Хроника путинской войны. Северодонецк остается одной из самых горячих точек

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. Хроника событий 4 июня.

На 101-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины и ее отряды территориальной обороны сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон конфликта по независимым источникам невозможно. По данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. Хроника событий субботы, 4 июня (время вильнюсское).

13:00

Потери российских войск в войне против Украины с 24 февраля по 4 июня составили около 31 050 человек. Такую информацию опубликовал в соцсети Facebook Генеральный штаб ВСУ. В посте говорится также, что к настоящему времени россияне потеряли около 1380 танков, 3380 бронемашин, 680 артиллерийских систем, 200 реактивных систем залпового огня, 95 средств ПВО, 210 самолетов, 175 вертолетов, 540 беспилотников, 122 крылатые ракеты и 13 военных кораблей.

12:30

Министерство обороны России опубликовало новую сводку, посвященную ходу войны в Украине. Главное:

- Российские высокоточные ракеты воздушного базирования поразили "центр артподготовки ВСУ в Сумской области, где работали иностранные инструкторы" и "пункт дислокации иностранных наемников" в Одесской области.

- Российская авиация поразила 54 района сосредоточения украинских войск, а также уничтожила более 400 "националистов" и четыре установки "Град" ВСУ.

- Российские средства ПВО в районе Одессы сбили самолет военно-транспортной авиации Украины, а в Николаевской области - два беспилотника "Байрактар-Тб2".

12:00

Девять сенаторов США - как демократов, так и республиканцев - обратились к министру финансов Джанет Йеллен с просьбой ввести санкции против фигурантов списка 6000 "разжигателей войны" в Украине, составленного соратниками Алексея Навального. "Мы считаем важным, чтобы низшие пособники агрессивной политики режима, включая милитаристов, пропагандистов, коррумпированных чиновников, общественных сторонников, высокопоставленных федеральных чиновников также попали под санкции", - говорится в обращении. Сенаторы рассчитывают, что это побудит фигурантов списка "покинуть свои посты, тем самым опустошив способность путинского режима продолжать свою несправедливую войну".

11:30

Россия и Украина обменялись телами погибших - об этом написала в своем Telegram-канале военный корреспондент российского "Первого канала" Ирина Куксенкова. "Поменяли 160 на 160. Обмен произошел на линии боевого соприкосновения в Запорожской области", - гласит ее пост. Официальных комментариев обеих сторон по этому поводу пока не поступало.

11:00

Граждане России, которые пытаются оформить электронное разрешение для въезда в Мексику на сайте мексиканского посольства в РФ, получают отказ в оказании услуги, причем текст отказа написан на украинском языке, сообщает РИА Новости. "Если указать гражданство "Россия", то после заполнения анкеты на экране появляется текст на украинском языке, в котором говорится, что запрос "не обработан", - пишет агентство.

09:50

Президент Украины Владимир Зеленский призвал мэров нескольких городов США (Чикаго, Джексонвилл, Портленд, Сан-Диего и Сан-Хосе) разорвать отношения с российскими городами-партнерами. "Что вам дают эти связи? Наверное, ничего. Но они позволяют России говорить, что она не изолирована", - цитирует Зеленского The New York Times. Представители Портленда в ответ сослались на заявление некоммерческой организации Sister Cities International (SCI), которая не рекомендовала городам США разрывать связи с российскими городами-партнерами. Чикаго уже объявил ранее в этом году, что приостанавливает, но не прекращает окончательно отношения города-побратима с Москвой, которые существуют с 1997 года.

09:30

Самыми горячими точками войны остаются Северодонецк и славянское направление, сообщил советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко. Ситуацию в Северодонецке он назвал "очень сложной". Российские войска также подтягивают "максимальное количество сил, которые у них есть" на славянском направлении, рассказал Денисенко. "На этом направлении сосредоточены уже более 20 батальонных тактических групп, а одна такая группа - это 600-800 человек, это более 30 БТРов, 10 танков", - рассказал он.

08:50

Росавиация продлила до 12 июня закрытие аэропортов Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

08:30

Главное из утренней сводки Генштаба ВСУ:

- На слобожанском направлении продолжаются бои. В направлении населенного пункта Шиповатое отмечено движение российских колонн техники с топливом и боеприпасами. В обратном направлении идет эвакуация поврежденного оружия и военной техники (до 100 единиц).

- На донецком направлении россияне обстреливают позиции украинских войск вдоль всей линии соприкосновения. Темп продвижения российских подразделений здесь низкий. Основные усилия сосредоточены на северодонецком и бахмутском направлениях.

- Штурм российскими войсками Северодонецка идет при поддержке артиллерии, группировка здесь была усилена за счет мобилизационного резерва 2-го армейского корпуса. Бои в городе продолжаются.

- На лиманском направлении российские военные пытаются взять под контроль участок левого берега реки Северский Донец в районе населенного пункта Старый Караван.

- Наступление российских войск на бахмутском направлении не имело успеха. На авдеевском и кураховском направлениях россияне ведут сковывающие и отвлекающие действия.

