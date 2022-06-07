Истребители НАТО два раза сопроводили самолеты РФ

На прошлой неделе истребители НАТО два раза поднимались в воздух для сопровождения российских военных самолетов, пролетающих над Балтийским морем в международном воздушном пространстве, сообщило в министерство обороны.

2 июня истребители НАТО опознали российский штурмовик "Ил-20", летевший в международном пространстве.

Он летел с выключенным транспондером, без летного плана, поддерживая радиосвязь с местными диспетчерами.

3 июня истребители НАТО сопроводители пассажирский самолет "Ту-134". Борт следовал со включенным транспондером, следовал летному плану, поддерживал связь с местными диспетчерами.

Самолеты НАТО, осуществляющие миссию воздушной полиции, начали патрулировать воздушную границу стран Балтии с Россией и Беларусью после вторжения России в Украину.