Хроника путинской войны. Россия разместила в Беларуси свои "Искандеры"

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. Хроника событий 6 июня.

На 103-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины и ее отряды территориальной обороны сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон конфликта по независимым источникам невозможно. По данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. Хроника событий понедельника, 6 июня (время вильнюсское).

12:05

Появление Марины Овсянниковой в прямом эфире российского Первого канала / стоп-кадр

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко высказался за запрет на въезд в страну для бывшего редактора "Первого канала" Марины Овсянниковой. "Что она делает в Украине? Это хороший вопрос. Потому что, очевидно, нужно уже пересмотреть правила, в соответствии с которыми в Украину пускают россиян… Нужно ответить на вопрос: что делает в немецких медиа эта журналистка, и зачем ее пускали в Украину?” - сказал Ткаченко в эфире национального телемарафона. Он добавил, что с самого начала со скепсисом относился к ажиотажу вокруг Овсянниковой, а теперь у него возник вопрос к немецким СМИ о том, соответствует ли экс-сотрудница "Первого канала" стандартам журналиста.

11:30

В оккупированной войсками РФ Херсонской области 12 июня отметят День России. Об этом заявил Владимир Сальдо - "глава военно-гражданской администрации" Херсонщины по версии российских официальных СМИ. "Самое главное, мы его будем встречать и отмечать уже вместе со всей Россией, а не отдельно где-то там. Это важно. Конечно же, будут разработаны такие мероприятия, чтобы жители увидели и почувствовали, какой огромной семьей, к которой мы возвращаемся, мы стали", - цитирует словам Сальдо агентство ТАСС.

10:25

Утренний брифинг Минобороны РФ. Главное:

- Высокоточными ракетами воздушного базирования поражены четыре пункта управления украинской армии, и 15 районов скопления живой силы и украинской военной техники, а также корпуса кузнечно-механического завода в Харьковской области, где ремонтировалась бронетехника ВСУ.

- Российская авиация нанесла удар по 73 объектам ВСУ, убив более 150 солдат, уничтожив два командных пункта, три склада с оружием и топливом, восемь танков и бронеавтомобилей, установка РСЗО "Град", батарея полевой артиллерии, 10 автомобилей и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США.

- ПВО сбила самолет МиГ-29 ВВС Украины в районе Славянска и 13 украинских беспилотников

- Ракетные войска и артиллерия поразили 431 объект ВСУ, семь командных пунктов и 34 огневые позиции. В результате артиллерийских ударов убито более 300 украинских военных, уничтожены 10 танков, две установки РСЗО "Град", 17 автомобилей, 17 орудий полевой артиллерии и минометов, а также три склада ракетно-артиллерийского вооружения.

09:30

Россия разместила на территории Беларуси вдоль украинской границы ракетные комплексы "Искандер-М", зенитно-пушечные системы "Панцирь" и ЗРК С-400 и самолеты оперативно-тактической авиации, сообщил Генеральный штаб ВСУ на своей странице в Facebook.

08:40

Великобритания предоставит Украине реактивные системы залпового огня M270 американского производства с дальностью стрельбы до 80 километров. По данным BBC, в первой партии будут отправлены три таких РСЗО. "Поскольку Россия меняет свою тактику, нам тоже нужно менять нашу поддержку (Украины. – Ред.)", - заявил в понедельник министр обороны Великобритании Бен Уоллес. "Если международное сообщество продолжит оказывать поддержку, я верю, что Украина сможет победить», - сказал министр.

07:50

Поселок Теткино в Курской области был обстрелян рано утром в понедельник, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Курской области Роман Старовойт. По его данным, никто не пострадал, однако поврежден мост, пострадал ближайший двухэтажный жилой дом на 8 квартир и хозяйственные пристройки рядом. "В доме посекло крышу, полностью выбиты стекла. Сгорел автомобиль. Есть повреждения на территории сахарного завода", - написал Старовойт.

06:45

С. Тихановская / E. Blaževič/ LRT nuotr.

До полутора тысяч белорусов сражаются за Украину, сообщила один из лидеров белорусской оппозиции Светлана Тихановская в беседе с итальянской газетой Corriere della Sera. "Когда началась война, многие в Беларуси подумали, что надо помогать украинцам, поэтому были организованы батальоны", - объяснила она. По словам Тихановской, они находятся "в разных городах, под присмотром украинской армии".