- На славянском направлении российская артиллерия обстреляла населенные пункты Грушеваха, Татьяновка и Дибровное.

08:10

По Одесской области утром был нанесен удар крылатой ракетой воздушного базирования Х-59, сообщило оперативное командование "Юг". Удар пришелся по территории сельскохозяйственного предприятия и складским помещениям, известно о двоих пострадавших, говорится в сообщении военных.

07:45

В городе Горское в результате обстрелов погибли мать с ребенком, сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай. Три дня назад в Горском погиб еще один житель. Кроме того, в городе Золотое один человек был смертельно ранен. В Северодонецке продолжаются бои на улицах, российские войска получили усиление за счет мобилизационного резерва 2-го армейского корпуса, сообщил Гайдай.

07:00

Командующий национальной гвардией штата Калифорния генерал Дэвид Болдуин призвал США и другие западные страны как можно скорее рассмотреть возможность отправки истребителей в Украину. "МиГи - лучшее немедленное решение для поддержки украинцев, но американские или западные истребители - это тоже варианты, которые следует изучить как можно скорее", - цитирует Болдуина издание Politico.

Накануне генерал заявил, что американские военные работают с украинскими коллегами над запросом Киева о предоставлении истребителей. В пресс-службе Национальной гвардии Калифорнии подчеркнули, что окончательное решение будут принимать Белый дом и Пентагон.

06:30

Бывшая глава Совета Евангелической церкви Германии Маргот Кессман (Margot Käßmann) вновь раскритиковала поставки Германией вооружения Украине. "Тех, кто сейчас против тяжелого оружия, называют "люмпенами-пацифистами" или "пятой колонной Путина". Я не могу принять это", - сказала Кессман изданию Rheinische Post. "Сейчас очень трудно оставаться пацифистом. Но я делаю это. Из убеждения", - добавила она. По словам Кессман, вместо поставок оружия она хотела бы видеть больше дипломатии, переговоров и давления с целью прекращения огня.

04:55

ФРГ не подходит на роль посредника между Киевом и Москвой, считает глава фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в бундестаге Рольф Мютцених (Rolf Mützenich). По его мнению, с такой задачей лучше справятся государства, которые воздерживаются от осуждения России в Генеральной Ассамблее ООН. C точки зрения России Берлин изначально занял слишком четкую позицию, отметил политик в беседе с новостным порталом t-online.

03:55

ISW: Войскам РФ сложно контролировать Херсон и Мелитополь

Российские войска не смогли восстановить утраченные позиции на северо-востоке Херсонской области и продолжали оборонять ранее занятые позиции, говорится в новой сводке Института изучения войны (ISW). Кроме того, несмотря на выдачу паспортов РФ в Херсоне и Мелитополе российские силы в этих украинских городах столкнулись с проблемой установления контроля над занятыми территориями.

По данным экспертов ISW, в Луганской области армия РФ добилась незначительных успехов в восточной части Северодонецка, однако украинская сторона продолжает локальные контратаки в самом городе и его окрестностях. А в Донецкой области российские войска пока не смогли обеспечить масштабное продвижение к Славянску.

02:50

Президент Сенегала Маки Саль призвал отменить санкции в отношении России, затрагивающие зерновые и удобрения. РФ готова обеспечить экспорт своей пшеницы и удобрений, заявил Саль, ныне занимающий пост председателя Африканского союза, после встречи с российским президентом Владимиром Путиным.

01:55

ФРГ и Дания не могут передать Украине военную технику, выпущенную в Швейцарии



Власти Швейцарии не разрешили Германии и Дании передать Украине военную технику и боеприпасы швейцарского производства. Запрос ФРГ касался 12,4 тысячи 35-мм боеприпасов швейцарского производства к зенитным самоходным установкам Gepard, а датский - 22 колесных бронемашин Piranha III, сообщило правительство Швейцарии.

В соответствии со швейцарским законодательством, запрос на экспорт военных материалов не может быть удовлетворен, если страна-получатель вовлечены в международный вооруженный конфликт. А Россия и Украина находятся в таком конфликте, отметили в Берне.

01:00

Владимир Зеленский / AP nuotr.

Президент Украины Владимир Зеленский в очередном видеообращении к согражданам перечислил сто слов, отражающих пережитое украинцами с момента военного вторжения России. Среди них есть и новые, и те, что "были забыты родителями" и которые пришлось вспомнить нынешнему поколению, указал глава государства. По словам Зеленского, его соотечественники "в течение ста дней после восьми лет " борются за три слова - "Мир", "победа" и "Украина".

00:05

Эмманюэль Макрон / AP nuotr.

Макрон: Путин совершил "историческую" ошибку в Украине

Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что вторжение в Украину стало "исторической и фундаментальной ошибкой" российского президента Владимира Путина. "Я думаю, и я сказал ему, что он совершил историческую и фундаментальную ошибку для своего народа, для себя и для истории. Я думаю, что он изолировал себя. Изолировать себя - это одно, а суметь выбраться из этого - трудный путь", - сказал Макрон в интервью французским СМИ, добавив, что он не исключает визита в Киев в ближайшее время.