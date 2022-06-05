Хроника путинской войны. Соседи Сербии не пропустят самолет Сергея Лаврова

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. Хроника событий 5 июня.

На 102-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины и ее отряды территориальной обороны сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон конфликта по независимым источникам невозможно. По данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. Хроника событий воскресенья, 5 июня (время вильнюсское).

19:15

Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры РФ заблокировал международную онлайн-платформу для сбора денег в помощь Украине United24. О ее запуске ровно месяц назад объявил Владимир Зеленский. Также 4-5 июня под блокировки Роскомнадзора попали украинский медиа-проект "Ґрати" и сайт pravdamail.com, предлагающий отправлять на email-адреса случайных россиян письма с фактами о войне.

18:54

Сергей Лавров / Shutterstock.com

Болгария, Северная Македония и Черногория не пропустят самолет МИД России Сергея Лаврова через свое воздушное пространство. Об этом сообщила сербская газета "Вечерне новости", опубликовав фото соответствующего документа черногорских властей. Из-за закрытия балканскими странами неба, намеченный на 6-7 июня визит главы Лаврова в Белград оказался под большим вопросом, и президент Сербии Александр Вучич вынужден лично заниматься его логистикой, сообщила премьер страны Ана Брнабич. Она также заявила, что из-за сложившейся ситуации в мировой политике "никто не хочет ни с кем разговаривать, а тем более никого слушать", передает РИА "Новости".

18:15

Две беженки из Украины погибли в железнодорожной катастрофе, которая произошла 3 июня в Германии возле города Гармиш-Партенкирхен. Факт их гибели подтвердил посол Украины в ФРГ Андрей Мельник. У погибших остались несовершеннолетние дети. Консульство в Мюнхене находится на связи с семьями погибших, сейчас решается вопрос о приезде в Германию их мужей.

17:45

В России задержаны подозреваемые в поджоге военкоматов

В России задержали двоих подозреваемых в поджогах военкоматов - это Денис Абрамов из Тольятти и Тимофей Мокий из Московской области. Первый, по версии ФСБ, 31 мая бросил "коктейль Молотова" в окно военкомата в Ясногорске (Тульская область), второго подозревают в попытках тем же способом сжечь два военкомата - 9 мая в Балашихе и 18 мая в Щелково. Во всех случаях пожары были быстро потушены. Между тем, сегодня в Комсомольске-на-Амуре мужчина пытался поджечь местное отделение Росгвардии, облив крыльцо здания горючей жидкостью из канистры. Его задержали на месте.

17:15

Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что Украине нужно укреплять сотрудничество с Евросоюзом и постепенно приближаться к его стандартам. Полноценное же вступление в эту организацию сейчас, когда страна борется за выживание и территориальную целостность, "не является срочным вопросом”, считает Нехаммер. "У нас общая цель: мы хотим, чтобы Украина была сильной, независимой и экономически успешной", - заверил канцлер.

16:45

Вертолеты Ми-17 для Украины уже загружаются в большой транспортный самолет на базе ВВС США. Соответствующую фотографию разместил у себя в Telegram руководитель офиса Зеленского Андрей Ермак. Вертолеты, которые ранее предназначались для отправки в Афганистан, США пообещали передать Украине в апреле.

16:15

ВСУ сообщает о 130 ракетно-артиллерийских ударах на южном направлении

На южном направлении ВСУ за сутки нанесли по российским войскам 130 ракетно-артиллерийских ударов и два авиационных. В результате, согласно сводке оперативного командования ВСУ "Юг”, убито почти 90 солдат, уничтожено четыре танка, столько же гаубиц "Мста-Б" (и еще семь гаубиц меньшего калибра), две РСЗО "Ураган" и "Град", девять единиц бронетехники. Также разрушено два российских полевых склада боеприпасов.

15:45

Глава украинской железнодорожной компании "Укрзализныця" Александр Камышин заявил, что на территории Дарницкого вагоноремонтного завода, ставшего утром мишенью ракетного удара РФ, не было военной техники. Минобороны России утверждало, что там "размещались поставленные восточноевропейскими странами танки Т-72 и другая бронетехника". "Они в очередной раз соврали," - прокомментировал это глава УЗ. Также Камышин рассказал об одном железнодорожнике, который был ранен в результате ракетного удара - ему уже оказали медицинскую помощь.

