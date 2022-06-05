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2022.06.05 09:46

Руководители страны поздравили отцов Литвы

LRT.lt2022.06.05 09:46
Гитанас Науседа с близкими
Гитанас Науседа с близкими / G. Nausėdos „Facebook“ nuotr.

Сегодня, в первое воскресенье июня, в Литве отмечается День отца.

«Спасибо тебе, Папа. Спасибо тебе, мой Папочка! Спасибо за главный урок жизни – за любовь!» – так начал свое поздравление по случаю Дня отца президент Гитанас Науседа.

«Спасибо всем вам, литовские отцы, за то, что смело приняли на себя ответственность отцовства, за вашу отеческую любовь, которая защищает и укрепляет семьи, которая взращивает Литву. Поздравляю всех с Днем отца!» – пишет президент.

Ингрида Шимоните
Ингрида Шимоните / L. Penek/LRV nuotr.

«День отца – это возможность задуматься о семейных ценностях, навестить или в сердце обнять своих близких», – говорится в поздравлении премьер-министр Литвы Ингриды Шимоните.

«Мы произносим слова благодарности Отцам за их теплоту и заботу, за уроки жизни, за подаренные мгновения бесценного общения. Отец всегда остается символом безопасности и силы, примером заботы и внутреннего покоя. Сегодня мы желаем всем отцам силы и светлого будущего и дарим им самые красивые цветы раннего лета», – говорится в приветствии И. Шимоните.

Гитанас Науседа с близкими
Ингрида Шимоните
# Литва
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