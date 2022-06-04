Хроника путинской войны. Киев пока не видит смысла в переговорах с Москвой

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. Хроника событий 4 июня.

На 101-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины и ее отряды территориальной обороны сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон конфликта по независимым источникам невозможно. По данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. Хроника событий субботы, 4 июня (время вильнюсское).

20:15

Турция не считает саммит НАТО в Мадриде, который состоится в июне, дедлайном для себя при принятии решения о членстве Швеции и Финляндии в альянсе. Такое заявление сделал Ибрагим Калын, пресс-секретарь и главный советник по внешней политике президента Эрдогана, в ходе визита в Мадрид. "Мы не чувствуем на себе никакого давления в плане сроков, вроде "давайте решим это до саммита НАТО". Что здесь по-настоящему важно, так это то, чтобы Швеция и Финляндия открыто, четко и конкретно обозначили шаги, которые они намерены предпринять для противостояния терроризму", - сказал Калын. Турция считает, что Швеция и Финляндия поддерживают курдские вооруженные формирования, которые, с ее точки зрения, являются террористическими.

19:42

Главное из вечерней сводки Генштаба ВСУ. На Слобожанском направлении армия РФ продолжает накапливать резервы для наступлений на Изюм, Барвенково и Славянск. На Харьковском направлении россияне пытаются удержать занятые рубежи и не допустить контрнаступления ВСУ. На Донецком направлении российские военные пытаются взять под полный контроль Северодонецк и перерезать украинские коммуникации, чтобы не дать оказать помощь защитникам города. Российская армия продолжает обстреливать из ствольной артиллерии, наносить ракетные и авиационные удары по военным и гражданским объектам Украины. Максимальная интенсивность обстрелов и бомбежек фиксируется на Донецком направлении, где удары наносились по Краматорску, Бахмуту, Константиновке, Лисичанску, Славянску и Соледару. ВС РФ продолжает блокировать гражданское судоходство в Черном море в районе Одессы и Николаева.

19:04

ЕС приступил к подготовке седьмого пакета санкций

Европейский Союз уже приступил к подготовке седьмого пакета санкций против России - об этом сообщил замминистра иностранных дел Польши Павел Яблоньский. "Новые санкции должны быть еще острее - в контексте газа, который сейчас Россия еще может продавать, в контексте отключения всех российских банков от системы SWIFT. Тут я говорю прежде всего о "Газпромбанке", - сказал он в интервью Польскому агентству печати. Также, по словам Яблоньского, необходимо продолжить ограничение доступа РФ к передовым технологиям и разрешить конфискацию российских активов в Европе. "В этих направлениях работа уже ведется", - заявил замминистра.

18:45

ВСУ отступают из Северодонецка в направлении Лисичанска, сообщает Минобороны РФ. По данным ведомства, отдельные подразделения украинской армии потеряли в ходе боев за город до 90% личного состава. Также Минобороны РФ подозревает армию Украины в намерении заминировать на заводе "Азот" в Северодонецке емкости с селитрой и азотной кислотой общим объемом свыше 100 т, чтобы "задержать наступление подразделений вооруженных сил России” и обвинить их "в создании техногенной экологической катастрофы".

18:15

Украинская сторона подтвердила обмен телами погибших военных с Россией. Обмен по формуле "160 на 160" прошел 2 июня на линии фронта в Запорожской области, сообщило украинское министерство реинтеграции временно оккупированных территорий. Ранее об обмене сообщила военный корреспондент Первого канала Ирина Куксенкова.

17:45

Здание Дома Советов в центре Харькова, в котором располагались администрация области, областная рада и часть отделов городской рады, находится в аварийном состоянии. К такому выводу пришли эксперты после первичного осмотра здания. Доступ в него ограничен из-за опасности обрушения строительных конструкций. Сильнее всего от ракетного удара 1 марта пострадала центральная часть Дома Советов: разрушения от попадания ракеты зафиксированы в ней от крыши до подвала.

