Хроника путинской войны. Лавров пригрозил оккупацией новых регионов Украины

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. Хроника событий 6 июня.

На 103-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины и ее отряды территориальной обороны сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон конфликта по независимым источникам невозможно. По данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. Хроника событий понедельника, 6 июня (время вильнюсское).

16:20

Глава МИД России Сергей Лавров пригрозил оккупацией новых регионов Украины в ответ на поставку ей западными партнерами дальнобойных реактивных систем залпового огня (РСЗО). “Чем дальнобойнее будут системы, поставляемые киевскому режиму, тем дальше мы будем отодвигать “нацистов” от той линии, откуда исходят угрозы русскому населению Украины и Российской Федерации”, - заявил Лавров на своей сегодняшней пресс-конференции. США уже поставляет ВСУ ракетные системы HIMARS, способные бить на расстояние до 70 км; поставки аналогичной техники собирается начать Великобритания.

16:55

Россия и Турция предварительно договорились о схеме разблокирования поставок украинской сельхозпродукции через Черное море. Однако сама Украина с условиями их сделки пока не соглашается. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на свои источники. По информации издания, сделка между РФ и Турцией подразумевает разминирование моря в районе Одессы и предоставление гарантий безопасного прохода кораблей через Черное море под эгидой ООН. Однако при этом Россия требует дать ей возможность инспектировать торговые суда на предмет наличия на них оружия - и с этим условием в Киеве не согласны. При этом, по данным Bloomberg, прямого участия в переговорах Украина не принимает.

16:30

Суд Шри-Ланки приостановил действие судебного постановления, которое не позволяло вылететь в Россию самолету "Аэрофлота". Как сообщает местное новостное издание Newsfirst, решение суда низшей инстанции отменили по ходатайству Генеральной прокуратуры островного государства.

Вылет Airbus A330 из международного аэропорта Бандаранаике задержали 2 июня после того, как Высокий коммерческий суд Коломбо удовлетворил жалобу к "Аэрофлоту" ирландской лизинговой компании Celestial Aviation Trading Limited, требовавшей вернуть самолет ей. 200 российских пассажиров были размещены в гостиницах Коломбо.

16:00

Украинская армия не собирается отступать из Северодонецка

ВСУ не намерены отступать из Северодонецка, несмотря на ведущиеся в городе тяжелые бои. Глава городской военно-гражданской администрации Александр Стрюк в ходе национального телемарафона заявил, что в Северодонецке "сосредоточено достаточно сил и средств, чтобы удерживаться в городе" и что покидать его "никто не собирается".

В то же время защитники города, судя по всему, вновь отошли из его центра под давлением российских частей. "Ситуация в Северодонецке несколько ухудшилась, бои очень динамичны. Во время контрнаступления была отбита половина города, но сейчас удерживаем позиции в промзоне", - написал в Telegram руководитель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

15:30

Рига / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Телеканал "Дождь", приостановивший свою деятельность в России после начала войны против Украины, возобновит вещание из Латвии. "Дождь" получил лицензию от Латвийского национального совета электронных СМИ после трехмесячных переговоров с участием купных игроков латвийского медиарынка. Редакция "Дождя" теперь будет работать из Риги.

15:10

В мае в России было продано всего 24 268 новых легковых и легких коммерческих автомобиля, сообщает Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ). Это на 83% меньше, чем в мае прошлого года. Тогда, несмотря на перебои в работе автосалонов из-за ковидного карантина, россияне приобрели 147 378 новых легковушек. За первые пять месяцев 2022 года продажи упали на 52% и составили 318 114 автомобилей. В АЕБ ожидают, что и по итогам года падение продаж легковых автомобилей в России составит в районе 50 процентов.

