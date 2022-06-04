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2022.06.04 08:00

"Пусть она там отбывает срок": Лукашенко заявил, что Сапегу можно выдать России

UNIAN2022.06.04 08:00
София Сапега
София Сапега / фото UNIAN

Софью Сапегу в Беларуси приговорили к 6 годам, а теперь ее могут передать России.

Александр Лукашенко заявил, что гражданку РФ Софью Сапегу можно выдать России.

Об этом сообщает "Белта".

Лукашенко отметил, что ему "жалко девчонку" и что "надо вопрос этот решать".

"Она же россиянка… У нас есть практика. Мы можем российского гражданина передать в Россию. Пусть она там отбывает срок. Или они что хотят там делают. Думаю, для нее наука большая", - прокомментировал решение Лукашенко.

Софья Сапега в декабре 2021 года (за четыре месяца до того, как суд приговорил ее к шести годам лишения свободы) подавала Лукашенко прошение о помиловании. Тогда отчим Сапеги говорил, что она "рассчитывала на соглашение со следствием, помощь России, экстрадицию, и что дело до суда вообще не дойдет".

Рассмотрение дела Софьи Сапеги началось 28 марта и проходило в закрытом режиме.

Власти РФ отказались комментировать приговор Сапеге.

Задержание Романа Протасевича и Софьи Сапеги

В мае 2021 года власти Беларуси принудительно посадили пассажирский самолет Ryanair для того, чтобы задержать Протасевича и его девушку Софию Сапегу, которые были редакторами оппозиционных белорусских Telegram-каналов.

Позже Андрей Сапега, отец задержанной в Минске россиянки Софии Сапеги, обратился к Александру Лукашенко с просьбой помиловать его дочь.

UNIAN

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