Иван Преображенский. Операция "эвакуация", или Нужна ли россиянам помощь ЕС?

Евросоюз создает для противников путинской войны специальные программы эмиграции из России. Возможно, они пока и недостаточны. Но главное - сделан первый шаг, считает Иван Преображенский.

ФРГ предлагает россиянам, которые подвергаются преследованиям и угрозам, защиту в Германии. Для этого немецкое правительство приняло специальное решение. Речь о журналистах, адвокатах, правозащитниках, а также сотрудниках "нежелательных" для Кремля организаций и тех, на кого повесили ярлык "иностранного агента". Похожую программу приняла 18 мая Чехия. И реакция на эти решения российских властей показывает, что такие меры отнюдь не излишни.

Эмигранты, но не беженцы



Больше трех месяцев длится война, которую Владимир Путин развязал против Украины. И все это время из России уезжают противники агрессии, стыдливо названной "спецоперацией". Среди уехавших множество тех, кто вначале пытался бороться против путинского решения доступными им средствами, а также тех, кто попал еще под довоенные репрессии. Свобода и здоровье этих людей в самой России - под большой угрозой. Поэтому сотни тысяч (а кто-то говорит, что и несколько миллионов) россиян покидают свою страну.

И все это время власти многих зарубежных стран обсуждали, как помочь этим людям. Сомнений в том, что им надо оказать поддержку, по крайней мере на словах, не выражал практически никто. Однако дальше обсуждений дело долгое время не шло. Конкретные программы начали появляться только на четвертый месяц войны. Но лучше, как известно, поздно, чем никогда. Не могут же люди бесконечно сидеть на чемоданах в безвизовых странах, без работы и часто без нормального жилья. Тем более, если это люди, которые могут принести пользу в борьбе против российского диктаторского режима.

Россиянам нужна правовая легализация в ЕС



Россияне не бегут из-под бомбежек и от артиллерийских обстрелов, как украинцы. Поэтому задержка понятна. Властям многих европейских стран было просто не до эмигрантов из России, и большинство российских оппозиционеров это понимают.

Но россияне и не просят относиться к ним, как к беженцам. Они не хотят превращаться в нахлебников европейских обществ, добиваться статуса политических беженцев, сидеть от нескольких месяцев до пары лет в ожидании рассмотрения их ходатайств об убежище, теряя профессиональную квалификацию. Их главный запрос сегодня - правовая легализация. Собственно, как раз то, что готова, судя по последним решениям, предложить Германия.

Уже сейчас из России в страны ЕС перемещаются российские оппозиционные медиа и структуры гражданского общества. И эмигранты хотели бы получить возможность быстро возобновить свою деятельность. Этим людям нужны именно рабочие визы и виды на жительство, как и предлагает ФРГ. Дальше они в большинстве случаев в состоянии обеспечить себя сами.

Всех выгнать или всех впустить?



Германия и Чехия принимают сейчас очевидно необходимые, хотя, по мнению некоторых россиян, и несколько запоздалые меры. Есть, однако, и оппоненты.

Первая группа - это те, кто говорят, что меры разумны, но недостаточны. Не все бюрократические препоны устраняются. Неясно, кто и по каким критериям будет отбирать "достойных" и не зазвучит ли опять скандальный термин "хорошие русские". Неясно, как уже приехавшим и получившим визы откроют доступ на рынок труда. Есть и много других важных технических вопросов, на которые пока нет ответа.

Есть группа европейцев, считающих, что после начала Россией новой войны в Европе граждан страны-агрессора в ЕС в принципе быть не должно. Какие там специальные программы? Лишить видов на жительство даже тех, кто уже давно здесь проживает!

Противоположная позиция: предоставить возможность для въезда всем россиянам, кто захочет. Протест против войны, по такой логике, подтверждается уже самим фактом эмиграции. Таким людям надо, мол, помогать уехать вне зависимости от того, были они лагерными охранниками или правозащитниками, чиновниками или независимыми журналистами. Такая точка зрения часто встречается среди самих россиян.

Критика представляется несправедливой. Принимая россиян, Германия не может забывать о своих интересах. Она с трудом сейчас справляется с наплывом гораздо более нуждающихся в защите украинских беженцев. А выгонять всех - антигуманно, не говоря уже про множество рациональных аргументов, таких как привлечение квалифицированных работников или оказание поддержки тем, кто по мере сил борется с режимом Владимира Путина.

Если же кто-то не верит в то, что оппозиционно настроенным россиянам на родине грозят проблемы, он может прочитать очередное заявление экс-президента и экс-премьера Дмитрия Медведева.

"Пусть такие едут к немцам как можно скорее. И желательно безвозвратно под страхом уголовной ответственности за фейки о Вооруженных силах", - пишет в своем Telegram-канале Медведев, фактически честно обещая пересажать всех несогласных. И это, пожалуй, самый главный аргумент, почему эмигранты из России имеют право на поддержку европейцев.



DW