06:10

Ассоциации работодателей в Германии и Австрии предостерегли от немедленного эмбарго на поставки газа из России. Подобный сценарий застанет экономику обеих стран врасплох и будет иметь далеко идущие последствия для компаний и их рабочих мест, заявили глава Федерального объединения союзов немецких работодателей (BDA) Райнер Дульгер (Rainer Dulger) и глава Объединения австрийской промышленности Георг Книлль. В частности, газовое эмбарго грозит производственными потерями и остановками производства, указали они. Евросоюз ранее согласовал запрет на импорт угля из России и частичное нефтяное эмбарго в качестве ответа на вторжение РФ в Украину.

05:30

Война России против Украины / AP nuotr.

На восстановление разрушенных в ходе войны дорог потребуется 900 млрд гривен (28 млрд евро), заявил первый заместитель председателя "Укравтодора" Андрей Ивко в эфире телемарафона. Работы могут занять до 4 лет, добавил он. По словам Ивко, 24 тысячи километров автодорог полностью разрушены.

04:25

США не намерены снимать введенные в отношении России санкции в обмен на снятие блокады украинских портов и беспрепятственный экспорт зерна из Украины, пишет издание Politico со ссылкой на неназванного американского чиновника. Собеседник издания расценил утверждения РФ на эту тему как "дипломатию вымогательства". В то же время другой собеседник Politico, представляющий Организацию Объединенных Наций, указал, что подобное предложение России "усложняет" и без того "хрупкие" переговоры ООН с Москвой.

03:25

МИД России - о визите Сергея Лаврова в Сербию

Сергей Лавров / AP nuotr.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире итальянского телеканала La7 подтвердила отказ Болгарии, Северной Македонии и Черногории пропустить самолет главы внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова через свое воздушное пространство. Ожидалось, что российский министр 6-7 июня посетит Сербию, с которой граничат эти балканские государства. В то же время высокопоставленный представитель МИД РФ в ответ на вопрос агентства "Интерфакс" об отмене визита Лаврова в Сербию указал, что "способностью к телепортации" российская дипломатия "еще не овладела".

03:00

Контрнаступательное давление Украины, скорее всего, продолжит привлекать внимание российских войск к Луганской области, что приведет к появлению уязвимых мест в оборонительных усилиях РФ в Харьковской области и вдоль южной оси, считают эксперты американского Института изучения войны (ISW). Украинские силы, вероятно, пытаются воспользоваться сосредоточением российских войск в районе Северодонецка, чтобы организовать контратаки на других направлениях наступления армии РФ, говорится в очередной сводке ISW.

02:00

Президент Зеленский - о посещении Лисичанска и Соледара

Президент Украины Владимир Зеленский в ночном обращении к согражданам рассказал, что после посещения передовой в Запорожской области побывал в Лисичанске (Луганская область) и Соледаре (Донецкая область). "Кое-что привезли военным. Об этом подробно не буду", - отметил глава государства. Кроме того, украинский лидер побеседовал в Запорожской области с мариупольцами, которым удалось выехать из города живыми и с детьми. "Условия - видел - временные, но неплохие. Понял их сложные вопросы. Думаю, решим", - заверил Зеленский.

01:05

Война в Украине может привести к росту заболеваний ВИЧ-инфекцией и туберкулезом в стране, заявил директор Глобального фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией Питер Сэндс изданиям группы Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). По его мнению, массовые потоки беженцев, размещение в тесных помещениях и прекращение оказания медицинской помощи способствуют распространению инфекционных заболеваний. Такая ситуация особенно опасна для тех, кто зависит от регулярного приема лекарственных препаратов, указал Сэндс и выделил необходимость создать защищенный гуманитарный коридор для доставки медикаментов. Вместе с тем долгосрочные последствия войны оценивать слишком рано, подчеркнул эксперт.

00:05

Минэкономики Швейцарии: Санкции по РФ пока не достигли цели

Санкции в отношении России пока не достигли цели - скорейшего прекращения войны в Украине, заявил начальник федерального департамента Швейцарии по экономическим вопросам, образованию и исследованиям Ги Пармелен в интервью изданию Blick. Эффективность ограничительных мер зависит от их безупречного применения в сочетании с другими политическими, дипломатическими или юридическими инструментами, добавил он. Вторжение в суверенную страну является вопиющим нарушением международного права, отметил Пармелен.

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