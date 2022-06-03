Белорусы и россияне смогут работать в Эстонии по гуманитарным визам

Эстонское правительство разрешит выдавать срочные виды на жительство и визы для работы и предпринимательской деятельности гражданам Беларуси и России, находящимся в стране по гуманитарным соображениям.

Согласно поправкам Кабмина к постановлению о санкциях, работать в Эстонии также смогут аккредитованные Министерством иностранных дел страны российские и белорусские журналисты.

Исключение распространяется также на тех белорусских граждан, которым Департамент полиции и погранохраны выдал долгосрочную визу для работы в сфере информационно-коммуникационных технологий.

Гуманитарные визы гражданам Беларуси и Россию выдаются в том случае, если по возвращении на родину их жизнь и здоровье могут подвергнуться реальной угрозе.



"Новая газета - Балтия"