17:15

Украинское руководство не видит смысла в переговорах с Россией, пока не достигнуты существенные успехи на поле боя. Об этом заявил советник президента Украины Михаил Подоляк, выступая по украинскому ТВ. "Пока мы не получили достаточное количество оружия, пока мы не усилили наши позиции, пока мы не отбросили их (российские войска) обратно, так далеко, как это только возможно, к границам Украины - нет смысла вести переговоры", - сказал он. Таким образом Подоляк прокомментировал предложение президента Франции Эмманюэля Макрона выступить посредником в переговорах для достижения мира.

16:45

В результате утреннего обстрела Корабельного района Николаева погибло три человека, еще четверо тяжело ранены. Об этом написал в Telegram мэр Николаева Александр Сенкевич. "По состоянию на 15:00 известно о трех погибших (двое из них умерли на месте обстрела, один - по дороге в больницу). Также ранения получили еще четыре человека - за их жизнь борются медики. Предварительно известно о трех поврежденных многоэтажках", - говорится в посте Сенкевича.

16:15

Сгорел самый большой деревянный храм Украины

Минобороны России заявило что здание скита Святогорской лавры подожгли украинские военные, обстреляв его зажигательными боеприпасами из крупнокалиберного пулемета. Российская армия, согласно сообщению военного ведомства, боевых действий в районе Святогорска не ведет.

15:44

В результате сегодняшних обстрелов в Донецкой области сгорел самый большой деревянный храм Украины - Всехсвятский скит, главный храм Святогорской лавры. ”В Донецкой епархии УПЦ подтвердили, что кроме монастырской братии и сестер, в храме находилось около 300 беженцев, в том числе инвалиды, пожилые люди, около 60 детей, в том числе младенцы” - написал в Facebook министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко. Всехсвятский скит считается памятником деревянного зодчества XVI–XVII веков. Фото и видео его пожара опубликовали многие украинские СМИ и Telegram-каналы.

15:15

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что армия Украины сегодня обстреляла село Случевск Погарского района. "В результате попадания снарядов произошло возгорание двух домов. Среди жителей есть один пострадавший - мужчина получил легкое осколочное ранение. В настоящее время он доставлен в Погарскую ЦРБ, ему оказана всесторонняя медицинская помощь", - сообщил Богомаз.

14:45

В Украине со дня военного вторжения России получили ранения уже 465 детей, в том числе двое - за последние сутки, сообщил Офис генерального прокурора Украины в Международный день детей - жертв агрессии. Больше всего детей ранено в Донецкой области - 187. В Киевской области их число составляет 116, в Харьковской - 112, в Черниговской - 68, в Луганской - 52, в Херсонской - 52, в Николаевской - 47, в Запорожской - 29, в Сумской - 17, в Киеве - 16 и в Житомирской области - 15. С начала войны в Украине в результате боевых действий погиб 261 ребенок.

14:25

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак написал в Telegram-канале, что "в Изюме была уничтожена почти вся 35-я общевойсковая армия России". Каких-либо подробностей Ермак не привел. Накануне об уничтожении 35-й армии сообщил американский Институт изучения войны (ISW) со ссылкой на российского военного блогера Андрея Морозова. Однако в ISW оговорили, что независимого подтверждения этих данных у них нет.

14:10

Начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов передал государственный флаг Украины, который развевался над предприятием "Азовсталь" в оккупированном Мариуполе, в Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне. Флаг станет одним главных экспонатов новой экспозиции "Украина - распятие", которая развернута сейчас в музее. Во время церемонии передачи глава военной разведки выразил уверенность в том, что настанет время, когда этот флаг, "уже как музейный экспонат, снова побывает в свободном украинском городе Мариуполе".