15:15

Жена командира полка "Азов" Дениса Прокопенко Екатерина в интервью "Украинской правде" рассказала, что уже неделю не имеет от него вестей. "Муж выходил на связь как раз неделю назад <…> Говорит: "Катя, у меня всего 30 секунд на разговор, скажи, как ты там?" Я сказала, что все хорошо, "А ты как?" - и сразу связь прервалась. <…> По сути, я только услышала его голос и так и не поняла - что, как”. Однако потом Екатерине Прокопенко удалось через других людей, также находящихся в СИЗО в контролируемом ДНР поселке Еленовка, что условия там удовлетворительные и все ждут обмена. При этом у международных организаций, участвовавших в эвакуации людей с "Азовстали", сейчас, по-видимому, нет доступа к пленным, предположила жена командира "Азова".

14:45

Минобороны Великобритании: В Северодонецке ВСУ перешли в контрнаступление

Министерство обороны Великобритании констатирует, что украинские войска в Северодонецке перешли в контрнаступление. "За последние 24 часа украинские силы предприняли контратаки в городе Северодонецке на востоке Украины, за который идут бои, и это, вероятно, сбило темп продвижения российских войск, достигнутый путем сосредоточения боевых подразделений и огневой мощи", - говорится в его утренней сводке 5 июня. По данным британского Минобороны, Россия задействовала в районе города личный состав, мобилизованный из резерва самопровозглашенной "ЛНР". "Эти войска плохо оснащены и обучены, и им не хватает тяжелой техники. Такой подход, вероятно, указывает на желание ограничить потери регулярных российских войск", - подчеркивается в сообщении. Там же уточняется, что Россия использовала такую тактику для зачистки городов во время военной кампании в Сирии.

14:30

Из города Лисичанска, подвергающегося интенсивным обстрелам российских войск, удалось эвакуировать 66 человек, в том числе шесть детей, сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай. "Тихо. Без анонса. Проехали бомбоубежищами. Уговорили. Военные, полицейские и МЧС-ники смогли снова сделать невозможное - 66 человек уже в безопасности", - написал Гайдай в Telegram-канале. Он попросил людей, оставшихся в городе, прятаться в укрытиях, так как обстрелы не утихают.

14:01

Украинцам могут списать долги по жилищным кредитам, если купленное на них жилье было разрушено в результате боевых действий. Соответствующий законопроект будет внесен в Верховную раду в течение следующей недели, сообщил председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев. С Нацбанком и премьер-министром идея уже согласована. "Человек не должен выплачивать долг за несуществующий объект", - подчеркнул Гетманцев в своем Telegram-канале.

13:30

Войска РФ разрушили или повредили в Донецкой области уже 43 религиозных сооружения, причем большинство из них принадлежало Московскому патриархату, написал в Telegram-канале глава областной администрации Павел Кириленко. "Получив благословение московского патриарха Кирилла, россияне уничтожают украинскую культуру и религиозное наследие", - подчеркнул Кириленко.

13:00

Жена российского миллиардера Андрея Мельниченко намерена оспорить в суде санкции, введенные против нее Евросоюзом, на том основании, что она никогда не была гражданкой России и постоянно в РФ не проживала. Александра Мельниченко родилась в Белграде, в настоящее время имеет гражданства Сербии и Хорватии. Муж передал ей свои доли в угольной компании СУЭК и производителе удобрений "Еврохим" 8 марта - за сутки до того, как сам был внесен в санкционный список.

12:30

Главное из утренней сводки Минобороны РФ:

- ВКС РФ за сутки нанесли удары по 65 объектам украинской армии, убив более 350 военнослужащих, уничтожив 10 танков и бронеавтомобилей, а также две установки РСЗО "Град".

- Российские системы ПВО сбили транспортный самолет ВСУ Ан-26, 10 беспилотников, две ракеты "Точка-У" и три снаряда "Ураган".

- В Краматорске, Дружковке и Часовом Яре в результате российских ударов разрушены заводские цеха, в которых ремонтировалась украинская военная техника.

12:30

Россия: Целью обстрела в Киеве была бронетехника из Восточной Европы

Россия утверждает, что целью ракетного обстрела Киева была партия танков и другой бронетехники, полученных Украиной от стран Восточной Европы."ВКС России высокоточными ракетами воздушного базирования большой дальности на окраине Киева уничтожены поставленные восточноевропейскими странами танки Т-72 и другая бронетехника, размещенные в корпусах вагоноремонтного предприятия", - заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

12:10

Спикер Верховной рады Руслан Стефанчук прибыл во Францию. Сообщается, что он планирует обсудить с председателем Сената Французской республики Жераром Лаше возможное содействие Парижа в получении Украиной уже в июне статуса кандидата в члены Евросоюза. В программу рабочего визита также входят выступление Стефанчука перед депутатами Европарламента и встречи с высокопоставленными европейскими политиками.

