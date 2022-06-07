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2022.06.07 07:10

Сейм начнет подготовку к референдуму о двойном гражданстве

BNS2022.06.07 07:10
Сейм
Сейм / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Правление Сейма решило создать рабочую группу по подготовке к референдуму о легализации множественного гражданства.

"Цель - подготовиться к референдуму, подготовить саму формулировку и разработать план подготовки к референдуму, который запланирован на 2024 год", - сообщила председатель Сейма Виктория Чмилите-Нильсен.

Правление обратилось во фракции, чтобы они делегировали своих представителей.

За незамедлительное создание такой группы выступила Комиссия сейма и международной литовской общины. Ее председатель Даля Асанавичюте не раз обращала внимание, что времени уже не так много.

Эмигрировавшие из Литвы после восстановления независимости 11 марта 1990 года, за некоторыми исключениями, не могут получить двойное гражданство.

Ранее Конституционный суд разъяснил, что только изменив Конституцию путем референдума, можно открыть возможность получать двойное гражданство тем лицам, кто получил гражданство другой страны после восстановления независимости Литвы.

# Литва
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