14:01

Российские оккупационные власти в Мариуполе начали сносить разрушенные дома, не разбирая завалы, под которыми могут находиться тела погибших, сообщил советник мэра города Петр Андрющенко. По его словам, первые такие здания были снесены 3 июня на проспекте Единства под усиленной охраной и с привлечением "государственных волонтеров". "Россияне уничтожают доказательства, больше не тратя времени на поиск погибших в разбитых домах", - заявил Андрющенко. "Получить данные о новых телах невозможно из-за того, что после сноса всё вывозят на мусорную свалку Левобережного района. Если в зданиях оставались трупы, их вместе с мусором выгрузили на мусорном полигоне. Бесчеловечное отношение даже к погибшим набрало неслыханные обороты", - заключил советник мариупольского мэра.

14:00

В Харьковской области за последние сутки в результате обстрелов были ранены 10 человек, в том числе 11-летний ребенок, а в Николаевской - восемь. Об этом сообщили соответственно глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов и председатель Николаевского областного совета Анна Замазеева.

13:30

Казахстан изменит название своей нефти, экспортируемой через морские порты РФ, чтобы дистанцироваться от подпавшей под санкции российской нефти, сообщило агентство Reuters. "В связи с недавними значительными геополитическими изменениями и во избежание негативного влияния изменений на экспорт казахстанской нефти через российские порты, с июня 2022 года применяется следующее название сорта - KEBCO (Kazakhstan Export Blend Crude Oil)", - цитирует Reuters письмо казахстанской компании "СНПС-Актобемунайгаз". Изменения вступают в силу с 6 мая. "Это необходимая мера, чтобы наша нефть не попала под санкции, а в ее названии четко была указана страна происхождения в документах. В противном случае у нас будут проблемы с открытием аккредитивов", - объяснил источник Reuters. Около 20% экспортируемой казахстанской нефти идет транзитом через российские морские порты, и хотя она технически не подпадает под западные санкции, эти поставки неоднократно ошибочно принимали за российские, рассказали казахстанские нефтетрейдеры.

13:00

Потери российских войск в войне против Украины с 24 февраля по 4 июня составили около 31 050 человек. Такую информацию опубликовал в соцсети Facebook Генеральный штаб ВСУ. В посте говорится также, что к настоящему времени россияне потеряли около 1380 танков, 3380 бронемашин, 680 артиллерийских систем, 200 реактивных систем залпового огня, 95 средств ПВО, 210 самолетов, 175 вертолетов, 540 беспилотников, 122 крылатые ракеты и 13 военных кораблей.

12:30

Министерство обороны России опубликовало новую сводку, посвященную ходу войны в Украине. Главное:

- Российские высокоточные ракеты воздушного базирования поразили "центр артподготовки ВСУ в Сумской области, где работали иностранные инструкторы" и "пункт дислокации иностранных наемников" в Одесской области.

- Российская авиация поразила 54 района сосредоточения украинских войск, а также уничтожила более 400 "националистов" и четыре установки "Град" ВСУ.

- Российские средства ПВО в районе Одессы сбили самолет военно-транспортной авиации Украины, а в Николаевской области - два беспилотника "Байрактар-Тб2".

12:00

Девять сенаторов США - как демократов, так и республиканцев - обратились к министру финансов Джанет Йеллен с просьбой ввести санкции против фигурантов списка 6000 "разжигателей войны" в Украине, составленного соратниками Алексея Навального. "Мы считаем важным, чтобы низшие пособники агрессивной политики режима, включая милитаристов, пропагандистов, коррумпированных чиновников, общественных сторонников, высокопоставленных федеральных чиновников также попали под санкции", - говорится в обращении. Сенаторы рассчитывают, что это побудит фигурантов списка "покинуть свои посты, тем самым опустошив способность путинского режима продолжать свою несправедливую войну".

11:30

Россия и Украина обменялись телами погибших - об этом написала в своем Telegram-канале военный корреспондент российского "Первого канала" Ирина Куксенкова. "Поменяли 160 на 160. Обмен произошел на линии боевого соприкосновения в Запорожской области", - гласит ее пост. Официальных комментариев обеих сторон по этому поводу пока не поступало.

