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2022.06.07 07:10

Истребители НАТО два раза сопроводили самолеты РФ

BNS2022.06.07 07:10
Истребители НАТО
Истребители НАТО / BNS nuotr.

На прошлой неделе истребители НАТО два раза поднимались в воздух для сопровождения российских военных самолетов, пролетающих над Балтийским морем в международном воздушном пространстве, сообщило в министерство обороны.

2 июня истребители НАТО опознали российский штурмовик "Ил-20", летевший в международном пространстве.

Он летел с выключенным транспондером, без летного плана, поддерживая радиосвязь с местными диспетчерами.

3 июня истребители НАТО сопроводители пассажирский самолет "Ту-134". Борт следовал со включенным транспондером, следовал летному плану, поддерживал связь с местными диспетчерами.

Самолеты НАТО, осуществляющие миссию воздушной полиции, начали патрулировать воздушную границу стран Балтии с Россией и Беларусью после вторжения России в Украину.

# Литва# Война в Украине
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