11:50

Ракеты, которыми российские войска утром обстреляли Киев, были, по предварительным данным, выпущены с самолетов Ту-95 из акватории Каспийского моря. Одну из них сбила украинская ПВО, сообщило командование военно-воздушных сил ВСУ.

11:20

"Сегодняшние ракетные удары по Киеву имеют лишь одну цель - убить как можно больше украинцев. Каждый акт терроризма должен получить жесткий ответ от европейских столиц - новые санкции, больше оружия” - написал в микроблоге Twitter советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Поки хтось просить «не принижувати 🇷🇺», Кремль вдається до нових підступних атак. Сьогоднішні ракетні удари по Києву мають лише одну мету – вбити якомога більше 🇺🇦. Кожен такий акт тероризму має отримувати жорстку відповідь від європейських столиць – нові санкції, більше зброї. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) June 5, 2022

10:50

Испания планирует поставить Украине зенитно-ракетные комплексы малой дальности Shorad Aspide и немецкие танки Leopard A4, пишет испанская газета El Pais со ссылкой на источники. По оценкам собеседников издания в Минобороны, украинской армии могут быть переданы около 40 отремонтированных танков. Кроме того, Испания намерена обучить украинских военнослужащих обращению с этой техникой. Тренинг планируется провести в Латвии.

10:30

Российские войска контролировали 70 процентов территории Северодонецка, но в течение двух дней были отброшены, сейчас город "поделен пополам", сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай. По его словам, россияне потеряли "огромное количество личного состава", восемь военнослужащих РФ были взяты в плен. В настоящее время все резервы российской армии направлены на захват Северодонецка и трассы Лисичанск - Бахмут.

10:10

Выпущенная утром по Киеву крылатая ракета, похожая на ракету типа "Калибр", "пролетела критически низко над Южноукраинской АЭС", - сообщил в своем Telegram-канале оператор атомных электростанций Украины - "Энергоатом". Он подчеркнул, что "даже малейший обломок ракеты, который может попасть в работающий энергоблок, может вызвать ядерную катастрофу и утечку радиации". "Энергоатом" обвинил Россию в ядерном терроризме.

09:10

Жителям Мариуполя для получения питьевой воды следует записаться в очередь, сроки ожидания - от двух дней, главной причиной стало падение уровня воды в природных источниках сообщил в Telegram-канале советник мэра города Петр Андрющенко. "То есть теперь питьевая вода в лучшем случае - раз в два дня", - подытожил он. Кроме того, оккупационные власти выдают гуманитарную помощь исключительно людям пенсионного возраста, остальным – только через "работу". Молодежь заставляют записываться в "дружины" и помогать мобильным патрулям, в том числе в фильтрационных мероприятиях. Тем, кто отказывается, угрожают мобилизацией в армию "ДНР". Мариуполь целенаправленно и планомерно превращают в гетто для украинцев, пишет Андрющенко.

08:10

Главное из утренней сводки Генштаба ВСУ

- Российские военные обстреляли Киев, а также объекты инфраструктуры в районах населенных пунктов Стариково и Катериновка Сумской области и населенного пункта Каменская Слобода Черниговской области.

- В Харьковской области российские военные использовали фосфорные бомбы в районе населенного пункта Черкасские Тишки.

- Российские войска при поддержке артиллерии штурмуют город Северодонецк, контролируя его восточную часть. Основные усилия направлены на наступление, окружение и перекрытие основных логистических путей украинских войск в районах городов Северодонецка и Лисичанска.

- На лиманском направлении российские войска ведут атаку в направлении Святогорска, пытаясь отодвинуть украинцев на правый берег реки Северский Донец.

- На бахмутском направлении для доукомплектования подразделений, которые понесли потери, российская армия перекинула свыше 20 единиц оружия и военной техники. На авдеевском, курахевском, новопавловском и запорожском направлениях идет обстрел позиций украинских войск.

07:50

В Киеве обошлось без жертв при утренних взрывах по объектам инфраструктуры в Дарницком и Днепровском районах, сообщает Telegram-канал "Правда Геращенко". По данным мэра украинской столицы Виталия Кличко, одного пострадавшего госпитализировали. Службы еще работают на местах, подвергшихся атакам.

06:40

Взрывы в двух районах Киева

Несколько взрывов произошли в Дарницком и Днепровском районах Киева, сообщил мэр города Виталий Кличко без подробностей. По его словам, на месте уже работают службы. Агентство УНИАН опубликовало видео, на котором виден черный дым в, как утверждает издание, одном из районов Киева.