14:40

С начала войны в Украине погибли уже 32 журналиста - не только украинцы, но и корреспонденты СМИ из России, Франции и США, а также документалист из Литвы. Об этом сообщил в отмечаемый 6 июня День журналиста министр культуры и информационной политики страны Александр Ткаченко. “Все журналисты, которые сегодня работают 24/7 – вы герои. Мы ведем гибридную войну, первую столь масштабную в истории мира, и ваша роль сегодня неоценима. Как и ваша ответственность, ваша преданность делу, упорство и смелость", – написал он у себя в Telegram.

14:20

Украина собрала около 1,5 млрд гривен (почти $42 млн) пожертвований через платформу UNITED24. Об этом написал в своем Telegram Владимир Зеленский, сам объявивший о запуске платформы месяц назад. Президент поблагодарил сборную Украины по футболу и других присоединившихся к инициативе по сбору средств в поддержку Украины. Между тем, в России платформа UNITED24 была на днях заблокирована.

14:01

США в мае предупредили 14 стран, в основном африканских, о том, что Россия может попытаться продать иностранным покупателям украинское зерно. The New York Times пишет, что письма об этом были разосланы по дипломатическим каналам. В них упоминалось минимум три судна с "украденным украинским зерном", которые вышли из российских портов. По оценке ООН, Россия и Украина вместе обеспечивают 40% потребности Африки в пшенице, при этом за год цены на зерно выросли на 23% из-за засухи. Учитывая, что в Африке сейчас голодают миллионы человек, страны континента скорее всего не прислушаются к предупреждениям США и купят зерно у России, считает американская газета.

13:50

Комитет Госдумы РФ по госстроительству и законодательству на своем сегодняшнем заседании одобрил проект закона, приравнивающего переход на сторону противника во время войны к госизмене. Согласно законопроекту, “участие граждан России в военных действиях против интересов РФ за рубежом” будет караться лишением свободы на срок до 20 лет и штрафом в размере до 500 тыс. руб. За "публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства" предлагается лишать свободы на срок до семи лет или налагать штраф в размере до 2,5 млн рублей. Госдуме рекомендовано принять законопроект в первом чтении.

13:15

В Латвии с 9 июня будет запрещено вещание последних 80 российских ТВ-каналов, которые пока еще доступны местным зрителям. Решение об этом принял государственный Национальный совет по электронным СМИ. "Решение принято на основании новой правовой нормы, согласно которой в Латвии не могут работать телеканалы, зарегистрированные в стране, которая ставит под угрозу территориальную целостность и независимость другой страны", - заявил агентству BNS глава ведомства Ивар Аболиньш.

12:40

Республика Корея может принять участие в послевоенном восстановлении Украины. Об этом написала в своем Telegram-канале председатель партии “Слуга народа" Елена Шуляк. "Потребность в нем [восстановлении] официальная делегация во главе с руководителем правящей партии Республики Корея господином Ли Джун Соком имела возможность сегодня увидеть в Буче и Ирпене собственными глазами, - написала Шуляк. - По словам господина Ли Джун Сока, после увиденного и услышанного в Украине, он обязательно встретится с президентом Юном Сок Ёлем, чтобы обсудить разные варианты помощи".

12:05

Появление Марины Овсянниковой в прямом эфире российского Первого канала / стоп-кадр

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко высказался за запрет на въезд в страну для бывшего редактора "Первого канала" Марины Овсянниковой. "Что она делает в Украине? Это хороший вопрос. Потому что, очевидно, нужно уже пересмотреть правила, в соответствии с которыми в Украину пускают россиян… Нужно ответить на вопрос: что делает в немецких медиа эта журналистка, и зачем ее пускали в Украину?” - сказал Ткаченко в эфире национального телемарафона. Он добавил, что с самого начала со скепсисом относился к ажиотажу вокруг Овсянниковой, а теперь у него возник вопрос к немецким СМИ о том, соответствует ли экс-сотрудница "Первого канала" стандартам журналиста.

