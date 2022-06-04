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2022.06.04 08:05

Специалисты из США изучили захваченную российскую технику в Украине – NYT

UNIAN2022.06.04 08:05
Флаг США
Флаг США / AP nuotr.

Исследователи пришли к выводу, что почти вся техника РФ включала детали от компаний из США и Европейского Союза.

Украину посетили американские специалисты, чтобы изучить захваченную российскую военную технику.

Об этом сообщает The New York Times.

Они разбирали российские боеприпасы и оборудование, в том числе системы наведения ракет и лазерные дальномеры.

"Исследователи, приглашенные украинской Службой безопасности для независимого анализа российской техники, обнаружили, что почти вся она включала детали от компаний из США и Европейского Союза: микросхемы, печатные платы, двигатели, антенны и другие детали", – говорится в публикации.

По словам одного из исследователей Conflict Armament Research Дэмиена Сплитерса, российские компании десятилетиями имели доступ к "непрекращающимся поставкам" западных технологий:

"Передовые российские системы вооружения и связи были построены на базе западных чипов".

Вместе с тем известно, что из-за санкций экспорт полупроводников в РФ сократился на 90%.

Отмечается, что США и десятки стран использовали запреты на экспорт, чтобы ограничить возможности России производить оружие. В итоге, как отметил высокопоставленный американский чиновник, РФ столкнулась с серьезными трудностями с получением микрочипов для пополнения своих запасов высокоточного оружия.

UNIAN

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