06:10

За минувшие сутки украинские военные уничтожили 47 единиц российской техники на Донецком и Луганском направлениях, в том числе три танка, два беспилотных летательных аппарата и один вертолет Ка-52. Такие данные привела группировка Объединенных сил.

05:15

Украина должна одержать победу в войне с Россией, считает сопредседатель партии "Союз-90"/"зеленые" Омид Нурипур (Omid Nouripour). "Украинцы должны восстановить свой суверенитет, свою территориальную целостность и свою свободу", - приводят слова немецкого политика издания медиагруппы Funke. "Мы не признаем ни одного сантиметра оккупированной украинской земли", - подчеркнул Нурипур. Однако официальный Берлин не говорит Киеву, что делать, указал политик. "Если они хотят вернуть себе эти территории, мы их поддержим. А если они захотят договариваться, мы их тоже поддержим", - объяснил лидер немецких "зеленых".

04:20

WamS о последствиях санкций России в адрес Gazprom Germania



Санкции России в отношении бывшей дочерней компании "Газпрома" - Gazprom Germania, которая была передана во временное управление Федерального агентства по сетям Германии, - грозят немецким налогоплательщикам дополнительными расходами в размере более 5 млрд евро в год. Такие данные приводит издание Welt am Sonntag (WamS) со ссылкой на представителей отрасли. В мае РФ распорядилась не поставлять газ немецкой "дочке" "Газпрома", для выполнения контрактов Gazprom Germania необходимо закупать этот ресурс на рынке. Часть возникающих в результате дополнительных затрат с октября должна быть переложена на поставщиков энергии и, следовательно, на конечных потребителей в виде надбавки за газ, отмечает издание.

03:25

Украину намерен посетить президент Сенегала и председатель Африканского союза (АС) Маки Саль. Подобный визит важен, поскольку может "способствовать возвращению к миру", заявил Саль по прибытии на саммит Экономического сообщества западноафриканских государств. Глава АС не сообщил детали предполагаемой поездки и ее дату. Маки Саль 3 июня встретился в Сочи с президентом России Владимиром Путиным, обсудив с ним влияние войны на глобальные цепочки поставок.

02:30

Российская армия сталкивается с растущей активностью партизан на юге Украины, несмотря на попытки России ограничить передвижение и доступ к телекоммуникациям. К таким выводам пришли эксперты американского Института изучения войны (ISW). Кроме того, украинские силы по-прежнему эффективно обороняются на востоке страны, а в Северодонецке провели успешные контратаки, говорится в очередной сводке ISW. Однако Кремль не отказался от своих максималистских политических целей в отношении Украины, несмотря на необходимость пересмотреть непосредственные военные цели в сторону понижения.

01:35

Зеленский обвинил РФ в уничтожении культурного наследия Украины

Президент Украины Владимир Зеленский в очередном видеообращении к соотечественникам обвинил Россию в "сознательном и системном" уничтожении украинского культурного наследия. Так глава государства прокомментировал гибель самого большого деревянного храма страны - Всехсвятского скита, главного храма Святогорской лавры. "Государство, которое это делает, не может быть членом ЮНЕСКО и не может оставаться в ООН, как ни в чем не бывало". Устав ООН "не предусматривает никаких прав для террористов", а в ЮНЕСКО "не место для варваров", добавил Зеленский.

Украинская сторона утверждает, что церковь сгорела в результате обстрела российских сил. Минобороны РФ заявило, что украинские военные якобы обстреляли здание зажигательными боеприпасами из крупнокалиберного пулемета.

00:40

Министр обороны Украины Алексей Резников предложил создать в Евросоюзе специальный трастовый фонд в качестве следующего шага предоставления помощи от ЕС. "Есть государства, например Люксембург, готовые инвестировать в безопасность - помогать Украине. Но они не могут, потому что не имеют вооружения, которое нам нужно. Хорошим решением было бы создать трастовый фонд в Европе", - заявил глава украинского оборонного ведомства в рамках международного форума безопасности GLOBSEC-2022.

00:05

Папа римский Франциск изучает возможность посещения Украины. "Я хотел бы поехать в Украину. Но мне приходится ждать подходящего момента, чтобы это сделать, ведь нелегко принять решение, которое может принести всему миру больше вреда, чем пользы", - приводит сайт Vatican News выдержки из общения понтифика с группой детей. Глава римско-католической церкви добавил, что в предстоящие дни намерен обсудить возможность такого визита с представителями украинского правительства.

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