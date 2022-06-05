Хроника путинской войны. Два района Киева обстреляны ракетами

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. Хроника событий 5 июня.

На 102-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины и ее отряды территориальной обороны сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон конфликта по независимым источникам невозможно. По данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. Хроника событий воскресенья, 5 июня (время вильнюсское).

09:10

Жителям Мариуполя для получения питьевой воды следует записаться в очередь, сроки ожидания - от двух дней, главной причиной стало падение уровня воды в природных источниках сообщил в Telegram-канале советник мэра города Петр Андрющенко. "То есть теперь питьевая вода в лучшем случае - раз в два дня", - подытожил он. Кроме того, оккупационные власти выдают гуманитарную помощь исключительно людям пенсионного возраста, остальным – только через "работу". Молодежь заставляют записываться в "дружины" и помогать мобильным патрулям, в том числе в фильтрационных мероприятиях. Тем, кто отказывается, угрожают мобилизацией в армию "ДНР". Мариуполь целенаправленно и планомерно превращают в гетто для украинцев, пишет Андрющенко.

08:10

Главное из утренней сводки Генштаба ВСУ

- Российские военные обстреляли Киев, а также объекты инфраструктуры в районах населенных пунктов Стариково и Катериновка Сумской области и населенного пункта Каменская Слобода Черниговской области.

- В Харьковской области российские военные использовали фосфорные бомбы в районе населенного пункта Черкасские Тишки.

- Российские войска при поддержке артиллерии штурмуют город Северодонецк, контролируя его восточную часть. Основные усилия направлены на наступление, окружение и перекрытие основных логистических путей украинских войск в районах городов Северодонецка и Лисичанска.

- На лиманском направлении российские войска ведут атаку в направлении Святогорска, пытаясь отодвинуть украинцев на правый берег реки Северский Донец.

- На бахмутском направлении для доукомплектования подразделений, которые понесли потери, российская армия перекинула свыше 20 единиц оружия и военной техники. На авдеевском, курахевском, новопавловском и запорожском направлениях идет обстрел позиций украинских войск.

07:50

В Киеве обошлось без жертв при утренних взрывах по объектам инфраструктуры в Дарницком и Днепровском районах, сообщает Telegram-канал "Правда Геращенко". По данным мэра украинской столицы Виталия Кличко, одного пострадавшего госпитализировали. Службы еще работают на местах, подвергшихся атакам.

06:40

Взрывы в двух районах Киева

Несколько взрывов произошли в Дарницком и Днепровском районах Киева, сообщил мэр города Виталий Кличко без подробностей. По его словам, на месте уже работают службы. Агентство УНИАН опубликовало видео, на котором виден черный дым в, как утверждает издание, одном из районов Киева.

06:10

За минувшие сутки украинские военные уничтожили 47 единиц российской техники на Донецком и Луганском направлениях, в том числе три танка, два беспилотных летательных аппарата и один вертолет Ка-52. Такие данные привела группировка Объединенных сил.

05:15

Украина должна одержать победу в войне с Россией, считает сопредседатель партии "Союз-90"/"зеленые" Омид Нурипур (Omid Nouripour). "Украинцы должны восстановить свой суверенитет, свою территориальную целостность и свою свободу", - приводят слова немецкого политика издания медиагруппы Funke. "Мы не признаем ни одного сантиметра оккупированной украинской земли", - подчеркнул Нурипур. Однако официальный Берлин не говорит Киеву, что делать, указал политик. "Если они хотят вернуть себе эти территории, мы их поддержим. А если они захотят договариваться, мы их тоже поддержим", - объяснил лидер немецких "зеленых".

04:20

WamS о последствиях санкций России в адрес Gazprom Germania



Санкции России в отношении бывшей дочерней компании "Газпрома" - Gazprom Germania, которая была передана во временное управление Федерального агентства по сетям Германии, - грозят немецким налогоплательщикам дополнительными расходами в размере более 5 млрд евро в год. Такие данные приводит издание Welt am Sonntag (WamS) со ссылкой на представителей отрасли. В мае РФ распорядилась не поставлять газ немецкой "дочке" "Газпрома", для выполнения контрактов Gazprom Germania необходимо закупать этот ресурс на рынке. Часть возникающих в результате дополнительных затрат с октября должна быть переложена на поставщиков энергии и, следовательно, на конечных потребителей в виде надбавки за газ, отмечает издание.

03:25

Украину намерен посетить президент Сенегала и председатель Африканского союза (АС) Маки Саль. Подобный визит важен, поскольку может "способствовать возвращению к миру", заявил Саль по прибытии на саммит Экономического сообщества западноафриканских государств. Глава АС не сообщил детали предполагаемой поездки и ее дату. Маки Саль 3 июня встретился в Сочи с президентом России Владимиром Путиным, обсудив с ним влияние войны на глобальные цепочки поставок.

02:30

Российская армия сталкивается с растущей активностью партизан на юге Украины, несмотря на попытки России ограничить передвижение и доступ к телекоммуникациям. К таким выводам пришли эксперты американского Института изучения войны (ISW). Кроме того, украинские силы по-прежнему эффективно обороняются на востоке страны, а в Северодонецке провели успешные контратаки, говорится в очередной сводке ISW. Однако Кремль не отказался от своих максималистских политических целей в отношении Украины, несмотря на необходимость пересмотреть непосредственные военные цели в сторону понижения.

01:35

Зеленский обвинил РФ в уничтожении культурного наследия Украины

Президент Украины Владимир Зеленский в очередном видеообращении к соотечественникам обвинил Россию в "сознательном и системном" уничтожении украинского культурного наследия. Так глава государства прокомментировал гибель самого большого деревянного храма страны - Всехсвятского скита, главного храма Святогорской лавры. "Государство, которое это делает, не может быть членом ЮНЕСКО и не может оставаться в ООН, как ни в чем не бывало". Устав ООН "не предусматривает никаких прав для террористов", а в ЮНЕСКО "не место для варваров", добавил Зеленский.

Украинская сторона утверждает, что церковь сгорела в результате обстрела российских сил. Минобороны РФ заявило, что украинские военные якобы обстреляли здание зажигательными боеприпасами из крупнокалиберного пулемета.

00:40

Министр обороны Украины Алексей Резников предложил создать в Евросоюзе специальный трастовый фонд в качестве следующего шага предоставления помощи от ЕС. "Есть государства, например Люксембург, готовые инвестировать в безопасность - помогать Украине. Но они не могут, потому что не имеют вооружения, которое нам нужно. Хорошим решением было бы создать трастовый фонд в Европе", - заявил глава украинского оборонного ведомства в рамках международного форума безопасности GLOBSEC-2022.

00:05

Папа римский Франциск изучает возможность посещения Украины. "Я хотел бы поехать в Украину. Но мне приходится ждать подходящего момента, чтобы это сделать, ведь нелегко принять решение, которое может принести всему миру больше вреда, чем пользы", - приводит сайт Vatican News выдержки из общения понтифика с группой детей. Глава римско-католической церкви добавил, что в предстоящие дни намерен обсудить возможность такого визита с представителями украинского правительства.

Хроника событий 4 июня >>>