждебной линии их правительства в медиасфере", - сообщил представитель Госдепартамента США Нед Прайс. "Кремль ведет полномасштабную атаку на свободу СМИ, на доступ к информации и правде", - добавил он, осудив "явную и очевидную попытку запугать независимых журналистов".

06:00

Советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович выразил опасения того, что если противник перережет трассу Лисичанск - Бахмут ближе к Лисичанску, группировка украинских войск, находящаяся там, рискует попасть в "котел", особенно если трасса будет перерезана в двух районах.

05:30

Япония расширила санкционный список

Япония добавила в санкционный список два российских банка - Россельхозбанк и Кредитный банк - и белорусский Белинвестбанк, сообщает МИД страны. Отмечается, что активы этих банков будут заморожены. Кроме того, сообщается, что под запрет на экспорт попадут товары, способствующие "укреплению промышленной базы Российской Федерации".

05:00

Счетная палата РФ отчиталась об "уменьшении государственного внешнего долга России, выраженного в иностранной валюте", на 2,6 млрд долларов. На 1 апреля внешний госдолг составил 57 143,2 млн долларов, говорится в ее отчете. При этом, как следует из документа, в рублевом эквиваленте внешний госдолг увеличился на 369,5 млрд рублей, то есть примерно на 6 млрд долларов. Таким образом, в действительности внешний госдолг РФ не уменьшился, а вырос на 8,3 процента.

04:30

Первый танкер со сжиженным природным газом (СПГ) для Болгарии прибыл в Турцию для разгрузки сырья, которое впоследствии доставят в один из терминалов Болгарии. Болгария отказалась от оплаты российского газа в рублях в конце апреля, после чего "Газпром" прекратил поставки в эту страну.

04:00

Славянск покинуло три четверти жителей

Три четверти населения Славянска покинуло город, сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко. На сегодняшний день в городе остается около 24 тысяч человек.

03:30

Российская пропаганда дискредитирует руководство Украины, распространяя фейки о сбыте западного оружия. Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины. В связи с этим, в центре считают, что Россия может организовать на территории Европы провокацию с использованием оружия, аналогичного тому, которое передают Украине.

03:00

Владимир Зеленский / AP nuotr.

Президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает, что вопрос о статусе кандидата на вступление в Евросоюз решится для его страны уже в ближайшие недели. Об этом глава государства заявил в своем ежедневном видеообращении. "Я считаю, что это будет решение не только об Украине, но и обо всем европейском проекте - о том, есть ли у него будущее как у действительно сильного объединения", - сказал Зеленский.

02:30

Государственный министр культуры Германии посетила Одессу

Государственный министр культуры Германии Клаудия Рот (Claudia Roth) намерена поддержать Одессу при подаче заявки на включение города в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Об этом немецкий политик, находящаяся с двухдневным визитом в Одессе, сообщила в понедельник, 6 июня, во время встречи с министром культуры и информационной политики Украины Александром Ткаченко и мэром города Геннадием Трухановым.

01:30

Решение Болгарии, Северной Македонии и Черногории не пропускать через свое воздушное пространство в Сербию самолет с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым было самостоятельным, заявил пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс. "Оно отражает решимость Европы привлечь Россию к ответу за ее неспровоцированную и неоправданную агрессию в Украине", - сказал он.

01:00

160 тел погибших военных, которые Россия передала Украине 2 июня в рамках обмена, были вывезены с мариупольского завода "Азовсталь". Об этом агентству Associated Press заявила представитель полка "Азов" Анна Головко. Сколько тел еще остаются на территории завода, неизвестно, отмечает агентство.

00:30

Английский может получить статус языка делового общения в Украине

Английский язык может получить статус языка делового общения в Украине, заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль. По его словам, сейчас кабинет министров "прорабатывает соответствующую законодательную инициативу".

"Английский сегодня используют в деловом общении во всем цивилизованном мире, так что предоставление ему такого статуса в Украине будет способствовать развитию бизнеса, привлечению инвестиций и ускорению евроинтеграции Украины", - считает украинский премьер.

00:01

Афины передадут Украине около 100 боевых машин пехоты БМП-1 советского производства лишь после того, как Германия доставит в Грецию обещанные немецкие БМП Marder. Об этом 6 июня заявил официальный представитель правительства Греции Яннис Ойконому.

Причина такого решения - напряженные отношения с Турцией. Греческие острова не должны остаться незащищенными, подчеркнули ранее в Афинах. Турция ставит под сомнение суверенитет нескольких островов в восточной части Эгейского моря. Поэтому греческие вооруженные силы находятся в состоянии боевой готовности.

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