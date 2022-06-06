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2022.06.06 12:46

Глава Госдумы: Россия перестанет исполнять решения ЕСПЧ с 15 марта

Радио «Cвобода»2022.06.06 12:46
Владимир Путин, Вячеслав Володин
Владимир Путин, Вячеслав Володин / Shutterstock

Россия не будет исполнять решения Европейского суда по правам человека, вынесенные после 15 марта 2022 года. Компенсации по постановлениям, вступившим в силу до этой даты, будут выплачиваться только в рублях на счета в российских банках. Об этом сообщил председатель Государственной думы России Вячеслав Володин.

Володин отметил, что соответствующие предложения уже рассматриваются в Госдуме. По словам спикера, одобрить законодательство о неисполнении решений ЕСПЧ планируется на этой неделе.

"Европейский суд по правам человека стал инструментом политической борьбы против нашей страны в руках западных политиков. Некоторые его решения прямо противоречили Конституции РФ, нашим ценностям, традициям", — написал Володин. Среди подобных решений Володин отметил требование ЕСПЧ признать в России однополые браки, заключённые в других странах.

Также, согласно законопроекту, решения российских судов будут иметь верховенство над постановлениями ЕСПЧ.

Глава международной практики правозащитной группы "Агора" Кирилл Коротеев отметил, что законопроект нарушает Европейскую конвенцию о защите прав человека и основных свобод. Согласно документу, Россия обязана исполнять окончательные постановления ЕСПЧ по любому делу, в котором она выступает стороной.

Россия перестанет быть участницей Конвенции только 16 сентября 2022 года, через полгода после того, как её 16 марта исключили из Совета Европы за вторжение на территорию Украины. Россия вступила в Совет Европы в 1996 году и стала первой в истории страной, исключённой из организации. При этом Москва утверждает, что сама вышла из Совета Европы.

Законопроект о неисполнении решений ЕСПЧ был внесён в Госдуму 16 мая 2022 года. Авторами законопроекта стали член Совета Федерации Андрей Клишас и депутат Госдумы Павел Крашенинников.

Радио Свобода

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