11:30

В оккупированной войсками РФ Херсонской области 12 июня отметят День России. Об этом заявил Владимир Сальдо - "глава военно-гражданской администрации" Херсонщины по версии российских официальных СМИ. "Самое главное, мы его будем встречать и отмечать уже вместе со всей Россией, а не отдельно где-то там. Это важно. Конечно же, будут разработаны такие мероприятия, чтобы жители увидели и почувствовали, какой огромной семьей, к которой мы возвращаемся, мы стали", - цитирует словам Сальдо агентство ТАСС.

10:25

Утренний брифинг Минобороны РФ. Главное:

- Высокоточными ракетами воздушного базирования поражены четыре пункта управления украинской армии, и 15 районов скопления живой силы и украинской военной техники, а также корпуса кузнечно-механического завода в Харьковской области, где ремонтировалась бронетехника ВСУ.

- Российская авиация нанесла удар по 73 объектам ВСУ, убив более 150 солдат, уничтожив два командных пункта, три склада с оружием и топливом, восемь танков и бронеавтомобилей, установка РСЗО "Град", батарея полевой артиллерии, 10 автомобилей и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США.

- ПВО сбила самолет МиГ-29 ВВС Украины в районе Славянска и 13 украинских беспилотников

- Ракетные войска и артиллерия поразили 431 объект ВСУ, семь командных пунктов и 34 огневые позиции. В результате артиллерийских ударов убито более 300 украинских военных, уничтожены 10 танков, две установки РСЗО "Град", 17 автомобилей, 17 орудий полевой артиллерии и минометов, а также три склада ракетно-артиллерийского вооружения.

09:30

Российский ракетный комплекс "Искандер" (архивное фото) / Reuters/Scanpix nuotr.

Россия разместила на территории Беларуси вдоль украинской границы ракетные комплексы "Искандер-М", зенитно-пушечные системы "Панцирь" и ЗРК С-400 и самолеты оперативно-тактической авиации, сообщил Генеральный штаб ВСУ на своей странице в Facebook.

08:40

Великобритания предоставит Украине реактивные системы залпового огня M270 американского производства с дальностью стрельбы до 80 километров. По данным BBC, в первой партии будут отправлены три таких РСЗО. "Поскольку Россия меняет свою тактику, нам тоже нужно менять нашу поддержку (Украины. – Ред.)", - заявил в понедельник министр обороны Великобритании Бен Уоллес. "Если международное сообщество продолжит оказывать поддержку, я верю, что Украина сможет победить», - сказал министр.

07:50

Поселок Теткино в Курской области был обстрелян рано утром в понедельник, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Курской области Роман Старовойт. По его данным, никто не пострадал, однако поврежден мост, пострадал ближайший двухэтажный жилой дом на 8 квартир и хозяйственные пристройки рядом. "В доме посекло крышу, полностью выбиты стекла. Сгорел автомобиль. Есть повреждения на территории сахарного завода", - написал Старовойт.

06:45

С. Тихановская / E. Blaževič/ LRT nuotr.

До полутора тысяч белорусов сражаются за Украину, сообщила один из лидеров белорусской оппозиции Светлана Тихановская в беседе с итальянской газетой Corriere della Sera. "Когда началась война, многие в Беларуси подумали, что надо помогать украинцам, поэтому были организованы батальоны", - объяснила она. По словам Тихановской, они находятся "в разных городах, под присмотром украинской армии".

06:10

Российский газ / Shutterstock.com

Ассоциации работодателей в Германии и Австрии предостерегли от немедленного эмбарго на поставки газа из России. Подобный сценарий застанет экономику обеих стран врасплох и будет иметь далеко идущие последствия для компаний и их рабочих мест, заявили глава Федерального объединения союзов немецких работодателей (BDA) Райнер Дульгер (Rainer Dulger) и глава Объединения австрийской промышленности Георг Книлль. В частности, газовое эмбарго грозит производственными потерями и остановками производства, указали они. Евросоюз ранее согласовал запрет на импорт угля из России и частичное нефтяное эмбарго в качестве ответа на вторжение РФ в Украину.

