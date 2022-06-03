Татьяна Лазарева: иногда эмоции накрывают

«Я хочу вернуться в свою страну, но пока у меня нет такой возможности», - сказала в интервью русской службе Радио ЛРТ известная российская актриса, телеведущая, общественный деятель Татьяна Лазарева.

Телеведущая выразила свою поддержку Украине во время полномасштабного вторжения РФ, а также отметила, что публичным людям в России достаточно тяжело противостоять российской пропаганде в связи с сильными репрессиями.

Одновременно она заявила, что эмигранты в России, которые выступают против режима Путина, сегодня лишены возможности легализоваться за границей.

«Им просто не открывают счета в банках со словами: у вас российский паспорт - извините, нет. И это жуткая дискриминация. То есть все бежавшие от режима Путина за границей приравниваются к поддерживающим его режим», - написала она в социальной сети. Сама телеведущая живет за границей с 2016 года.

В интервью Радио ЛРТ Татьяна Лазарева подчеркнула, что ее соотечественников в России обрабатывали пропагандой на протяжении долгого времени.

- Татьяна, как изменилась ваша жизнь?

- Конечно, моя жизнь изменилась, и вокруг тоже много изменений. Не надо забывать и про обычные человеческие эмоции, которые иногда накрывают тебя, и ты теряешь ориентир, не знаешь, куда идти и зачем.

Надо думать о будущем, думать, как жить дальше. Особенно нам, россиянам, которые хотят отделиться от путинского режима и не отожествляться с ним. Внутри страны думать об этом невозможно, это получается только за границей, а это дополнительный стресс для людей. Это шок, его надо пережить и принять. Это такая затягивающаяся и постоянно развивающаяся история.

Как я себя чувствую? Я чувствую себя в состоянии вечного передвижения. Я хочу вернуться в свою страну, но пока у меня нет такой возможности.

- Как вы считаете, почему пропаганда в России так хорошо работает? Почему, несмотря на возможность установить VPN и читать альтернативные новости, россияне этого не делают?

- Возможно, потому что опыт в этой сфере перевешивает опыт во всех других сферах. Наверное, еще и потому, что людей готовили и обрабатывали пропагандой очень долго. В итоге мы получаем покорность и нежелание устанавливать VPN. Многие люди считают, что, если меньше знаешь, лучше спишь. К этой ситуации можно еще много других русских пословиц применить.

Но самое главное, что из страны уезжают именно те люди, которые, условно, умеют и хотят устанавливать VPN. И это самое ужасное. Это как раз средний класс, который хочется объединить.

- Война в Украине разделила не только общество, но и семьи. Известны случаи, когда родственники поддерживают разные стороны конфликта. Как с этим бороться?

- Во-первых, эта ситуация началась еще в 2014 году, и все это уже происходило. Как с этим бороться? И главное, с кем? С собственной матерью или собственный отцом, братом? Наверное никак.

Здесь главное сохранить себя и сохранить уверенность в своей правоте, причем каждому из сторон дискуссии. Так как уже всем понятно, что все те люди, оставшиеся в России и оправдывающие режим и войну, это люди, которые сохраняют своё здравомыслие и свой рассудок, потому что поверить в происходящее довольно сложно. Тех, кто находится в Украине, ни в чем переубеждать не надо.