11:00

Граждане России, которые пытаются оформить электронное разрешение для въезда в Мексику на сайте мексиканского посольства в РФ, получают отказ в оказании услуги, причем текст отказа написан на украинском языке, сообщает РИА Новости. "Если указать гражданство "Россия", то после заполнения анкеты на экране появляется текст на украинском языке, в котором говорится, что запрос "не обработан", - пишет агентство.

09:50

Президент Украины Владимир Зеленский призвал мэров нескольких городов США (Чикаго, Джексонвилл, Портленд, Сан-Диего и Сан-Хосе) разорвать отношения с российскими городами-партнерами. "Что вам дают эти связи? Наверное, ничего. Но они позволяют России говорить, что она не изолирована", - цитирует Зеленского The New York Times. Представители Портленда в ответ сослались на заявление некоммерческой организации Sister Cities International (SCI), которая не рекомендовала городам США разрывать связи с российскими городами-партнерами. Чикаго уже объявил ранее в этом году, что приостанавливает, но не прекращает окончательно отношения города-побратима с Москвой, которые существуют с 1997 года.

09:30

Самыми горячими точками войны остаются Северодонецк и славянское направление, сообщил советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко. Ситуацию в Северодонецке он назвал "очень сложной". Российские войска также подтягивают "максимальное количество сил, которые у них есть" на славянском направлении, рассказал Денисенко. "На этом направлении сосредоточены уже более 20 батальонных тактических групп, а одна такая группа - это 600-800 человек, это более 30 БТРов, 10 танков", - рассказал он.

08:50

Росавиация продлила до 12 июня закрытие аэропортов Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

08:30

Главное из утренней сводки Генштаба ВСУ:

- На слобожанском направлении продолжаются бои. В направлении населенного пункта Шиповатое отмечено движение российских колонн техники с топливом и боеприпасами. В обратном направлении идет эвакуация поврежденного оружия и военной техники (до 100 единиц).

- На донецком направлении россияне обстреливают позиции украинских войск вдоль всей линии соприкосновения. Темп продвижения российских подразделений здесь низкий. Основные усилия сосредоточены на северодонецком и бахмутском направлениях.

- Штурм российскими войсками Северодонецка идет при поддержке артиллерии, группировка здесь была усилена за счет мобилизационного резерва 2-го армейского корпуса. Бои в городе продолжаются.

- На лиманском направлении российские военные пытаются взять под контроль участок левого берега реки Северский Донец в районе населенного пункта Старый Караван.

- Наступление российских войск на бахмутском направлении не имело успеха. На авдеевском и кураховском направлениях россияне ведут сковывающие и отвлекающие действия.

- На славянском направлении российская артиллерия обстреляла населенные пункты Грушеваха, Татьяновка и Дибровное.

08:10

По Одесской области утром был нанесен удар крылатой ракетой воздушного базирования Х-59, сообщило оперативное командование "Юг". Удар пришелся по территории сельскохозяйственного предприятия и складским помещениям, известно о двоих пострадавших, говорится в сообщении военных.

07:45

В городе Горское в результате обстрелов погибли мать с ребенком, сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай. Три дня назад в Горском погиб еще один житель. Кроме того, в городе Золотое один человек был смертельно ранен. В Северодонецке продолжаются бои на улицах, российские войска получили усиление за счет мобилизационного резерва 2-го армейского корпуса, сообщил Гайдай.

07:00

Командующий национальной гвардией штата Калифорния генерал Дэвид Болдуин призвал США и другие западные страны как можно скорее рассмотреть возможность отправки истребителей в Украину. "МиГи - лучшее немедленное решение для поддержки украинцев, но американские или западные истребители - это тоже варианты, которые следует изучить как можно скорее", - цитирует Болдуина издание Politico.