05:30

Война России против Украины / AP nuotr.

На восстановление разрушенных в ходе войны дорог потребуется 900 млрд гривен (28 млрд евро), заявил первый заместитель председателя "Укравтодора" Андрей Ивко в эфире телемарафона. Работы могут занять до 4 лет, добавил он. По словам Ивко, 24 тысячи километров автодорог полностью разрушены.

04:25

США не намерены снимать введенные в отношении России санкции в обмен на снятие блокады украинских портов и беспрепятственный экспорт зерна из Украины, пишет издание Politico со ссылкой на неназванного американского чиновника. Собеседник издания расценил утверждения РФ на эту тему как "дипломатию вымогательства". В то же время другой собеседник Politico, представляющий Организацию Объединенных Наций, указал, что подобное предложение России "усложняет" и без того "хрупкие" переговоры ООН с Москвой.

03:25

МИД России - о визите Сергея Лаврова в Сербию

Сергей Лавров / AP nuotr.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире итальянского телеканала La7 подтвердила отказ Болгарии, Северной Македонии и Черногории пропустить самолет главы внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова через свое воздушное пространство. Ожидалось, что российский министр 6-7 июня посетит Сербию, с которой граничат эти балканские государства. В то же время высокопоставленный представитель МИД РФ в ответ на вопрос агентства "Интерфакс" об отмене визита Лаврова в Сербию указал, что "способностью к телепортации" российская дипломатия "еще не овладела".

03:00

Контрнаступательное давление Украины, скорее всего, продолжит привлекать внимание российских войск к Луганской области, что приведет к появлению уязвимых мест в оборонительных усилиях РФ в Харьковской области и вдоль южной оси, считают эксперты американского Института изучения войны (ISW). Украинские силы, вероятно, пытаются воспользоваться сосредоточением российских войск в районе Северодонецка, чтобы организовать контратаки на других направлениях наступления армии РФ, говорится в очередной сводке ISW.

02:00

Президент Зеленский - о посещении Лисичанска и Соледара

Президент Украины Владимир Зеленский в ночном обращении к согражданам рассказал, что после посещения передовой в Запорожской области побывал в Лисичанске (Луганская область) и Соледаре (Донецкая область). "Кое-что привезли военным. Об этом подробно не буду", - отметил глава государства. Кроме того, украинский лидер побеседовал в Запорожской области с мариупольцами, которым удалось выехать из города живыми и с детьми. "Условия - видел - временные, но неплохие. Понял их сложные вопросы. Думаю, решим", - заверил Зеленский.

01:05

Война в Украине может привести к росту заболеваний ВИЧ-инфекцией и туберкулезом в стране, заявил директор Глобального фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией Питер Сэндс изданиям группы Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). По его мнению, массовые потоки беженцев, размещение в тесных помещениях и прекращение оказания медицинской помощи способствуют распространению инфекционных заболеваний. Такая ситуация особенно опасна для тех, кто зависит от регулярного приема лекарственных препаратов, указал Сэндс и выделил необходимость создать защищенный гуманитарный коридор для доставки медикаментов. Вместе с тем долгосрочные последствия войны оценивать слишком рано, подчеркнул эксперт.

00:05

Минэкономики Швейцарии: Санкции по РФ пока не достигли цели

Санкции в отношении России пока не достигли цели - скорейшего прекращения войны в Украине, заявил начальник федерального департамента Швейцарии по экономическим вопросам, образованию и исследованиям Ги Пармелен в интервью изданию Blick. Эффективность ограничительных мер зависит от их безупречного применения в сочетании с другими политическими, дипломатическими или юридическими инструментами, добавил он. Вторжение в суверенную страну является вопиющим нарушением международного права, отметил Пармелен.

Хроника событий 5 июня >>>