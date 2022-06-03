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2022.06.03 12:50

Белорусы и россияне смогут работать в Эстонии по гуманитарным визам

Новая газета – Балтия2022.06.03 12:50
Таллин
Таллин / D. Umbraso/LRT nuotr.

Эстонское правительство разрешит выдавать срочные виды на жительство и визы для работы и предпринимательской деятельности гражданам Беларуси и России, находящимся в стране по гуманитарным соображениям.

Согласно поправкам Кабмина к постановлению о санкциях, работать в Эстонии также смогут аккредитованные Министерством иностранных дел страны российские и белорусские журналисты.

Исключение распространяется также на тех белорусских граждан, которым Департамент полиции и погранохраны выдал долгосрочную визу для работы в сфере информационно-коммуникационных технологий.

Гуманитарные визы гражданам Беларуси и Россию выдаются в том случае, если по возвращении на родину их жизнь и здоровье могут подвергнуться реальной угрозе.

"Новая газета - Балтия"

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