Накануне генерал заявил, что американские военные работают с украинскими коллегами над запросом Киева о предоставлении истребителей. В пресс-службе Национальной гвардии Калифорнии подчеркнули, что окончательное решение будут принимать Белый дом и Пентагон.

06:30

Бывшая глава Совета Евангелической церкви Германии Маргот Кессман (Margot Käßmann) вновь раскритиковала поставки Германией вооружения Украине. "Тех, кто сейчас против тяжелого оружия, называют "люмпенами-пацифистами" или "пятой колонной Путина". Я не могу принять это", - сказала Кессман изданию Rheinische Post. "Сейчас очень трудно оставаться пацифистом. Но я делаю это. Из убеждения", - добавила она. По словам Кессман, вместо поставок оружия она хотела бы видеть больше дипломатии, переговоров и давления с целью прекращения огня.

04:55

ФРГ не подходит на роль посредника между Киевом и Москвой, считает глава фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в бундестаге Рольф Мютцених (Rolf Mützenich). По его мнению, с такой задачей лучше справятся государства, которые воздерживаются от осуждения России в Генеральной Ассамблее ООН. C точки зрения России Берлин изначально занял слишком четкую позицию, отметил политик в беседе с новостным порталом t-online.

03:55

ISW: Войскам РФ сложно контролировать Херсон и Мелитополь

Российские войска не смогли восстановить утраченные позиции на северо-востоке Херсонской области и продолжали оборонять ранее занятые позиции, говорится в новой сводке Института изучения войны (ISW). Кроме того, несмотря на выдачу паспортов РФ в Херсоне и Мелитополе российские силы в этих украинских городах столкнулись с проблемой установления контроля над занятыми территориями.

По данным экспертов ISW, в Луганской области армия РФ добилась незначительных успехов в восточной части Северодонецка, однако украинская сторона продолжает локальные контратаки в самом городе и его окрестностях. А в Донецкой области российские войска пока не смогли обеспечить масштабное продвижение к Славянску.

02:50

Президент Сенегала Маки Саль призвал отменить санкции в отношении России, затрагивающие зерновые и удобрения. РФ готова обеспечить экспорт своей пшеницы и удобрений, заявил Саль, ныне занимающий пост председателя Африканского союза, после встречи с российским президентом Владимиром Путиным.

01:55

ФРГ и Дания не могут передать Украине военную технику, выпущенную в Швейцарии



Власти Швейцарии не разрешили Германии и Дании передать Украине военную технику и боеприпасы швейцарского производства. Запрос ФРГ касался 12,4 тысячи 35-мм боеприпасов швейцарского производства к зенитным самоходным установкам Gepard, а датский - 22 колесных бронемашин Piranha III, сообщило правительство Швейцарии.

В соответствии со швейцарским законодательством, запрос на экспорт военных материалов не может быть удовлетворен, если страна-получатель вовлечены в международный вооруженный конфликт. А Россия и Украина находятся в таком конфликте, отметили в Берне.

01:00

Владимир Зеленский / AP nuotr.

Президент Украины Владимир Зеленский в очередном видеообращении к согражданам перечислил сто слов, отражающих пережитое украинцами с момента военного вторжения России. Среди них есть и новые, и те, что "были забыты родителями" и которые пришлось вспомнить нынешнему поколению, указал глава государства. По словам Зеленского, его соотечественники "в течение ста дней после восьми лет " борются за три слова - "Мир", "победа" и "Украина".

00:05

Эмманюэль Макрон / AP nuotr.

Макрон: Путин совершил "историческую" ошибку в Украине

Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что вторжение в Украину стало "исторической и фундаментальной ошибкой" российского президента Владимира Путина. "Я думаю, и я сказал ему, что он совершил историческую и фундаментальную ошибку для своего народа, для себя и для истории. Я думаю, что он изолировал себя. Изолировать себя - это одно, а суметь выбраться из этого - трудный путь", - сказал Макрон в интервью французским СМИ, добавив, что он не исключает визита в Киев в ближайшее время.