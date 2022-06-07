Война России против Украины

Новости

3 мин. назад

Российский суд признал список погибших россиян на войне в Украине гостайной

Борис Джонсон

Новости

8 мин. назад

Борис Джонсон выиграл голосование по вотуму недоверия

Катерина Сакелларопулу

Новости

18 мин. назад

Вильнюс посетит президент Греции

Война России против Украины

Новости

27 мин. назад

Хроника путинской войны. Славянск покинуло три четверти жителей

Ассоциативная фотография

Новости

28 мин. назад

Количество самоубийств в Литве снижается, но показатели остаются самыми плохими в Европе

Школа

Новости

33 мин. назад

Школы нацменьшинств в Балтии: соседи хотят обучать детей лишь на государственном языке, у Литвы - другие приоритеты

Берлинский аэропорт

Новости

1 ч. назад

Spiegel: Германия даст ПМЖ 70 российским диссидентам

Истребители НАТО

Новости

1 ч. назад

Истребители НАТО два раза сопроводили самолеты РФ

Сейм

Новости

1 ч. назад

Сейм начнет подготовку к референдуму о двойном гражданстве

Телеканал "Дождь" (архивное фото)

Новости

2 ч. назад

В Латвии запретили все телеканалы из РФ и выдали лицензию "Дождю"

Война России против Украины

Новости

10 ч. назад

Хроника путинской войны. Лавров пригрозил оккупацией новых регионов Украины

Борис Джонсон

Новости

19 ч. назад

В Британии пройдёт голосование о доверии премьеру Джонсону

Владимир Путин, Вячеслав Володин

Новости

20 ч. назад

Глава Госдумы: Россия перестанет исполнять решения ЕСПЧ с 15 марта

„Caritas“

Новости

21 ч. назад

Caritas в третий раз инициирует сбор вещей для жителей Украины

Дворец правителей

Новости

21 ч. назад

В Вильнюсе будет увековечена память ученого, создавшего метр

Работники

Новости

21 ч. назад

Жители Литвы работали в среднем 157 дней, чтобы заплатить все налоги

Новости

2022.06.07 07:15

Spiegel: Германия даст ПМЖ 70 российским диссидентам

DW2022.06.07 07:15
Берлинский аэропорт
Берлинский аэропорт / AP nuotr.

Критические журналисты из России, въехавшие в ФРГ с трехмесячной шенгенской визой, смогут остаться в стране на постоянное жительство. Их краткосрочные визы переоформят в долгосрочные, сообщил Der Spiegel.

Правительство ФРГ позволит остаться в Германии на постоянное жительство почти 70 российским диссидентам, сообщило в понедельник, 6 июня, издание Der Spiegel со ссылкой на источники в правительстве. Критически настроенные российские журналисты, бежавшие в ФРГ после начала российской агрессии в Украине с трехмесячной шенгенской визой, смогут остаться здесь на ПМЖ и работать: их краткосрочные визы переоформят в долгосрочные.

По сведениям издания, правительство ФРГ ведет с этой целью переговоры с министерствами внутренних дел федеральных земель Берлин и Саксония. В докладе рабочей группы "Российские специалисты", подготовленном к заседанию правительства ФРГ, запланированному на 8 июня, говорится: "Федеральное правительство предлагает выдать критически настроенным деятелям культуры и СМИ из Российской Федерации, въехавшим с шенгенской визой и теперь желающим остаться в Германии, чтобы продолжать свою работу, вид на жительство с целью трудоустройства на территории ФРГ".

Стипендии для российских диссидентов

Как сообщает Der Spiegel, содержание российских диссидентов в Германии на первом этапе будет обеспечено за счет стипендий, которые первоначально будут выдаваться сроком на один год. Они могут продлеваться в том случае, если за этот период диссидентам так и не удастся найти работу или стать самозанятыми.

Стипендии будут финансироваться из бюджета министра культуры Клаудии Рот (Claudia Roth) в объеме 3,5 млн евро. Кураторами стипендий будут три организации: "Репортеры без границ", Media in Cooperation and Transition (MICT) и фонд текстильной мануфактуры Schöpflin из федеральной земли Баден-Вюртемберг.

DW

# В мире# Война в Украине
Война России против Украины
3 мин. назад

Российский суд признал список погибших россиян на войне в Украине гостайной

Борис Джонсон
8 мин. назад

Борис Джонсон выиграл голосование по вотуму недоверия

Катерина Сакелларопулу
18 мин. назад

Вильнюс посетит президент Греции

Война России против Украины
27 мин. назад

Хроника путинской войны. Славянск покинуло три четверти жителей

постоянно дополняется
Ассоциативная фотография
28 мин. назад

Количество самоубийств в Литве снижается, но показатели остаются самыми плохими в Европе

Школа
33 мин. назад

Школы нацменьшинств в Балтии: соседи хотят обучать детей лишь на государственном языке, у Литвы - другие приоритеты

Истребители НАТО
1 ч. назад

Истребители НАТО два раза сопроводили самолеты РФ

Сейм
1 ч. назад

Сейм начнет подготовку к референдуму о двойном гражданстве

Телеканал "Дождь" (архивное фото)
2 ч. назад

В Латвии запретили все телеканалы из РФ и выдали лицензию "Дождю"

Война России против Украины
8
10 ч. назад

Хроника путинской войны. Лавров пригрозил оккупацией новых регионов Украины

постоянно дополняется
8
Война России против Украины
8
2022.06.06 22:06

Хроника путинской войны. Лавров пригрозил оккупацией новых регионов Украины

постоянно дополняется
8
Работники
2022.06.06 11:03

Жители Литвы работали в среднем 157 дней, чтобы заплатить все налоги

„Caritas“
2022.06.06 11:23

Caritas в третий раз инициирует сбор вещей для жителей Украины

Борис Джонсон
2022.06.06 12:59

В Британии пройдёт голосование о доверии премьеру Джонсону

Дворец правителей
2022.06.06 11:15

В Вильнюсе будет увековечена память ученого, создавшего метр

Полиция
2022.06.06 10:33

В Вилкавишкском районе мужчина убил собаку

«Серебряный журавль-2022»
2022.06.06 10:09

Киноприз за заслуги всей жизни – Мантасу Кведаравичюсу. Лауреата объявил Владимир Зеленский

Габриэлюс Ландсбергис
2022.06.06 10:22

Г. Ландсбергис обсудит с представителями правительства Японии ситуацию в Украине

Владимир Путин, Вячеслав Володин
2022.06.06 12:46

Глава Госдумы: Россия перестанет исполнять решения ЕСПЧ с 15 марта

Флаг Казахстана
2022.06.06 10:52

ЦИК Казахстана: изменение Конституции поддержали 77% граждан